Huaweiltakin reikänäytöllä varustettu puhelin

Huawei esitteli Honor-brändillä alla markkinoitavaa View 20 -puhelinta viime viikolla . Erikoista siinä oli uudenlainen näyttö, jonka vasemaan yläkulmaan on puhkaistu pieni reikä etukameraa varten. Samanlaisen puhelimen esitteli samaan aikaan myös Samsung – puhelimen nimi on Galaxy A8S Nyt View 20 saa jatkoa, sillä Huawei on esitellyt sen omalla brändillä markkinoitavan Nova 4 -älypuhelimen. Siinä on samanlainen näyttö kuin Honor View 20:ssä, minkä lisäksi puhelimissa käytetään samaa 48 megapikselin kameraa. Näytön yläreunasta löytyy 25 megapikselin etukamera. Huawei Nova 4:ssä käytetään vanhempaa Kirin 970 -järjestelmäpiiri, kun Honor View 20 käyttää Kirin 980:tä.Nova 4:n ja View 20:n ulkonäköä on hankala vertailla, sillä View 20:tä ei ole toistaiseksi esitelty kuin etupuolelta. Lehdistötilaisuudessa puhelinta piiloteltiin suojakuorien alla.Nova 4:ssä on 6,4 tuuman ja 2310 x 1080 pikselin näyttö, kahdeksan gigatavua käyttömuistia sekä 128 gigatavua tallennustilaa. Sormenjälkilukija löytyy perinteiseen tyyliin puhelimen takakuoresta. Nova 4:n akulla on kokoa 3750 milliampeerituntia. Puhelin tulee aluksi myyntiin Kiinassa, mutta todennäköisesti ensi vuoden aikana se saapuu myös Eurooppaan.