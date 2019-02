Tänään on Nokia-puhelinten päivä! Seuraa julkistusta täältä

Tänään on todellinen-puhelimien päivä, sillä suomalainenaikoo paljastaa tänään joukon uusia-pohjaisia puhelimia. Lehdistötilaisuus järjestetään Barcelonassa, sopivasti MWC-messujen aattona.Tilaisuudesta tulee tarjolle suora verkkolähetys, kuten nykyaikaisiin julkistuksiin kuuluukin. Tilaisuutta voi seurata Nokia Mobilen Facebook-sivujen kautta . Lähetys käynnistyy tänään kello 17.00 Suomen aikaa.HMD Global on pohjustanut päivää muutamilla some-teasereillä, joissa on hehkutettu esiteltävien puhelimien kameroiden kuvanlaatua. Esimerkiksi valokuvaaja Konsta Punkka on jakanut Instagramissa julkistamattomalla Nokia-puhelimella otetun kuvan, jossa on haastettu kameran dynamiikkaa todenteolla (kuva alla). Oletettavasti kyse on Nokia 9 Pureview -puhelimesta. Tilaisuudessa esitellään todennäköisesti muutama muu uusi puhelin – salat selviävät kello 17.00.