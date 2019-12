Honor 20 -arvostelu: edelleen hyvä vaihtoehto

Arvostelussa Honor 20

Honor 20 saapui myyntiin kesän aikana eli se on ollut saatavilla jo hyvän aikaa. Huawei ja Honor joutuivat Yhdysvaltojen mustalle listalle toukokuussa. Tämä tarkoitti muun muassa yhteistyön loppumista Googlen kanssa, joka kehittää Android-käyttöjärjestelmää. Sittemmin asiat ovat jonkin verran parantuneet, mutta ihan täyttä varmuutta tilanteesta ei vieläkään ole. Huawei ja Honor ovat luvanneet, että nykyiset puhelinmallit saavat päivityksiä ja niiden sovellukset toimivat jatkossakin. Tästä Honor on antanut positiivisia merkkejä, sillä Android 10 -käyttöjärjestelmäversio on jo saapunut arvosteltavaan Honor 20 -puhelimeen. Honor 20:n käyttäminen on oikein sulavaa, jota Android 10 -päivitys parantaa edelleen uusien animaatioiden myötä. Kirin 980 tarjoaa erittäin laadukasta suorituskykyä, 3750 mAh akku kestää vähintään yhden päivän ajan käyttöä ja puhelimen taakse on laitettu varsin laadukkaat kamerat. Honor 20 tuli saataville Suomessa jo heinäkuun aikana, joten se on ollut saatavilla jo hyvän tovin. Vaikka tämä kyseinen puhelin ei olekaan niin erikoinen, se on kuitenkin palvellut erittäin hyvin, joten mitäpä sitä toimivaa vaihtamaan. Onko Honor 20 siis edelleen hyvä vaihtoehto? Lyhyesti ja ytimekkäästi vastaten: on. Hieman pidemmän “vastauksen” voi lukea tämän Honor 20 arvostelun muodossa. Android 10 -päivitys saapunut Honor sai kuin saikin päivitettyä Honor 20:n käyttöjärjestelmän Android 10 -versioon juuri ennen tämän Honor 20 arvostelun kirjoittamista. Android 10 saapuminen puhelimeen tällaisella kohtuullisella aikataululla on erinomainen asia. Päivityksen myötä Honor 20 sai muun muassa käyttöjärjestelmän laajuisen tumman tilan, parannuksia tietoturvaan, uudet animaatiot sekä parannuksia suorituskykyyn. Myös ulkonäköä on muutettu. Suurin muutos näkyy alasvetovalikon kohdalla, sillä täysin laajennettuna kuvakkeet ulottuvat näytön alareunaan asti. Sovellukset-näkymään pääsee nyt pyyhkäisemällä kotinäytöllä alhaalta ylöspäin, kun ennen tähän tarkoitukseen löytyi oma painike. Sinänsä tämä pyyhkäisy toimii hyvin, mutta hiomista löytyy edelleen. Vastaava ongelma esiintyi jo Android 9 -version kohdalla, mutta nyt asia on oikeastaan vain pahentunut. Nämä pyyhkäisyt toimivat myös pienoisohjelman (widget) päällä, joten tiettyjen pienoisohjelmien käyttäminen on käytännössä mahdotonta. Henkilökohtaisesti kuitenkin pidän Honorin Magic UI:n lisäyksistä sekä kustomointimahdollisuuksista. Puhelimen käyttäminen on varsin miellyttävää ja sulavaa, varsinkin uusien animaatioiden myötä. Yleinen käyttökokemus ei kuitenkaan niin paljon muuttunut Android 10 -päivityksen myötä, sillä esimerkiksi navigointiin käytettävät eleet eivät muuttuneet päivityksen myötä. Nämä eleet toimivat jo hyvin Android 9:n kohdalla, joten mitäpä sitä toimivaa muuttamaan.

Lisätietoja käyttöjärjestelmästä saa Honor 20 Pron arvostelun osiosta. Tyylikäs rakenne ja ulkonäkö Honor 20 sopii omaan käteen vallan mainiosti. Leveydeltään Honor 20 on noin 74 millimetriä. Leveys ei ole liian suuri yhden käden käyttöä ajatellen, mutta peukaloa joutuu kurottamaan, jos haluaa yltää 6,26” tuuman näytön yläreunaan saakka. Rakenteeltaan puhelin on lasia edestä ja takaa, kun runko on alumiinia. Rakenteeltaan puhelin on kestävä, vaikkakin pidemmässä käytössä takakanteen on ilmestynyt pieni naarmu. Lasinen takakansi on tyylikäs ja nykyaikaisen trendin mukaisesti Sapphire Blue -väri heijastaa valoa tyylikkäästi. Puhelimen saa myös Midnight Black -värinä. Tuttuun tapaan lasinen takakansi kerää myös sormenjälkiä, joten sitä joutuu puhdistamaan usein.

Takaa löytyy myös Honor-logo sekä hyvä setti kameroita. Kamerat ulottuvat hieman takakannesta, joten puhelin keikkuu pöydällä jonkin verran. Ne ulottuvat kuitenkin vähemmän Honor 20 -puhelimen kohdalla kuin Honor 20 Pron kohdalla. Laitteen oikeasta kyljestä löytyvät painikkeet äänenvoimakkuuden hallintaan sekä virtapainike, jossa on myös sormenjälkilukija. Vasemmalta puolen löytyy SIM-korttipaikka, pohjassa on USB-C ja kaiutin ja ylhäällä sijaitsevat mikrofoni ja infrapunalähetin.

Näytön yläreunan kaistaleessa on kaiutin puheluita varten. Kaiuttimen vieressä on LED-ilmoitusvalo saapuvia ilmoituksia varten, mutta sen sijainti on heikko. Näyttö ei myöskään sisällä Always On Display -ominaisuutta, joten ilmoitukset saattavat jäädä toisinaan huomaamatta. Ohjelmistosta toki löytyy vaihtoehto, että näyttö menee päälle ilmoituksen saapuessa. Honor 20 tekniset tiedot Rakenne:

Alumiini ja lasi

Näyttö:

6.26”, IPS LCD, Full HD+ (2340 x 1080), 412 PPI

Mitat:

154,25 mm (pituus) x 73,97 mm (leveys) x 7,87 mm (syvyys)

Paino:

174 grammaa

Suoritin:

Kirin 980

RAM:

6 gigatavua

Tallennustila:

128 gigatavua (ei muistikorttipaikkaa)

Käyttöjärjestelmä:

Android 10 + Magic UI 3.0

Pääkamera:

48 megapikseliä (Sony IMX586), F1.8, 1 /2 tuuman sensori, AI-kuvanvakaaja (AIS), AI Ultra Clarity -kuvausmuoto

Ultralaajakulmakamera:

16 megapikseliä, F2.2, 117 astetta

Syvyystunnistus:

2 megapikseliä, F2.4, boke-tehoste

Makrokamera:

2 megapikseliä, F2.4, 4 cm makrokuvaus

Etukamera:

32 megapikseliä, F2.0

Värit:

Sapphire Blue ja Midnight Black

Akku:

3750 mAh, 22.5 watin Honor SuperCharge lataus: 50% 30 minuutissa

Muuta:

Bluetooth 5.0, NFC, USB-C, sormenjälkilukija kyljessä, ei virallista IP-luokitusta

Hinta:

399 euroa Kamerat tarjoavat paljon ominaisuuksia Yhteensä Honor 20 puhelimeen on pakattu neljä kappaletta takakameroita. Näistä pääkamerana käytetään 48 megapikselin sensoria ja tämän viereltä löytyy 16 megapikselin ultralaajakulmakamera, 2 megapikselin makrokamera sekä 2 megapikselin kamera syvyystunnistukseen.

Pääkamera on varsin hyvä ja se toimii jokapäiväisessä kuvauksessa erittäin hyvin. Honor 20 isoveljestä eli Honor 20 Prosta löytyy myös sama sensori, mutta tässä puhelimessa on myös optinen kuvanvakain ja eri kokoinen aukko (Honor 20: F1.4 vs F1.8).

Vaikka sensori on 48 megapikselin mallia, puhelimella kuvataan oletuksena 12 megapikselin kuvia eli ohjelmisto yhdistää neljä pikseliä yhdeksi pikseliksi. Asetuksista voi vaihtaa myös resoluution täyteen 48 megapikseliin. Myös AI on vahvasti läsnä kuvauksessa, jos niin haluaa. Jos AI-valokuvaus on käytössä, saa puhelimella otettua 48 MP AI Ultra Clarity -kuvia. AI Ultra Clarity -tilassa kuvaa otetaan noin kahden sekunnin ajan, jonka tiedot ohjelmisto yhdistää yhdeksi kuvaksi. Puhelimen toiseksi tärkein kamera on 16 megapikselin ultralaajakulmakamera, jolla saa kuvattua 117 asteen näkymän. Honor 20:ssa on myös 2 megapikselin makrokamera, jolla onnistuu läheltä kuvaaminen 4 cm:n etäisyydeltä. Yksi merkittävä ero Honor 20 ja Honor 20 Pron kameroiden väliltä löytyy, sillä Honor 20:ssä on 2 megapikselin kamera syvyystunnistukseen, kun taas Honor 20 Prossa on 8 megapikselin telekamera.

Honor 20:n kohdalla joutuu tyytymään AI-kuvanvakaimeen (AIS). Videon osalta voi kuvata 4K 30 fps -videota, jossa hieman näkyy optisen kuvanvakaimen puute. Satasen lisäpanostuksella saa Honor 20 Pron, josta löytyy optinen kuvanvakain. Itse kameraohjelmisto sai myös hieman päivitystä Android 10 -käyttöjärjestelmäpäivityksen myötä. Ohjelmistolla pääsee kohtuullisen nopeasti käsiksi tärkeisiin toimintoihin, kuten valokuva, videot ja yö-kuvaus. Oikealta puolelta löytyy Lisää-painike, jonka takaa löytyvät muun muassa valomaalaus ja supermakro. Kameratilassa ylhäältä löytyy painike AI-valokuvaukseen, joka korostaa värejä.

Akkukesto laitteen vahvuuksia Akkukesto on selkeästi Honor 20:n parhaimpia puolia. Puhelimen 3750 milliampeeritunnin akusta riittää virtaa erinomaisesti vähintään päivän tarpeisiin. Vähäisemmällä käytöllä virtaa riittää hyvin lähes kahden vuorokauden ajaksi. Akun kestoon vaikuttaa huomattavasti käyttöjärjestelmän toiminta, sillä käyttöjärjestelmä pysäyttää aktiivisesti taustalla pyöriviä sovelluksia. Jotkin sovellukset, kuten Duolingo, eivät lähetä ollenkaan ilmoituksia, vaikka ilmoituksien lähettäminen on sallittuna. Tunnin mittainen YouTube-video kulutti akkua kolme prosenttia, kun näytön kirkkaus sekä äänenvoimakkuus olivat asetettuna noin 50 prosenttiin. Mikäli akun keston haluaa maksimoida, löytyy tähän tarkoitukseen muutamia vaihtoehtoja ohjelmistosta. Yksi vaihtoehto on pudottaa näytön resoluutio HD+ -tasolle. Kun akku tarvitsee lisää virtaa sisälleen, se tapahtuu varsin ripeästi mukana tulleella 22.5 watin laturilla, joka lataa akun 50 prosenttiin noin 30 minuutissa. Honor 20:n IPS-näyttö on hyvä Honor 20:n IPS LCD -näytön koko on 6.26 tuumaa ja sen resoluutio on Full HD+ -tasolla (2340 x 1080 pikseliä). Näyttö on tasainen ja sen reunat ovat kohtuullisen kapeat. Alareuna on hieman paksumpi kuin muut, mutta kaiken kaikkiaan puhelin näyttää hyvältä edestä.

Näytön vasemmassa yläkulmassa on reikä 32 megapikselin etukameraa varten. Omassa käytössä tämä reikä ei häiritse ollenkaan. Kaikki sovellukset eivät vieläkään käytä koko näyttöä hyödyksi, vaan ne jättävät mustan palkin näytön yläosaan.

Omiin silmiin näyttö on hyvä. Se kelpaa hyvin videoiden katselemiseen sekä muuhun yleiseen selailuun ja pelailuun. Toisaalta puhelimessa on vain yksi kaiutin pohjassa, joka ei ole paras mahdollinen vaihtoehto äänen nauttimiseen. Myöskään perinteistä kuulokeliitäntää ei ole, joten puhelimen kohdalla joutuu käyttämään langattomia kuulokkeita, jos ei halua tyytyä mukana tulevaan USB-C - 3.5 mm -adapteriin. Asetuksista voi vaihtaa näytön väritilaa ja lämpötilaa normaalin ja eloisan välitä oman mieltymyksen mukaisesti. Näytön kirkkaus on myös riittävä ja se toimii myös kohtuullisesti pihalla valoisaan aikaan. Ongelmat Honor 20 on ollut käytössä jo hyvän tovin. Tänä aikana Honor 20 on osoittanut olevan varsin mallikas laite ilman suurempia ongelmia, mutta pari kappaletta näitä on tullut vastaan. Puhelimen yksi alkuperäisistä tarkoituksista oli tehdä puheluita, mutta ajat ovat sittemmin muuttuneet ja nykyään puhelimella tehdään oikeastaan kaikenlaista muuta. Jos kuitenkin puhut puhelimella paljon, niin tämä ei välttämättä ole paras mahdollinen vaihtoehto. Omassa käytössä sekä mikrofoni että kaiutin toimivat kohtuullisen huonosti, sillä toistuvasti jouduin kysymään mitä langan toisessa päässä ollut sanoi. Myös toisessa päässä ollut usein pyysi toistamaan, sillä viesti ei mennyt perille. Toinen ongelma liittyy kyljessä sijaitsevaan sormenjälkilukijaan, joka on toki erittäin nopea sekä luotettava sellainen. Kyljen sijainti kuitenkin tarkoittaa, että taskuun laitettaessa puhelimen lukituksen saattaa vahingossa avata peukalon sormenjäljellä ja tällöin näyttö rekisteröi kosketuksia taskussa ollessa. Asetuksista saa kuitenkin laitettua päälle virhekosketuksen estos -asetuksen, joka poistaa suurimmilta osin tämän ongelman. Myös käyttöjärjestelmä vaatii hiomista, kuten aikaisemmin tuli jo todettua. Honor 20 vs Honor 20 Pro Honor 20 ja Honor 20 Pro jakavat monia samoja ominaisuuksia, mutta erojakin niiden väliltä löytyy. Honor 20 maksaa 349-399 euroa ja Honor 20 Pro maksaa 499 euroa, joten mitä sadalla eurolla saa lisää? Edestä puhelimet ovat identtiset, sillä molemmissa puhelimissa on 6.26 tuuman näyttö, joka on varustettu Full HD+ (2340 x 1080) -resoluutiolla. Molemmat näytöt ovat omiin silmiin hyvällä tasolla, vaikka ne eivät yllä laadultaan ihan kalleimpien puhelimien, kuten Samsung Galaxy Note10+:n, tasolle. Mutta kyllä näistä Honorin näytöistä kelpaa videoita ja kuvia katsella. Honor 20 Pro on hieman painavampi kuin Honor 20 (182g vs 174g) ja tämän eron myös huomaa, vaikka ei niin suuri olekaan. Puhelimet jakavat samat mitat pituuden ja leveyden osalta, mutta Honor 20 Pro on paksumpi. Vastaus tälle erolle löytyy akun koosta, sillä Pro-mallissa on 4000 milliampeeritunnin akku, kun taas Honor 20 sisältää 3750 mAh akku. Muuten puhelimet ovat rakenteeltaan samanlaiset. Molempien kyljet ovat varustettu samanlaisilla painikkeilla. Ainoa ero löytyy oikeastaan värivaihtoehdoista, sillä Honor 20:n värit ovat Sapphire Blue ja Midnight Black, kun Honor 20 Pro:n saa Phantom Blue, Phantom Black sekä Icelandic Frost -väreinä. Suorituskyky on molemmissa pitkälti sama, sillä molemmat ovat varustettu Kirin 980 -järjestelmäpiirillä. Honor 20 kuitenkin sisältää vähemmän keskusmuistia (6 gigatavua vs 8 gigatavua) sekä tallennustilaa (128 gigatavua vs 256 gigatavua). Molemmat tarjoavat kuitenkin erittäin hyvää suorituskykyä, sovellukset avautuvat nopeasti ja yleinen käytettävyys on oikein loistavaa. Pääkameran osalta molemmista löytyy Sonyn IMX586 48 megapikselin sensori, mutta tekninen toteutus on hieman eri. Honor 20 Pro:n pääkameran aukko on F1.4, kun Honor 20:n pääkamerassa lukema on F1.8. Pron kamerassa on myös optinen kuvanvakain (OIS), kun taas Honor 20:ssä sellaista ei ole.

Kuvissa Honor 20 vasemmalla ja Honor 20 Pro oikealla. Ultralaajakulmakameran tai makrokameran osalta ei löydy eroa, mutta Honor 20 Prossa on 3x optisella zoomilla varustettu 8 megapikselin telekamera, kun Honor 20 -puhelimeen on tyydytty laittamaan 2 megapikselin syvyyskamera boke-tehosteen tuottamiseen. Etukamera on molemmissa sama. Lue myös: Honor 20 Pro arvostelu. Honor 20 vs muut vaihtoehdot 400 euron hintaluokassa Honor 20:ta myydään 349 - 399 eurolla ja puhelin on ollut markkinoilla jo hyvän aikaa, joten onko se vielä harkitsemisen arvoinen laite? Oma vastaukseni on kyllä. Tässä hintaluokassa Honor 20 kilpailee esimerkiksi Motorola One Zoomin ja Xiaomi Mi 9:n kanssa. Motorola One Zoom on yksi hyvä vaihtoehto, mikäli haluat laadukkaan puhelimen valokuvaamiseen. One Zoomissa on myös hyvä akkukesto, mutta Kirin 980 -järjestelmäpiiri tarjoaa hieman parempaa suorituskykyä Honor 20:lle. Myös Xiaomi Mi 9 tarjoaa paljon vastinetta rahalle tehokkaan suorituskyvyn, hyvien kameroiden ja hyvän näytön muodossa. Honor 20 vie kuitenkin akkukeston osalta Xiaomin laitetta. Yhteenveto Honor 20 on näppärä laite, joka suurimmilta osin tekee sen mitä puhelimelta odottaa. Puhelimen selkeitä vahvuuksia ovat pitkä akkukesto sekä laadukkaat kamerat. Jälkimmäisen kohdalla saa hieman parempaa, jos päätyy esimerkiksi Honor 20 Pro -puhelimeen. Näiden kahden ominaisuuden perässä tulevat hyvä ja varsin tyylikäs rakenne. Puhelin tuntuu laadukkaalta kädessä ja sitä on ilo käyttää. Myös positiivista on Android 10 -käyttöjärjestelmäpäivityksen saapuminen vuoden 2019 puolella, joka parantaa puhelimen käyttöä hieman eri osa-alueilla. Selkein yksittäinen heikkous löytyy heikohkon mikrofonin sekä puheluihin käytettävän kaiuttimen osalta. Laitteen pohjassa on vain yksi kaiutin, joka ei paras mahdollinen videoiden katseluun. Myöskään perinteistä kuulokeliitäntää ei ole saatavilla. Pakkauksen mukana toki toimitetaan USB-C - 3.5 mm:n kuulokeadapteri. Yhteenvedoksi voin kuitenkin sanoa, että Honor 20 on hyvä laite vielä puolen vuoden jälkeenkin ja siihen päätyvä käyttäjä tuskin tulee pettymään. Huawei Honor 20









