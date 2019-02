Julkaisematon Nokia-puhelin paljastui viranomaisen dokumenteista

Nokian älypuhelimet ovat alkaneet jälleen vallata Yhdysvaltoja. Tällä kertaa HMD Globalin johtamana Nokian Android-puhelimet ovat tulossa myyntiin mm. Verizonin kautta.Nyt Yhdysvaltain televiranomainen, FCC, on julkaissut dokumentteja, joista paljastuu uusi Nokia-puhelin. FCC:n testit on läpäissyt nyt TA-1157-mallinimellä kutsuttu laite.Valitettavasti tiedot eivät ole tässäkään FCC:n tapauksessa lähelläkään täydellisiä, mutta sentään muutama referenssikuva ja parit yksityiskohdat tekniikasta on paljastunut.Laitteesta tulee ainakin kaksi versiota, joissa on 2 tai 3 gigatavua RAM-muistia sekä 16 tai 32 gigatavua talennustilaa. Akku laitteessa on 3000 milliampeerituntia ja laite tukee odotetusti yleisiä yhteyksiä (mm. GSM, LTE, WiFi, GPS, NFC, jne).Bluetoothista tosin puuttuu 5.0-sertifiointi, joka viittaa halvempaan laitteeseen, kuten tekee myös muistin/tallennustilan määrä. Akkukapasiteetista voisi päätellä, että laite on keskikokoinen nykystandardeilla.Kuvasta näkyy, että laitteessa on takana kaksoiskamera sekä sormenjälkilukija. SIM-korttipaikka löytyy edestäpäin katsottuna vasemmalta ja virtanäppäin sekä äänenvoimakkuudensäätimet oikealta.Yksi kuvista paljastaa lisäksi, että monien muiden Nokia puhelinten tapaan tämäkin tulee tarjoamaan Android One -käyttöjärjestelmän.