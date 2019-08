LG esittelee IFA 2019-messuilla V60 ThinQ puhelimen, jossa on kaksi näyttöä - panostaa mobiilipelaamiseen?

LG V60 ThinQ

LG julkaisi sosiaalisessa mediassa ja YouTubessa videon, jossa annetaan hieman esimakua tulevasta puhelimesta. Puhelimen nimi on todennäköisestija se esitellään IFA 2019 -messuilla Berliinissä 6. syyskuuta.Videon perusteella LG:n uutuus sisältää kaksi näyttöä ja mahdollisesti vielä yhden pienemmän näytön kotelossa. Kotelon pieni näyttö on eräänlainen ratkaisu ajan, päivämäärän ja ilmoitusten näyttämiseen, kun kotelo on suljettuna.Kaksoisnäyttö on mahdollisesti samanlainen ratkaisu kuin LG V50 ThinQ -puhelimen kanssa esitelty kotelo, jossa on näyttö. Tämän kotelon näyttö mahdollistaa kahden sovelluksen vierekkäisen käytön samanaikaisesti tai näyttöä voi käyttää esimerkiksi peliohjaimena, kun toisella näytöllä pyörii peli.LG:n 19 sekunnin videolla pelataan peliä, jossa hahmo kerää peliohjaimen sekä kameran. Tämän jälkeen toinen näyttö avautuu puhelimen vierelle, jossa on karttaan merkitty IFA 2019. Videon lopussa nähdään myös pienempi näyttö kotelon etupuolella, kun kotelo on suljettuna. Pienellä näytöllä on aika ja päivämäärä IFA 2019 -messuja varten.Videon nimi on Get the Game On with LG Mobile, joka viittaa omalta osaltaan pelaamiseen puhelimella. V50 ThinQ puhelimen kotelon näyttöä pystyy käyttämään peliohjaimena, joten LG todennäköisesti panostaa lisää kasvavan mobiilipelaamisen suosioon V50 ThinQ kotelon näytön reunat ovat kohtuullisen isot, joten V60 kotelon reunat ovat todennäköisesti kapeammat. Videolla kotelon näyttö on jopa hieman isompi kuin puhelimen oma näyttö.Puhelimesta ei vielä tiedetä kovin paljoa. Nimi ei välttämättä ole edes V60 ThinQ, mutta todennäköisesti puhelin on jatkoa V50 ThinQ mallille.LG:n V -sarjan puhelimet ovat keskittyneet vahvasti kuvaukseen ja videokuvaukseen, joten V60 ThinQ todennäköisesti sisältää vähintään kolme takakameraa ja edestä niitä on mahdollisesti kaksi kappaletta.Koska kyseessä on LG:n lippulaivapuhelin, se todennäköisesti sisältää uuden Snapdragon 855+ -piirin . Keskusmuistin määrä on 6 tai 8 gigatavua ja sisäistä tallennustilaa on vähintään 128 gigatavun verran.V50 ThinQ näytön koko on 6,4", joten tuskin tuleva puhelin tästä pienemmäksi muuttuu. V60 ThinQ näytössä on mahdollisesti reikä etukameroita varten eli samankaltainen ratkaisu, joka on nähty esimerkiksi Samsung Galaxy S10 -puhelimissa.5G-yhteydet löytyvät erittäin todennäköisesti tulevasta puhelimesta.Halpa puhelin ei tule olemaan. Hinta on mahdollisesti jossain 900 - 1000 euron paikkeilla. Puhelin ei välttämättä päädy edes Suomen markkinoille. Lisää tietoa puhelimesta saadaan kuitenkin hyvin pian.