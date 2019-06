Etsitkö halpaa puhelinta, jossa on pitkä akkukesto? Saatat kiinnostua tästä uutuudesta

HMD Global on aloittanut Nokia 3.2 -älypuhelimen myynnin Suomessa. Android 9 Pie -käyttöjärjestelmään perustuvan älypuhelimen suositeltu vähittäismyyntihinta on 149 euroa ja puhelimen yksi myyntivalteista on 4000 milliampeeritunnin akun mahdollistama kahden päivän akkukesto.



Nokia 3.2:sta löytyy kookas 6,26 tuuman HD+-näyttö (720x1520 pikseliä), Snapdragon 429 -järjestelmäpiiri ja mallista riippuen 2 tai 3 gigatavua käyttömuistia. Tallennustilaa on valittavissa 16 tai 32 gigatavua, mutta sitä voidaan laajentaa microSD-muistikorteilla. Puhelimen takapuolelta löytyy 13 megapikselin automaattitarkenteinen kamera (f/2,2) ja edessä on viiden megapikselin kamera.

HMD Global hyödyntää puhelimissaan laajasti Googlen tarjoamia tekoälytoimintoja. Esimerkiksi puhelimen virranhallinta ja kasvojentunnistusteknologia perustuu Googlen tarjoamaan tekoälyyn.



Nokia 3.2 tulee myyntiin mustana tai teräksenvärisenä.