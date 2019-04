Samsung tappoi Galaxy J -sarjan, edulliset Galaxy-mallit nyt A-sarjassa

Samsungin älypuhelinosastolla ei ole mennyt kovin vahvasti viimeaikoina, ja tästä tietysti kertovat parhaiten hiljattain julkistetut synkät talousluvut Jo vuosien ajan Samsung on kertonut vähentävänsä tuotejulkistuksia ja suoraviivaistavansa älypuhelinstrategiaa. Uudistuksiin kuuluu myös uusien ominaisuuksien testaaminen yhä halvemmissa laitteissa.Nyt Samsung on päättänyt antaa kokonaiselle Galaxy J -mallisarjalle kirveestä. Tulevaisuudessa nämä edulliset Galaxy-älypuhelimet nähdään Galaxy A -sarjassa. Samsung kertoi asiasta mm. Malesian osaston YouTube-videolla.Kuten videolla kerrotaan, niin J-sarjan korvaavat laitteet, kuten videolla näkyvät Galaxy A30 ja Galaxy A50, sisältävät huippulaitteista tuttua teknologiaa. Näihin lukeutuvat mm. pikaladattavat akut, monikennoiset kamerat ja näyttöön sijoitetut sormenjälkilukijat.Uusista A-sarjalaisista lisää tulemme tietämään todennäköisesti tänä keskiviikkona, kun Samsung järjestää julkistustilaisuuden. Huhujen mukaan odotettavissa on uusi sarjan ykköslaite, Galaxy A90.