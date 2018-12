Supercellin uusin hitti, Brawl Stars, nousi listojen kärkikahinoihin

Supercell on työstänyt uutta hittipeliä jo tovin aikaa, peli esiteltiin itseasiassa ensimmäistä kertaa jo yli vuosi sitten kesällä Rajatussa kokeilumuotoisessa julkaisussa peli on ollut siis vuoden verran, sillä vasta hiljattain se ilmestyi maailmanlaajuisesti saataville niin iOS- kuin Android-kauppoihin. Pari päivää sitten peli julkaistiin vihdoin maailmanlaajuisesti saataville.Ilmeisesti pelin julkaisutapa on kuitenkin ollut onnnistunut, sillä nyt peli komeilee tuottavimpien pelien TOP10-listalla iOS:llä.Tuolta listalta ei löydy Supercellin viimeisintä peliä ennen Brawl Starsia, Clash Royalea, mutta listalla on edelleen yhtiön suurin hitti Clash of Clans.Androidin ilmaispelilistan puolella, jossa peli on uunituoreempi, tilanne on vielä parempi, sillä pelille on irronnut kärkipaikka. Tuottoa ei kuitenkaan tule aivan iOS-puolen tavoin, ja tyytyminen on vasta 100. sijaan.Peli on ylhäältä päin kuvattu shooter-tyylinen peli, jossa areenalla pyritään tuhoamaan vastustajia, ja riippuen pelimoodista esimerkiksi selviytymään loppuun tai keräämään timantteja.Brawl Stars löytyy iOS:lle täältä ja Androidille täältä