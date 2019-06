Vuotokuva paljastaa Galaxy Note10:n designia

Samsungin seuraavan lippulaivapuhelimen julkaisuun on matkaa vielä muutama kuukausi, mutta jo tässä vaiheessa tietysti huhut Galaxy Note10:stä käyvät melkoisen kuumina.Kymmenennen Galaxy Note -sukupolven puhelimelta voidaan odottaa huippuominaisuuksia Galaxy S10 -mallien tavoin, jonka lisäksi ruutukoko on todennäköisesti hieman suurempi ja laitteen mukana toimitetaan tuttu S Pen -stylus.Vuodon perustana on tuttu Twitter-vuotaja Ice Universe, jonka julkaiseman kuvan mukaan tuleva Note10 on etupuolelta lähestulkoon kokonaan näyttöä. Kuvassa on laitteen perusteella suunniteltu näytönsuoja, josta ei kuitenkaan löyty lainkaan koloa etukameralle.Note10 ei kuitenkaan todennäköisesti tule pitämään sisällään esiin pomppaavaa kameraa tai mitään muuta erikoista ratkaisua, vaan etukameralle ei vain ole prototyyppisuojassa tehty koloa, koska sen kokoa ja sijaintia ei ole vielä vahvistettu.Kuvan ja aiempien huhujen mukaan Note10 saa siis päivittyneen designin, joka tarjoaa Note9-mallia (kuvassa yllä) pienemmän yläreunuksen ja mukailee enemmän S10-malleja. Vielä ei siis vaikuta siltä, että Samsung on valmis siirtymään radikaalimpiin suuntiin esimerkiksiOnePlus 7 Pro:n tai Asus ZenFone 6:n tavoin Kenties suurempana yllätyksenä, ja ensimmäistä kertaa Note-älypuhelimen historiassa sitten Galaxy Note 3 Neo:n, Samsung on huhujen mukaan tuomassa markkinoille kaksi erikokoista versiota