Uusi Nokia saapui Suomeen – Tällainen on Nokia 4.2

Älä missaa uutisia – seuraa meitä:

HMD Global on aloittanut tänään uuden Nokia 4.2 -älypuhelimen myynnin Suomessa. Puhelimeen on yhdistetty uudet design-ratkaisut edulliseen pakettiin.



Puhelimen etu- ja takapuoli on lasia, minkä lisäksi puhelimen näytössä on pieni lovi selfie-kameraa varten. Näyttö kattaa siis lähes koko etupuolen kameran lovea ja alaosan Nokia-logoa lukuun ottamatta. Myyntiin tulee mustan värinen sekä vaalean pinkki malli.

Nokia 4.2:n 8,4 millimetriä paksuun kuoreen on mahdutettu kahdeksanytiminen Qualcomm Snapdragon 439 -järjestelmäpiiri ja takapuolella on 13 megapikselin, jonka kylkeen on mahdutettu syvyyskamera. Erityisominaisuuksia kameraan on mahdutettu Googlen tekoälyratkaisujen avulla, kamerasta löytyy esimerkiksi bokeh- ja HDR-toiminnot. Tekoälyä hyödynnetään myös laitteen aktivoivassa biometrisessa kasvojentunnistuksessa. Puhelimen takakuoressa on myös sormenjälkilukija.



Suomessa Nokia 4.2 maksaa 199 euroa.