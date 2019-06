MediaTekille tuli kiire – Esitteli maailman ensimmäisen 5G-järjestelmäpiirin

Kiinalainen puolijohdejättiei aikaillut oman Cortex-A77-pohjaisen järjestelmäpiirin julkaisun kanssa, sillä ARM esitteli suoritinytimen tällä viikolla . Julkistuksella saattoi olla kiire siitä syystä, että MediaTek saa nyt kunnian ensimmäisen integroidulla 5G-modeemilla varustetun järjestelmäpiirin kehittämisestä.Julkistus on selvästi tehty kiireellä, sillä piirille ei ole vielä ehditty edes antaa kaupallista nimeä. Lisäksi piiriin tarkkoja teknisiä yksityiskohtia ei haluttu vielä paljastaa. Se tiedetään, että piirissä on Cortex-A77-suoritinytimet, mutta niiden määrää ei tiedetä. Piirissä lienee myös vähävirtaisempia suoritinytimiä. Grafiikkaprosessorin osalta MediaTek luottaa ARM:n Mali-G77:ään.Pakettiin kuuluu myös tekoälylaskentaan tarkoitettu piiri sekä integroitu Helio M70 -modeemi, joka tukee uusia 5G-taajuuksia. Järjestelmäpiiri on valmistettu 7 nanometrin prosessilla.