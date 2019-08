Google testaa maksullista Play Pass -palvelua

Googlelta on vahvistettu Android Policelle , että Play Pass -palvelu on tällä hetkellä testivaiheessa. Palvelun hinnan kerrotaan olevan 4,99 dollaria kuukaudessa, joka tietenkin voi muuttua ennen julkaisua.on käytännössä samanlainen kuin Apple Arcade . Pelipalvelu, jolla pystyy pelaamaan maksullisia pelejä kuukausimaksua vastaan.Kuvien perusteella Play Pass koskee myös maksullisia sovelluksia, joita voi myös käyttää ilmaiseksi maksamalla kuukausimaksua Play Pass -palvelusta.Maksamalla Play Pass -palvelun käytöstä sovelluksia ei tarvitse erikseen ostaa, niissä ei ole mainoksia ja sovelluksen sisäiset ostot avautuvat käyttöön. Myös erillinen perhetilaus on saatavilla ja palvelun tilauksen voi keskeyttää koska tahansa.Esimerkkinä Android Policen kuvissa on Stardew Valley , joka maksaa 8,99 euroa Google Play -sovelluskaupassa. Ostamalla Play Passin Stardew Valleyta voi pelata ilmaiseksi.Lue myös: