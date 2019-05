Miten käy nykyisten Huawei-puhelimien? Google Play -sovelluskauppa toimii edelleen

Kiinan ja Yhdysvaltojen käydessä ankaraa kauppapoliittista taistelua, Huawei on joutunut rintamalinjojen väliin pahemman kerran. Yhdysvallat on yrittänyt estää Huawein matkapuhelinverkkoteknologian käyttöä sen kumppanimaissa.Viikonloppuna tuli ilmi, että Google on päättänyt lopettaa kaiken yhteistyön kiinalaisen Huawein kanssa. Kyse on valtavasta päätöksestä, sillä Huawei on toisiksi suurin Android-älypuhelinmerkki, joten yhteistyön katkeaminen vaikuttaa molempien yhtiöiden liiketoimintaan merkittävällä tavalla. Kuten aiemmin todettiin, Huawein joutuminen kauppaministeriön mustalle listalle tarkoittaa sitä, ettei Huaweilla ole enää pääsyä Googlen Android-käyttöjärjestelmään.Huawei voi edelleen käyttää Androidin avoimen lähdekoodin versiota, josta on riisuttu Googlen palvelut, kuten Google Play -sovelluskauppa. Pääsy kielletään uusilta laitteilta.Google selvensi uutisen julkaisun jälkeen , että nykyisin käytössä olevilta Huawei-laitteilta ei katkaista pääsyä Google Play -palveluihin, vaan toiminnot pysyvät käytössä kuten tähänkin saakka. Myöhemmin kuitenkin selviää, mitä nykyisin käytössä oleville laitteille oikeasti tapahtuu. Voi olla, että ne menettävät sertifikaatin Google Playhin tai sitten pääsyä palveluihin ei haluta katkaista lainkaan.