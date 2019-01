Honor esitteli uuden lippulaivamallinsa

Honor View20 -lippulaivapuhelin lanseerattiin tänään Pariisissa.Honor on lanseerannut uuden älypuhelinten lippulaivansa, Honor View20:n. Puhelimessa on 48 megapikselin pääkamera, näyttöön upotettu 25 megapikselin etukamera, seitsemän nanometrin Kirin 980 AI ‑järjestelmäpiiri, keinoälyn ja kolmen antennin voimalla toimiva Wi-Fi-tekniikka sekä nanopintakuviointi, jota Honor kutsuu Auroraksi."Honor View20 -sarjan älypuhelinten kehittynyt tekniikka ja alan paras suorituskyky ovat saaneet kiitosta niin ammattilaisilta kuin faneiltakin ympäri maailmaa. Honorin käyttäjät ovat aktiivisia ja edellyttävät älypuhelimelta huippuluokan suoristuskykyä. Honor View20 on suunniteltu juuri heidän tarpeitaan silmällä pitäen", Honoriin presidentti George Zhao kertoi.View20:n pääkamerassa on käytössä Sonyn uusi 48 megapikselin IMX586-kenno, puolen tuuman CMOS-piirii ja 1,6 mikronin pikselit. Honorin mukaan kamera pystyy ottamaan monta 48 megapikselin kuvaa kerralla. Se kokoaa kustakin kuvasta parhaat yksityiskohdat ja muodostaa niistä yhden 48 megapikselin kuvan.Puhelimen takaosasta löytyy myös 3D-kamera, joka mahdollistaa syvyyden havainnoinnin, luurangon liikkeiden seurannan ja reaaliaikaisen liikkeen sieppauksen. Kameran avulla Honor View20 toimii myös liikkeen avulla ohjattuna pelikonsolina, jolla voidaan pelata 3D-liikkeeseen perustuvia pelejä.25 megapikselin etukamera on upotettu laitteen näyttöön ja lovesta näytön yläreunassa on luovuttu tämän vuoden trendin mukaisesti ja tilalla on 4,5-millinen reikä.Puhelimen suorituskyvystä vastaa seitsemän nanometrin Kirin 980 AI ‑järjestelmäpiiri kahdella NPU-suorittimella, nestejäähdytysjärjestelmä sekä kolmen antennin voimalla toimiva Wi-Fi-tekniikka, jonka kerrotaan osaavan optimoida signaalin vaikka käyttäjä peittäisi vastaanottimet käsillään. Laitteessa on 4000 milliampeerin akku. Sormenjälkilukija laitteesta löytyy takakannesta. Lisäksi puhelimesta löytyy sekä USB-C, että 3,5 millin kuulokeliitäntä.Honor View20 ilmestyy kauppojen hyllyihin Suomessa 30.1.2019. Ennakkotilaus alkaa 22.1. klo 20 alkaen. Älypuhelin on saatavana neljässä eri värissä: Midnight black ja Sapphire blue (549 eur), joissa on RAM-muistia 6 gigatavua ja tallennustilaa 128 gigatavua sekä 8 gigatavun RAM-muistilla ja 256 gigatavun tallennusmuistilla varustetut Phantom blue ja Phantom red (649 eur). Ennakkotilauksen tekijät saavat kaupan päälle Phantom blue tai Phantom red -puhelinten kanssa Honor Watch Magic -älykellon ja Midnight black tai Sapphire blue -puhelinten kanssa Honor Band4Running -rannekkeen.