Hyvästi johdot – Myös Samsung luopuu kuulokeliitännästä

Samsung luopuu 3,5 mm kuulokeliitännästä ensi kuussa julkaistavassa huippumallissaan. Eteläkorealaisyhtiö on pitkään taistellut trendiä vastaan, mutta tulevan huippumallin kanssa langallisilla kuulokkeilla ei enää tee mitään.Yhdysvaltain telehallintovirasto jakoi vahingossa kuvia Samsungin tulevasta Galaxy Note 10:stä verkkosivuillaan. Kuvista on pääteltävissä Samsungin liittyvän Applen, Googlen ja monen muun yhtiön joukkoon, jotka ovat poistaneet kuulokeliitännän huippumalleistaan.Lisäksi kuvista paljastuu takakannesta löytyvä kolmoiskamera sekä puhelimen mitat. Samsung julkaisee puhelimesta kaksi versiota, joista isomman Note 10 Plus/Pro/tms. mitat ovat 162,5 x 77,6 mm. Isommasta Notesta löytyy 6,7 tuuman näyttö, kun pienemmässä mallissa tuumia on 6,3.Samsung julkaisee Galaxy Note 10-mallit elokuun 7. päivä New Yorkissa.