Samsung esitteli uudet kolmoiskameroilla varustetut Galaxy Note10 -mallit

Samsung esitteli tänään New Yorkin Barclays Centerissä uusia älypuhelimia. Tällä kertaa olivat vuorossa uudet Galaxy Note -laitteet, joista huhut ja vuodot ovat levinneet jo kuukausien ajan.Yhtiön uutuuslaite Galaxy Note10 saapui odotetusti kahtena eri versiona, joista pienempi Galaxy Note10 sisältää 6,3 tuuman näytön ja suurempi Galaxy Note10+ puolestaan peräti 6,8 tuuman näytön.Pienemmästä mallista löytyy Full HD+ -resoluution (2280x1080) ja suuremmasta Quad HD+-resoluution (3040x1440) näyttö. Molemmat käyttävät Samsungin tuttua ja hyväksi havaittua AMOLED-tekniikkaa.Suomessa myyntiin saapuvista malleista löytyy sisuksista Exynos 9825 -piiri, joka on Galaxy S10:stä hieman parannettu järjestelmäpiiri. RAM-muistia Galaxy Note10:ssä on 8 ja Note10+:ssa 12 gigatavua, molempiin saa 256 gigatavua (ja Note10+ myös 512 Gt) tallennustilaa ja takana komeilevat kolmoiskamerat.Takakamera koostuu ultralaajakulmakamerasta (16MP F2.2 123°), laajakulmakamerasta (12MP 2PD AF F1.5/F2.4 OIS 77°) ja teleobjektiivilla varustetusta kamerasta (12MP F2.1 OIS 45°). Lisäksi Galaxy Note10+:ssa on ToF-kamera (Time of Flight), jolla mitataan etäisyyksiä ja se toimii esimerkiksi tosielämän mittaustarpeisiin.Selfien ottamiseen löytyy molemmissa samat 10 megapikselin kennolla ja f/2.2-aukolla varustetut kamerat. Akkua Galaxy Note10:ssä on 3500 ja Galaxy Note10+:ssa 4300 milliampeerituntia.Galaxy Note10 tukee S10-mallien tavoin langatonta latausta molempiin suuntiin, joten lisävirtaa saa esimerkiksi Galaxy Buds -kuulokkeisiin Note10:n avulla. Tietysti Galaxy Note10 tukee myös uutta S Pen -stylusta, joka on entistä parempi mm. uusien S Pen Air -eleiden myötä.Laitteet saapuvat myyntiin kahtena värivaihtoehtona: Aura Glow ja Aura Black. Galaxy Note10:n suositushinta on 999 euroa ja Note 10+ puolestaan tallennustilasta riippuen 1149 euroa (256 Gt) ja 1249 euroa (512 Gt).