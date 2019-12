Vertailu: Nokia 2.2 vs Nokia 2.3 vs Nokia 3.2 vs Nokia 4.2 - edullisten Nokia-puhelinten erot

Näyttö, rakenne ja koko

Nokia 2.2 : 146 x 70.6 x 9.3 mm, 153 grammaa

: 146 x 70.6 x 9.3 mm, 153 grammaa Nokia 2.3 : 157.7 x 75.4 x 8.7 mm, 183 grammaa

: 157.7 x 75.4 x 8.7 mm, 183 grammaa Nokia 3.2 : 159.4 x 76.2 x 8.6 mm, 181 grammaa

: 159.4 x 76.2 x 8.6 mm, 181 grammaa Nokia 4.2: 149 x 71.3 x 8.4 mm, 161 grammaa

Akku

Suorituskyky

Kamerat

Käyttöjärjestelmä

Hinnat

Yhteenveto

tuo Nokia-puhelimia aktiivisesti ihan alimpaan, 100 euron - 200 euron, hintaluokkaan. Jotkut voivat väittää, että jopa turhan aktiivisesti. Välillä tuntuu, että uusia edullisia Nokia-puhelimia ilmestyy kuin sieniä sateella.Tästä hyvänä esimerkkinä voidaan pitää hiljattain julkaistua Nokia 2.3 -puhelinta, joka on jatkoa vain puoli vuotta aikaisemmin julkistetulle Nokia 2.2 -puhelimelle.ovat myös Nokia 3.2 sekä Nokia 4.2 Nämä neljä eri Nokian edullista puhelinta mahtuvatHinnoissa ei siis ole juurikaan eroa, joten miten nämä puhelimet eroavat toisistaan? Tähän kysymykseen etsitään vastausta tämän Nokia-vertailun muodossa.Kaikissa malleissa käytetään samaa HD+ -resoluutiota (1520 x 720 pikseliä), mutta koosta löytyy jonkin verran eroa. Paneelina jokaisessa on IPS LCD, joten kuvanlaadussa ei todennäköisesti ole sen suurempia eroja.Nokia 2.3:ssa on Nokia 2 -sarjan ison näyttö tähän mennessä eli. Nokia 3.2 sisältää kuitenkin hieman isomman näytön 6,26 tuuman koollaan.Nokia 2.2 ja Nokia 4.2 käyttävät taas 5,71 tuuman näyttöä.Kaikissa puhelimissa on myös näyttölovi etukameraa varten.Rakenteeltaan puhelimet eivät juuri eroa toisistaan, sillä puhelimien runko on alumiinia ja takakansi polymeerimuovia. Arvostelujen mukaan puhelimien rakenne on hyvällä tasolla, vaikka se ei yllä ihan parhaimpien sekä kalleimpien puhelimien joukkoon.Sekä Nokia 2.3 että Nokia 3.2 sisältävät, kun kaksi muuta sisältävät 3000 milliampeeritunnin akun.Jos siis tarkoituksena on hommata edullinen puhelin mahdollisimman pitkällä akunkestolla, ovat tässä kohtaa Nokia 2.3 ja Nokia 3.2 parhaat vaihtoehdot. Näiden molempia luvataan kestävän kahden päivän ajan käytössä.Nokia 2.2 ja Nokia 4.2 akun kesto on hieman huonompi, mutta pärjäävät käytössä reilun päivän verran.Suorituskyvyn osalta nämä laitteet eroavat hieman toisistaan.Nokia 2.2 ja Nokia 2.3 käyttävät Mediatek MT6761 Helio A22 -järjestelmäpiiriä. Nokia 3.2 sisältä löytyy Snapdragon 429 -järjestelmäpiiri ja Nokia 4.2:n sisällä on Snapdragon 439 -järjestelmäpiiri.Nokia 4.2 siis tarjoaa hieman parempaa suorituskykyä muihin verratessa. Nokia 4.2 on myös ainoa, jossa on. Muissa on 2 gigatavua. Keskusmuistin määrä vaikuttaa muun muassa taustalla auki pysyvien sovellusten määrään.Nokia 2.2 ja Nokia 3.2 tarjoavat vain 16 gigatavun verran sisäistä tallennustilaa. Nokia 2.3 ja Nokia 4.2 tarjoavat pykälän parempaa eliJokaisesta puhelimesta löytyy kuitenkin, joten tallennustilaa saa tarvittaessa lisää.Puhelimen kamerat ovat yksi tämän hetken tärkeimmistä ominaisuuksista puhelimissa. Ihmetekoja ei kuitenkaan kannata liiaksi odotella tässä hintaluokassa.. Molemmista löytyy 13 megapikselin (F2.2) pääkamera, jonka lisäksi Nokia 2.3:n takana on myös 2 megapikselin kamera syvyystunnistukseen.Nokia 3.2 tarjoaa myös vain yhden 13 megapikselin kameran (F2.2) ja Nokia 4.2:ssa on 13 MP (F2.2) pääkamera sekä 2 megapikselin kamera syvyystunnistukseen.Hirveästi kuvanlaadussa ei siis ole eroja. Jokainen näistä pärjää ihan hyvin hyvässä valaistuksessa, mutta heikommalla valaistuksella laatu laskee.Etukameran osalta Nokia 4.2:ssa on, kun muissa on 5 megapikselin kamera. Etukamerat tukevat lukituksen avaamista kasvojentunnistuksen avulla, mutta Nokia 4.2 on joukon ainoa, josta löytyy myösKäyttöjärjestelmän osalta ei juurikaan eroja löydy, sillä kaikki neljä puhelinta kuuluvat Googlen Android One -ohjelmaan. Android One -ohjelmaan kuuluminen tarkoittaa, että puhelin saa vähintään kahden vuoden ajan päivityksiä käyttöjärjestelmään sekä kolmen vuoden ajan päivityksiä tietoturvaan.Android One -käyttöjärjestelmä on niin sanotusti puhdas versio Androidista, joten käyttöjärjestelmän mukana ei tule turhia ohjelmia.Kaikille malleille on ensimmäiseksi luvassa päivitys Android 10 -käyttöjärjestelmäversioon , joka tapahtuu ennemmin tai hyöhemmin kunkin puhelimen kohdalla.Lue myös: Nämä 17 Nokia-puhelinta saavat päivityksen Android 10 -käyttöjärjestelmäversioon Näille puhelimilleUusi Nokia 2.3 on oiva vaihtoehto, mikäli nämä kaksi ovat ne tärkeimmät ominaisuudet.Tämä tosin tarkoittaa, että(183 grammaa) näistä neljästä puhelimesta, kun Nokia 2.2 on kevyin (153 grammaa).Kameroiden osalta ei niin suuria eroja löydy, mutta Nokia 2.3 sekä Nokia 4.2 tarjoavat kaksi takakameraa.Suorituskyvystä löytyy vain hieman eroja. Parasta suorituskykyä tarjoaa Nokia 4.2. Nokia 2.3 ja Nokia 4.2 tarjoavat hieman enemmän sisäistä tallennustilaa, kun kaksi muuta (32 GB vs 16 GB). Kaikkiin puhelimiin saa kuitenkin asennettua muistikortin.Nokia 3.2 ja Nokia 4.2 -puhelimia myydään samalla hinnalla. Nämä puhelimet eroavat kuitenkin hieman toisistaan. Nokia 3.2:n sisällä on isompi akku (4000 mAh vs 3000 mAh), mutta Nokia 4.2 tarjoaa kaksi kameraa ja siitä löytyy sormenjälkilukija.Nokia 2.2 on halvin. Sen hinta noin 99 euroa ja halvimmillaan puhelinta on myyty vain 79 eurolla. Todennäköisesti Nokia 2.2 hinta tulee pysymään tässä 99 euron hinnassa, kun 2.3 tulee myyntiin.Käyttöjärjestelmän osalta kaikissa on Androi 9 Pie, joka tulee päivittymään Android One -ohjelman kuulumisen myötä Android 10 -käyttöjärjestelmäversioon. Tämä on myös se juttu, millä Nokia-puhelimet eroavat muiden valmistajien edullisista puhelimista.Lue myös: