Testissä Honor 20 Pro: 499 euron arvosta laadukasta kameraa ja hyvää akkukestoa

Puhelinvertailun arvosteltavaksi saapui Honor 20 Pro -puhelin, joka esiteltiin jo toukokuussa. Myyntiin puhelin saapui elokuun aikana. Honor 20 Pro -puhelimesta löytyy erittäin laadukas kamerajärjestelmä, joka on kerännyt paljon kehuja. Tehokkuutta puhelimeen tarjoaa Kirin 980 -piiri ja 8 gigatavun keskusmuisti. Eikä akun kestossakaan ole valittamista. Puhelimella pärjää hyvinkin kahden päivän ajan yhdellä latauksella. Honor 20 Pro tarjoaa paljon, mutta hinta pysyy kohtuullisessa lukemassa: 499€. Ulkonäkö ja rakenne Honor 20 Pro on omaan käteen hieman liian iso yhden käden käyttöä ajatellen, mutta tuntuma kädessä on kuitenkin hyvä. Painoa laitteella on 182 grammaa. Reunat ovat pyöristetyt, joka tekee laitteen käsittelystä erittäin miellyttävää. Takakansi on tyylikäs. Testikäyttöön saapui Phantom Blue -värinen Honor 20 Pro. Puhelinta saa myös Phantom Black -värisenä.

Etupuolen täyttää 6.26” näyttö, jonka yläreunassa on reikä etukameraa varten. Oikeasta kyljestä löytyvät sormenjälkilukija sekä painikkeet äänenvoimakkuuden säätämiseen. Sormenjälkilukijan sijoitus on erittäin hyvä. Käytännössä peukalo osuu sormenjälkilukijan kohtaan aina automaattisesti, kun puhelimen ottaa taskusta tai pöydältä käteen. Asia on tietenkin hieman eri, jos puhelinta käyttää enemmän vasemmalla kädellä. Avaus toimii nopeasti ja luotettavasti. Sormenjälkilukija toimii myös virtapainikkeena. Oikealta puolelta taas löytyy SIM-korttipaikka, johon saa laitettua kaksi SIM-korttia. Pohjassa on USB-C-liitäntä ja kaiutin. Kuulokeliitäntää tai muistikorttipaikkaa puhelimessa ei ole. Takakansi on erittäin tyylikäs, mutta liukas ja se peittyy sormenjäljistä nopeasti. Takakannesta erottuu puhelimen kamerat. Kamerat ulottuvat jonkin verran takakannesta, josta johtuen puhelin keikkuu aika paljon tasaisella pöydän pinnalla. Puhelin ei tue langatonta latausta, eikä siitä löydy virallista IP-luokitusta veden- ja pölynkestävyydestä.

Tekniset tiedot Järjestelmä:

Android 9 + Magic UI 2.1.0

Mitat:

154,6 mm (pituus) x 73,9 mm (leveys) x 8,4 mm (syvyys)

Paino:

182 grammaa

Näyttö:

6.26” IPS LCD, resoluutio 2340 x 1080, 412 PPI

Suoritin:

Huawei Kirin 980

RAM:

8 gigatavua

Tallennustila:

256 gigatavua, ei muistikorttipaikkaa

Pääkamera:

48 MP (Sony IMX586), f/1,4 aukko, 1/2 tuuman sensori, OIS, EIS, AI Ultra Clarity -kuvaus

Ultralaajakulmakamera:

16 MP, 117° näkymä, f/2,2 aukko

Telekamera:

8 MP, 3x optinen zoom, 5x hybridi-zoom, OIS

Makrokamera:

2 MP, f/2,4 aukko, 4cm makrovalokuvaus

Etukamera:

32 MP, f/2,0 aukko

Värit:

Phantom Black ja Phantom Blue.

Akku:

4000 mAh, 22.5W Honor SuperCharge -laturi

Muuta:

Bluetooth 5.0, NFC, USB-C, sormenjälkilukija kyljessä

Hinta:

499 euroa Kamerat ovat laadukkaat Kamerat ovat yksi suurimmista syistä ostaa Honor 20 Pro. Niillä saa otettua erittäin laadukkaita kuvia. Puhelimen sijainti arvostetun DxOMarkin listalla on kirjoitushetkellä neljäs, joka kertoo jo oman osuutensa kameroiden tehokkuudesta. Puhelimen takaa löytyy yhteensä neljä kameraa. Pääkamera on sisältää 48 megapikseliä f/1.4 -aukolla ja optisella kuvanvakaimella varustettuna. Muita kameroita ovat 3x optisella zoomilla ja optisella kuvanvakaimella varustettu 8 megapikselin kamera, 16 megapikselin ultralaajakulmakamera 117 asteen näkymällä sekä 2 megapikselin kamera makrojen kuvaukseen.

Oletuksena pääkameralla otetaan 12 megapikselin kuvia, jonka voi asetuksista vaihtaa 48 megapikseliin niin halutessaan. Jos AI-valokuvaus on käytössä, saa puhelimella otettua 48 MP AI Ultra Clarity -kuvia. AI Ultra Clarity -tilassa kuvaa otetaan noin kahden sekunnin ajan, jonka tiedot ohjelmisto yhdistää yhdeksi kuvaksi. Eri kameroiden välillä pääsee vaihtamaan kätevästi painikkeista ja vaihtaminen tapahtuu nopeasti.

Kun käytössä on 48 megapikselin kuvaus, painikkeet muiden kameroiden käyttöön katoavat Valokuva-tilassa. Oma suosikki kameroiden osalta on ultralaajakulmakamera. Näkymä ei toki ole niin laaja, johon olen tottunut vanhemman LG G6 -puhelimen kanssa. LG G6:n ultralaajakulmakameran näkymä on 125 astetta, kun taas Honor 20 Pron vastaavassa on 117 asteen näkymä. Kuvat kuitenkin näyttävät hyviltä vaikka valaistus ei olisikaan niin hyvä.

AI-kuvauksen saa helposti päälle sille tarkoitetusta painikkeesta, jos niin haluaa. Jos haluaa ottaa luonnollisempia kuvia niin kannattaa jättää AI-valokuvaus pois päältä, joka korostaa värejä kuvissa. Alla olevissa kuvissa AI-kuvaus on pois päältä kahdessa vasemmanpuoleisessa kuvassa ja päällä puolestaan oikeanpuoleisissa kuvissa.

Puhelimesta löytyy oma kahden megapikselin kamera makrojen kuvausta varten, johon pääsee käsiksi supermakro-tilalla. Kameran ihanteellinen kuvausetäisyys on 4 cm. Sinänsä makrokamera on mielenkiintoinen lisäys, mutta lähes samanlaisiin tuloksiin pääsee 3x optisella zoomilla varustetulla 8 megapikselin kameralla. Kameralla onnistuu myös 5x hybridi-zoom.

Alimmalla rivillä ovat 5x zoom (vasemmalla) ja 30x zoom (oikealla. Toiseksi alimmalla rivillä ovat 3x zoom -kuvat ja ylimpänä makrokuvat.

Yökuvaus on myös iso juttu Honor 20 Pro puhelimella. Kuvien ottamiseen löytyy oma Yö-tila. Kuviin saa tallennettua mukavasti tietoa myös pimeällä.

Kameroilla voi kuvata maksimissaan 4K 30 fps (30 kuvaa sekunnissa) -videota. 60 fps videota saa kuvattua Full HD -resoluutiolla. Videoiden kuvaamiseen voi käyttää pääkameraa, laajakuvakameraa, 3x zoomia ja 5x zoomia. Näiden välillä voi vaihtaa kuvauksen aikana. Etukameralla saa otettua 32 megapikselin kuvia, jotka näyttävät hyviltä. Lisäksi näkymä on riittävän laaja, joten yhteen kuvaan mahtuu useampi ihminen. AI-valokuvauksen saa myös käyttöön selfieiden ottamiseen, joka korostaa värejä kuvauskohteen mukaan. Etukameralla voi kuvata maksimissaan 1080p 30 fps -videota. Digitaalinen kuvanvakain toimii videossa hyvin ja laadultaan video on hyvällä tasolla hyvässä valaistuksessa. Etukameralla voi ottaa kuvia muotakuvatilassa, jolloin voi säätää kauneustasoa 0 - 10 väliltä. Lisäksi voi valita bokeh-tehosteen (taustasumennus) kuviin, mutta reunantunnistus on erittäin heikko. Selfie kuulokkeet päässä tuotti kuvan, jossa myös kuulokkeet ovat sumennettu osana taustaa. Vastaavasti takakameroilla reunantunnistus toimii paljon paremmin, kuten olettaa sopii. Toinen heikohko ominaisuus on 3D Qmoji, joka on jonkinlainen yritys kopioida Applen Animojia. Ominaisuus on ehkä hauska, mutta ei kovin laadukkaasti toteutettu. Kun puhelin on lukittuna ja painaa äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta kaksi kertaa, kamera aukeaa ja ottaa tilannekuvan. Näppärältä kuulostava ominaisuus, jonka toteutus on jäänyt hieman vajaaksi. Kuvista ei tule tarkkoja. Kameran asetuksista saa onneksi vaihdettua painalluksen pelkästään avaamaan kameran, joka on paljon parempi vaihtoehto. Itse kameran ohjelmisto on omasta mielestä helppokäyttöinen ja selkeä. Eri tilojen vaihtaminen käy helposti pyyhkäisemällä ja vaihtaminen toimii sulavasti. Valikon oikealta reunalta löytyy lisää vaihtoehtoja kuvaukseen. Valikoimasta löytyy muun muassa Pro-kuvaustila, HDR, panoraama, hidastus, valomaalaus ja supermakro. Hidastus-tilassa saa kuvattua 1080p 120 fps, 720p 240 fps tai 720p 960 fps -videoita. Hidastus toimii ihan mukavasti ja laatu on kohtuullinen, mutta tiputtaa muutamia kuvia ainakin 960 fps -videossa. Pro-kuvaustilassa saa tallennettua kuvat RAW-muodossa. Arvostelun aikana otin pari kappaletta panoraamakuvia, joista toinen jostain syystä epäonnistui täysin. Tätä ominaisuutta todennäköisesti saa paremmaksi ohjelmistopäivityksillä. Testasin myös valomaalaus-ominaisuutta. Vaihtoehtoja on neljää erilaista, joista testasin tähtiväylät -asetusta. Kuvasta tuli ihan onnistunut otos.

Suorituskyky on myös hyvällä tasolla Honor 20 Pron suorituskyky päivittäisessä käytössä on erinomainen. Arvostelun aikana ei ilmennyt minkäänlaisia ongelmia. Käyttöjärjestelmä toimii sulavasti ja sovellukset avautuvat nopeasti. Suorituskyvystä on vastaamassa Kirin 980 -piiri, jonka kaverina on 8 gigatavua käyttömuistia (RAM). Sisäistä tallennustilaa on 256 gigatavua. Muistikorttipaikkaa laitteessa ei ole. Tehokas piiri vaatii tehokkaan jäähdytyksen. Puhelimessa on Fortnite Installer, joten latasin kyseisen pelin. Peli pyörii moitteetta (30 fps) ja lämmöt pysyvät kohtuullisesti kurissa. Takakansi kyllä hieman lämpenee käytössä mutta ei niin paljoa, että se häiritsisi käyttöä. Kevyempien pelien kohdalla lämpötilat eivät nousseet. Suorituskykyä voi parantaa hieman, kun päälle laittaa Suorituskyky-tilan akun asetuksista. Tila kuluttaa hieman enemmän akkua ja puhelin saattaa hieman lämmetä raskaammassa käytössä. Suorituskyvyn testaukseen tarkoitettu AnTuTu-sovellus antoi Suorituskyky-tila päällä pisteiksi 314970, kun taas ilman suorituskykyä parantavaa tilaa pisteitä tuli 276478. Näyttö ei ole puhelimen vahvuus, mutta kuitenkin riittävän hyvä IPS LCD näytöllä on kokoa 6.26 tuumaa, jonka resoluutio Full HD+ -tasoa. Joidenkin mielestä 499 eurolla pitäisi saada jo AMOLED-näytön. Omasta mielestä näytössä ei ole valittamista. Värit ovat luonnolliset ja kirkkaus on myös kohtuullisella tasolla ulkokäyttöä ajatellen. Näytön väritilaa ja lämpötilaa voi muokata normaalin ja eloisan väliltä. Automaattinen kirkkauden säätö toimii useimmin kuten pitääkin, mutta toisinaan sitä joutui hieman lisäämään, kun kirkkaus meni hieman liian himmeäksi valaistussa huoneessa. Näytön resoluution voi muuttaa HD+ -tasolle, jos tarkoituksena on esimerkiksi maksimoida akun kesto. Näytössä on reikä vasemmassa yläkulmassa etukameraa varten. Omaa käyttöä tämä ei haitannut ollenkaan. Loven voi myös piilottaa.

Puhelimessa ei ole mahdollisuutta aina päällä olevaan näyttöön, koska IPS LCD -näytöllä se kuluttaisi liikaa akkua. Asetuksista voi ottaa käyttöön toiminnon, joka herättää näytön, kun puhelimen nostaa. Tämä toimii ihan kohtuullisesti, jos haluaa tarkistaa ilmoitukset, kellonajan ja päivämäärän. Saapuneista ilmoituksista on myös kertomassa LED-valo yläreunassa olevassa kaiutinritilässä. Sinänsä ihan mukava lisä, mutta vilkkuvan valon saattaa helposti missata, jos puhelin on esimerkiksi pöydällä. Akku kestää parin päivän ajan Akun kesto on yksi tärkeimmistä ominaisuuksia puhelimen kohdalla. Tästä puhelimesta löytyy 4000 milliampeeritunnin akku, josta riittää virtaa erittäin hyvin päivän tarpeisiin. Omalla kohdalla akusta riittää virtaa helposti kahden päivän käyttöön. Oma normaalikäyttö koostuu lähinnä sosiaalisen median selaamisesta sekä uutisten lukemisesta. Toisin sanoen hyvin kevyestä käytöstä on kyse. Täydellä akulla näytön käyttössäoloajaksi sai 8 tuntia ja 40 minuuttia, kun käytin puhelinta sosiaalisen median selaamiseen, kuvien ottamiseen sekä hieman pelaamiseen. Yhteyksistä olivat päällä Bluetooth, Wifi, mobiilidata ja GPS. Tunnin mittainen YouTube-video kulutti akkua noin 6 prosenttia, kun näytön kirkkaus ja äänenvoimakkuus olivat asetettuna noin 50 prosenttiin. Honorin mukaan akun saa ladattua tyhjästä 50 prosenttiin puolessa tunnissa ja oman testin perusteella tämä pitää hyvin paikkansa. Täyteen akku latautuu noin 1,5 tunnissa SuperCharge -laturilla. Hyvän akkukeston saavuttamisessa auttaa Honorin ohjelmisto. Optimoija-sovellus ilmoittaa paljon virtaa ahmivista sovelluksista ja kehottaa pysäyttämään tällaiset sovellukset. Ilmeisesti Instagram on yksi tällaisista sovelluksista. 8 gigatavun käyttömuistin ansiosta sovellukset pysyvät kyllä avoinna, jos niitä ei erikseen sulje. Lisäksi näytön tarkkuuden voi tiputtaa Full HD+ (2340 x 1080) resoluutiosta HD+ (1560 x 720) resoluutioon. Vakiona päällä on Älykäs tarkkuus -tila, joka vähentää näytön tarkkuutta automaattisesti virran säästämiseksi. Ohjelmistosta löytyy myös virransäästötila sekä ultravirransäästötila. Virransäästötila rajoittaa automaattista synkronointia ja taustasovelluksen toimintaa. Ultravirransäästötilassa voi käyttää vain muutamia sovelluksia. Virransäästötilojen lisäksi käyttöön voi valita Suorituskyky-tilan, jolloin puhelimen tehoista otetaan enemmän irti ja akkukesto hieman laskee. Käyttöjärjestelmä toimii sulavasti Käyttöjärjestelmä on Android 9 Pie ja sen päällä toimii Honorin Magic 2.1 -käyttöliittymä.

Tämä yhdistelmä toimii erittäin sulavasti. Honorin näkemys Androidista sisältää useita pieniä lisäyksiä, jolla voi muokata käyttökokemusta haluamakseen. Aloitusnäytön tyyliksi voi valita joko vakion, jossa kaikki sovellukset näkyvät aloitusnäytöllä tai laatikon, jolloin sovellukset näkyvät omassa sovellusvalikossa. Aloitusnäyttöä ja kuvakkeita voi muokata asentamalla uusia teemoja. Suurin osa teemoista maksaa noin 2 euroa. Järjestelmänavigoinniksi voi valita eleet tai kolme painiketta. Käyttöön voi ottaa myös navigointinäppäimen. Navigoinnin voi vaihtaa kohdasta Asetukset - Järjestelmä - Järjestelmänavigointi. Eleet toimivat sulavasti. Paluu edelliselle näytölle tapahtuu pyyhkäisemällä vasemmasta tai oikeasta reunasta. Aloitusnäytölle pääsee pyyhkäisemällä alareunasta ylös ja muihin käynnissä oleviin sovelluksiin pääsee käsiksi pyyhkäisemällä alareunasta ylös ja keskeyttämällä pyyhkäisyliikkeen. Kolmen näppäimen navigointia voi mukauttaa haluamakseen. Järjestyksen vaihtaminen onnistuu ja lisäksi voi valita painikkeen, jolla saa laajennettua ilmoituspalkin eli näytön yläreunaan ei tarvitse kurkottaa. Navigointinäppäimien piilottaminen onnistuu erillisellä näppäimellä. Nipistämällä aloitusnäytöllä pääsee muokkaamaa taustakuvia, pienoisohjelmia, siirtymiä ja asetuksia. Oletuksena näytön asetteluksi on valittu 4x6 eli aloitusnäytölle mahtuu neljä kuvaketta vierekkäin. Asetuksista voi onneksi vaihtaa asettelun 5x6, joka on omasta mielestä parempi. Asetuksista voi myös poistaa Google-syötteen aloitusnäytön oikealta puolelta sekä lukita asettelun, jolloin kuvakkeita ei voi siirtää aloitusnäytöllä. Yksi kätevä lisäys on kolmen sormen pyyhkäisy, joka ottaa kuvakaappauksen. Kun kuvakaappauksen ottaa, ilmestyy vasempaan alareunaan pieni kuva. Tätä pientä kuvaa pyyhkäisemällä alaspäin saa otettua vierivän kuvakaappauksen. Tämä on kätevä, jos esimerkiksi haluaa jakaa pidemmän artikkelin kuvana. Magic -käyttöliittymä ei kuitenkaan ole täydellinen. Se sisältää muutamia asioita, jotka vaativat hieman viilausta. Pyyhkäisemällä alaspäin kotinäytöllä pääsee käsiksi hakuun. Ominaisuus toki toimii erinomaisesti ja on hyödyllinen, mutta haku tulee esille vaikka näyttö ei ole tyhjä. Omalla kohdalla tämä oli tämä osoittautui hieman ärsyttäväksi, kun näytöllä on pienoisohjelma (widget), joka vaatii pyyhkäisyjä ylös ja alas. Kun navigointiin käytettävät eleet ovat käytössä, yhden käden tilan saa päälle pyyhkäisemällä alanurkasta kohti vastakkaista ylänurkkaa. Käytännössä sama pyyhkäisy avaa myös Google-syötteen, joka omassa käytössä aiheutti hämmennystä. Jos navigoinnin toteuttaa kolmella painikkeella, yhden käden tilan saa käyttöön pyyhkäisemällä navigointirivin poikki. Tämä toimii paljon paremmin, joten en ymmärrä miksi yhden käden tilan käyttöönotto piti toteuttaa erilailla. Onneksi Google-syötteen saa pois käytöstä eleiden asetuksista. Puhelimista löytyy myös Honorin omia sovelluksia, kuten kalenteri. Näitä sovelluksia ei pahemmin tullut kokeiltua, vaan tilalle tuli ladattua Googlen sovellukset, jotka yleisesti toimivat paremmin. Esimerkiksi puhelimesta löytynyt Terveys-sovellus ei ole kovin tarkka. Käveltyjen askelten määrä saattaa olla jopa 2000 - 3000 enemmän kuin Google Fitin vastaava ja myös matkan pituuden tiedot olivat Terveys-sovelluksessa toisinaan paljon enemmän kuin Google Fitissä. Honor 20 Pron hinta on 499 euroa Puhelimeen on pakattu paljon kaikenlaista teknologiaa, varsinkin kameroiden osalta. Honor 20 Pron hinta Suomessa on 499 euroa, kun taas muualla Euroopassa hinta on sata euroa kalliimpi. Honorin mukaan hinta on täällä halvempi, koska Honor haluaa panostaa enemmän Suomeen. Tällä hinnalla Honor 20 Pro kilpailee muun muassa OnePlus 7 (549€) ja 6T (499€) kanssa. Kameroista kiinnostuneille on tarjolla myös Nokia 9 PureView 599 euron hinnalla, joka tarjoaa myös puhtaan Android-kokemuksen. Kilpailussa ovat mukana myös Asus ZenFone 6 (599€) ja ZTE Axon 10 Pro (599€), joten vaihtoehtoja löytyy. Honorilta saa myös Honor 20 puhelimen, josta on myös tulossa arvostelu, satasen halvemmalla eli 399 eurolla. 499 euron hinnalla puhelin tarjoaa erinomaisen hinta-laatusuhteen. Yhteenveto Kolmen viikon aikana puhelimen kanssa ei esiintynyt minkäänlaisia ongelmia. Käyttö on sulavaa ja suorituskykyä löytyy moneen tehtävään. Puhelimen kamerat ovat erinomaisella tasolla ja akusta riittää virtaa parin päivän käyttöön. Hintaluokassaan Honor 20 Pro tarjoaa käytännössä parhaan kamerajärjestelmän. Siihen tuskin kukaan pettyy. Etukameran ominaisuudet toki saavat pientä miinusta, mutta laadultaan sekin on ok. Näyttö ei ole markkinoiden paras, mutta omiin silmiin se on kuitenkin hyvällä tasolla. Huawein ja Honorin laitteiden kohdalla varjostaa USA:n mustalle listalle joutuminen ja siten päivityksien epävarmuus tulevaisuudessa. Honorin sivuilla kuitenkin lupaillaan, että puhelin tulee saamaan Android 10 -päivityksen. Joten kannattaako Honor 20 Pro ostaa? Honor 20 Pro on sen verran laadukas laite, että omasta mielestä sitä kannattaa vähintään harkita seuraavaksi laitteeksi. Huawei Honor 20 Pro









