Uusi vuoto paljastaa jälleen Galaxy S10:n erikoisen kamerakolon

Samsungin kymmenen vuoden Galaxy-taivalta juhlitaan 20. helmikuuta, jolloin tietysti luvassa on myös uusi Galaxy S10 -lippulaivapuhelin.Jonkin verran laitteesta tiedetään, mutta paljon on vielä tekniikasta arvailujen varassa. Yksi varmimmista yksityiskohdista vaikuttaa olevan laitteen etupaneelin design.Galaxy S10:ään odotetaan mm. näytön pinnan alle sijoitettua sormenjälkilukijaa, joka ei ilmeisimmin toimi aivan kaikkien näytönsuojien kanssa , sekä koloa eteenpäin suunnatuille selfie-kameroille.Niinpä Samsung päättää ilmeisesti jättää näyttöloven väliin ja tuoda laitteeseen suoraan pelkän kolon etukameroille. Aiempien vuotojen (yllä) sekä myös tämän uusimman vuodon (alla) mukaan kyseessä on kahdesta kamerasta koostuva yksikkö, joka tarkoittaa, että kolo ei ole ympyrän muotoinen vaan pikemminkin ovaali.