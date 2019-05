Honorin lippulaivamallisto laajenee – Honor 20 -sarja lanseerattiin tänään

Huawein sisarbrändi Honor julkaisi tänään uudet Honor 20-sarjan puhelimet. Sarjaan kuuluvat mallit Honor 20 Lite, Honor 20 ja Honor 20 Pro.Juuri julkaistu lippulaivasarja on 48MP AI -neloiskameran ja Kirin 980 -piirisarjan sekä GPU Turbo 3.0:n yhdistelmä. Honor 20 mallissa on 6,26 tuuman all-view näyttö, jossa näytön ja rungon välinen suhde on 91,7%. Näyttöön on lisäksi upotettu halkaisijaltaan 4,5 millimetrin kamera. Takapuolelta puhelimesta löytyy neloiskamera, jonka pääkamera on varustettu Sony IMX586 48MP-kennolla. Lisäksi neloiskamerassa on 16 megapikselin superlaajakulmakamera, 8MP:n telekamera ja 2MP:n makrokamera.Honor 20-puhelimen sormenjälkitunnistin on sijoitettu poikkeuksellisesti alumiinikehyksen oikealla puolelle puhelimen sivuun. Honorin mukaan se on sijoitettu mukailemaan sormien luonnollista sijoittelua kun puhelin otetaan käteen. Laitteesta löytyy 4000 mAh:n akku, jonka lisäksi Pro-mallista löytyy grafeeni-jäähdytyslevyteknologian, jonka kerrotaan hajoittavan lämmön entistä tehokkaammin ja ylläpitävän optimaalista suorituskykyä.Mobiilipelien osalta Honor 20 -sarja on varustettu GPU Turbo 3.0:lla. Honor 20 -sarja tukee noin kahtakymmentäviittä halutuimpaa mobiilipeliä, mukaan lukien Fortnite, PUBG Mobile ja Valor Arena.Honor 20 Pro tulee saataville sekä Phantom Blackin ja Phantom Bluen värisenä. Honor 20 taasen Icelandic White-, Midnight Black- tai Sapphire Blue -väreissä.Sarjan julkistustilaisuudessa laitteiden hinnoiksi kerrottiin Honor 20 Lite/Honor 20/Honor 20 Pro 299/499/599 euroa. Laitteiden Suomiversioiden hinnat vahvistetaan kuitenkin vasta myöhemmin.Eilen julki tulleet uutiset kuitenkin varjostivat sarjan julkistustilaisuutta. Lisää Huawein ongelmista voit lukea lisää täältä.