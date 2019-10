Samsung Galaxy Note10+ arvostelu: iso, tehokas, tyylikäs ja kallis

Samsung julkaisi Galaxy Note10 ja Galaxy Note10+ -puhelimet pari kuukautta sitten, joista Note10+ on suurempi ja hieman paremmin varusteltu malli. Vaikka sarja on edennyt nyt jo kymppi-versioon, en ole aikaisemmin nähnyt kenelläkään Note-puhelinta eli Samsungin Galaxy Note -sarja on itselle täysin uusi tuttavuus. Omaan käsittelyyn saapui Aura Glow -värillä varustettu Galaxy Note10+ -huippupuhelin, joka tuntuu ja näyttää erittäin laadukkaalta. Ulkonäkö ja rakenne Samsung Galaxy Note10+ on iso puhelin. Puhelin on tarkoitettu käytettäväksi kahdella kädellä. Yksi eroista Note10 verratessa on juuri koko, sillä Galaxy Note10 sisältää 6.3” näytön ja Note10+ 6,8” näytön.

Vasemmalla kyljessä on kolme painiketta eli virtapainike ja painikkeet äänenvoimakkuuden hallintaan. Ratkaisu on hyvä, sillä kaikkiin painikkeisiin pääsee käsiksi vasemman käden peukalolla, jos samanaikaisesti oikeassa kädessä on S-Pen -kynä.

Yläreunasta löytyy SIM-korttipaikka, johon saa laitettua myös muistikortin. Samsung jätti muistikorttipaikan pois pienemmästä Galaxy Note10 puhelimesta, joka saattaa vaikuttaa ostopäätökseen. Puhelimen pohjasta pääsee käsiksi S-Pen -kynään. Sieltä löytyy myös USB-C -liitäntä ja kaiutin.

Kuulokeliitännän Samsung jätti luurista pois. Kuulokeliitäntä jätettiin pois, jotta puhelimeen saadaan mahtumaan isompi akku ja tehokkaampi värinämoottori. Tähän väliin voin todeta, että värinä on tehokas ja se tekee kirjoittamisesta erittäin miellyttävää. Värinän voimakkuutta voi säätää. Kuulokeliitännän puuttumista Samsung paikkaa paketin mukana tulevilla USB-C -liitännällä varustetuilla AKG:n kuulokkeilla. Äänenlaadultaan kuulokkeet ovat hyvällä tasolla, ne istuvat korviin ongelmitta ja kuulokkeet toimivat myös muilla puhelimilla sekä kannettavilla. Omasta mielestä näin kalliin puhelimen mukana olisi voinut toimittaa vaikkapa Samsungin langattomat Galaxy Buds -kuulokkeet, kun kuulokeliitäntä jätettiin pois. Puhelimessa on hyvällä tasolla olevat kaiuttimet, jotka toimivat mallikkaasti videoiden katselun aikana. Näytön alle on sijoitettu sormenjälkilukija. Sormenjälkitunnistimen toiminta on hyvin epävarmaa. Useasti jouduin syöttämään PIN-koodin viiden epäonnistuneen sormenjälkitunnistuksen jälkeen. Kolmen viikon testijakson aikana rekisteröin sormenjäljet pari kertaa uudelleen ilman suurempia parannuksia luotettavuudessa. Silloin kun sormenjälkilukija toimii, se toimii ihan kohtuullisella nopeudella. Nopeus ei kuitenkaan yllä millään mittarilla parhaimpien joukkoon. Testikäyttöön saapui Aura Glow -väri. Saatavilla on myös Aura Black. Puhelimen takakansi heijastaa valoa, joka tekee takakannesta erittäin tyylikkään. Takakansi kerää kuitenkin kaikki sormenjäljet, joten se täytyy puhdistaa usein jos takakannen haluaa pitää tyylikkäänä.

Tekniset tiedot Rakenne:

Alumiini ja lasi (Gorilla Glass 6)

Näyttö:

6.8”, Dynaaminen AMOLED, Infinity-O

Kamerat:

pääkamera 12 megapikseliä (Dual Aperture, F1.5/F2.4, optinen kuvanvakain), ultralaajakulma 16 megapikseliä (123 astetta, F2.2), tele 12 megapikseliä (2x optinen zoom, 10x digitaalinen zoom, F2.1), ToF, etukamera 10 megapikseliä (F2.2)

Suoritin

Samsung Exynos 9825

Akku:

4300 mAh, 45 W pikalataus (pakkauksessa 25 watin laturi), langaton lataus, käänteinen langaton lataus

RAM:

12 gigatavua

Tallennustila:

256/512 gigatavua + muistikorttipaikka

Käyttöjärjestelmä:

Android 9 Pie + Samsung One UI 1.5

Liitännät:

Wifi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, USB-C 3.1 Gen 1

Muut:

S-Pen -kynä, sormenjälkilukija näytön alla, Samsung DeX, IP68-luokitus

Mitat ja paino:

162,3 x 77,2 x 7,9 mm ja paino 196 grammaa

Värit:

Aura Glow, Aura Black

Hinta:

1149 euroa (256 GB), 1249 euroa (512 GB) Näyttö Galaxy Note10+:n näytön koko on kohtuullisen massiiviset 6.8 tuumaa. Näytön reunat ovat erittäin kapeat ja näyttö myös kaartuu jonkin verran puhelimen pitkille reunoille. Keskellä yläreunassa on pienehkö reikä, jossa sijaitsee 10 megapikselin etukamera. Näytössä käytetään Samsungin Dynaaminen AMOLED -tekniikkaa. Ammattilaisten eli Display Maten käsittelyssä Galaxy Note10+:n näytölle on annettu paras mahdollinen arvio: A+. Muun muassa näytön väritarkkuuden kerrotaan olevan erittäin hyvä. Samsung jätti näytön virkistystaajuuden 60 hertsiin, kun samaan aikaan esimerkiksi OnePlus 7T sisältää 90 Hz:n näytön. Korkeampi virkistystaajuus tekee puhelimen käytöstä sulavampaa. Tätä on paikkaamassa muuten erittäin laadukas näyttö, jonka kirkkaus yltää mukaviin lukemiin. Kirkkaus riittää hyvin ulkokäyttöön. Samsung Galaxy Note10+ näyttötarkkuus yltää WQHD+ (3040 x 1440) -resoluutioon. Pienemmässä Note10:ssä resoluutio on jätetty Full HD+ -tarkkuuteen. Etupuolelta puhelin on siis lähes kokonaan näyttöä. Ylä- ja alareunassa on vain pienet reunat. Etukameraa varten näytössä on pieni reikä. Tämä reikä ei haitannut omassa käytössä juuri yhtään, sillä vain harvat sovellukset käyttävät koko näyttöä hyödyksi.

Kamerat Samsung ei vielä tänä vuonna lähtenyt kilpailemaan kameroiden pikseleiden osalta. Jonkin verran huhuja on liikkunut, että asia tulisi muuttumaan Galaxy S11 -puhelimen kohdalla. Galaxy Note 10+ sisältää yhteensä neljä takakameraa: 12.0 MP + 16.0 MP + 12.0 MP + ToF-kamera (Time of Flight). Etukamerassa on 10 megapikseliä.

Pääkamera ja telekamera sisältävät 12 megapikseliä, kun ultralaajakulmakamerassa on 16 megapikseliä (123 asteen näkymä). Pääkamerassa on Dual Aperture -toiminto, joka säätää kameran aukkoasetuksia F1.5 - F2.4 väliltä. ToF-kameraa käytetään syvyystunnistukseen ja sitä voidaan käyttää vaikkapa mittaukseen Quick Measure -sovelluksen avulla. 10 megapikselin etukameralla saa otettua laadukkaita omakuvia ja videon kuvaaminen onnistuu myös 4K -laadulla. Kuvien ottaminen onnistuu helposti ja yleisesti tuloksena on laadukas kuva, kuten yli tuhannen euron puhelimelta saattaa olettaa. Kuvat näyttävät luonnollisilta ja sisältävät hyvin yksityiskohtia. Kuvaamisessa auttaa tekoälyllä varustettu Tilanteen optimointi -ominaisuus, jonka voi laittaa pois päältä. Kamerasta kuitenkin puuttuu sitä jotain, sillä kilpailijat ovat muun muassa siirtyneet käyttämään parempia optisia zoomeja. Samsungin kamerasovelluksesta ei myöskään löydy erillistä tilaa esimerkiksi tähtitaivaan kuvaamiseen, kun taas monissa halvemmissa puhelimissa tällainen on.

Valokuvauksen apuna ovat erilaiset tilat. Tällaisia ovat tiloja ovat Instagram, Ruoka, Yö, Panoraama, Reaaliaikainen tarkkuus, Ammattilainen ja Valokuva. Suurin osa käyttäjistä todennäköisesti käyttävät Yö- ja Valokuva -tiloja.

Kuvapareissa vasemmalla ovat normaalitilalla otetut ja oikealla yötilalla otetut kuvat.

Videon osalta voi kuvata parhaimmillaan 4K 60 FPS -videota, mutta tällöin voi käyttää vain pääkameraa kuvaukseen. Tiputtamalla laadun 4K 30 FPS -tasolle, saa käyttöön myös ultralaajakulman ja 2x optisen zoomin. Takakameralle saa päälle myös Erittäin vakaa -tilan, jolloin videota kuvataan Full HD 30 FPS -laadulla ja käytössä on pääkamera ja zoomi. Videokuvaukseen löytyy erilaisia tiloja, joilla voi kuvata taiteellisia videoita säädettävällä syväterävyydellä sekä erittäin hidasta videota (720p 960 FPS). Hyvässä valaistuksessa videon laatu on hyvä, heikossa valaistuksessa myös laatu on heikko.

Yleisesti voi sanoa, että kameran hallintaan käytettävä sovellus toimii hyvin. Testijakson aikana kamerasovellus kaatui kerran ja kerran Yö-tilassa kamera alkoi zoomaamaan epämääräisesti, kun yritin tarkentaa tiettyyn kohtaan. Käyttöjärjestelmä ja suorituskyky Kirjoitushetkellä Samsung Galaxy Note10+:n käyttöjärjestelmänä toimii Android 9 Pie, jonka päällä on Samsungin One UI 1.5 -versio. Android 10 on jo julkaistu, mutta Samsungin päivitystahdista ei toistaiseksi ole tietoa. Voidaan kuitenkin olettaa, että Samsung julkaisee Android 10 -päivityksen vielä tämän vuoden puolella. Arvosteluun käytetyn kolmen viikon aikana Galaxy Note10+ sai joitakin päivityksiä muun muassa tietoturvaan. Samsung Galaxy Note10+:n myötä sain myös ensimmäiset kokemukset Samsungin One UI -käyttöliittymästä. Samsung mainostaa, että One UI:n avulla käyttäjä voi keskittyä olennaisiin asioihin ja parantaa ison puhelimen käyttöä yhdellä kädellä. One UI tarjoaa suurimmalta osalta laadukkaan Android-kokemuksen. Yksi hyvistä ominaisuuksista on hieman oudosti nimetty Yötila, joka pitkälti muuttaa käyttöjärjestelmän väriksi mustan. Muutos koskee myös Samsungin selainta, joka muuttaa sivut käyttämään tummaa teemaa. Puhelimen voi yhdistää Windows-tietokoneeseen Oma Puhelin -sovelluksen kautta, jolloin tietokoneella näkee puhelimen kuvat, tekstiviestit ja ilmoitukset. Notessa on myös tuki Samsung DeXille. Varsinaisesti kummallekaan näistä ei löytynyt käyttöä omalla kohdalla, mutta kokeilun perusteella ne toimivat kuten pitääkin. Tulevaisuuden päivityksien myötä nämä voivat olla entistä parempia lisäyksiä puhelimen käyttöön. Puhelimessa on myös Bixby, joka on vielä Suomessa aika hyödytön. Bixby käynnistyy, kun virtapainiketta pitää pohjassa. Tämän saa onneksi pois päältä asetuksista kohdasta Sivunäppäin.

Suorituskyvyn ei pitäisi loppua kesken, eikä se loppunutkaan. Galaxy Note10+:ssa on peräti 12 gigatavua keskusmuistia, 256 gigatavua nopeaa tallennustilaa ja suorituskyvystä vastaa Samsung Exynos 9825 -järjestelmäpiiri. Jokapäiväisessä käytössä puhelin suoriutuu varsin mallikkaasti. Minkäänlaista lagausta ei esiintynyt, mutta omasta mielestä Samsung voisi tehdä käyttöliittymän animaatioista nopeamman tuntuisia. Asetuksista saa päälle Erinomainen suoritusteho -tilan, joka lisää käyttöjärjestelmän nopeutta ja lisää näytön kirkkautta. Tiedoksi kaikille, jotka pitävät numeroista: Note10+ sai AnTuTu -sovellukselta lukemaksi 349089. Tällä numerolla laite sijoittuu listalla sijalle 10. Note10+ on erityisen nopea tallennustilan osalta. Pelaamisen osalta puhelin suoriutuu myös hyvin. Fortnitessä pysyy lähes koko ajan 60 ruudun päivitysnopeus, mutta pelatessa puhelin lämpeni huomattavasti. Esimerkiksi pidemmissä Fortnite-sessioissa puhelimen pitäminen käsissä saattaa tuntua jonkin verran epämiellyttävältä. Pelaajille suunniteltu keskustelualusta Discord ja Samsungin Game Launcher -sovelluksen saa yhdistettyä toisiinsa, jolloin mobiilipelaajat voivat pitää yhteyttä pelisessioiden aikana. One UI:stä löytyy parannettavaa. Omalla kohdalla eniten hämmennystä aiheutti median hallintaan tarkoitetut painikkeet lukitusnäytöllä. Ne sijaitsevat yläkulmassa, johon on erittäin hankala ylettyä yhdellä kädellä. Useimmissa muissa puhelimissa painikkeet ovat keskellä näyttöä, vaikka niiden käyttöliittymää ei ole erikseen muokattu yhden käden käyttöön. Näyttökuvan ottaminen on mahdollista pyyhkäisemällä kämmensyrjällä näytön halki koskettamalla näyttöä koko ajan. Tämä ei ole millään tavalla miellyttävä ratkaisu, sillä näyttökuvan ottaminen aiheutti yleensä virhepainalluksia. Navigointiin voidaan käyttää koko näytön eleitä, mutta omasta mielestä nämä eivät ole markkinoiden paras toteutus. Esimerkiksi Honor 20 Pro:sta löytyy paremmin toteutettu ratkaisu. Puhelimista löytyvä sovellus sään seuraamiseen ei pahemmin vakuuttanut, sillä sovellus ei osannut merkitä asuinpaikkakuntaani oikein. Nämä ovat kuitenkin hyvin pieniä valituksen kohteita. Käyttökokemus todennäköisesti paranee tulevan Android 10 ja One UI 2.0 päivityksen myötä. Akkukesto Omalla kohdalla pelkän numeron osalta odotin Galaxy Note10+:n kestävän hyvin käyttöä. Akun kapasiteetti on 4300 mAh, joka on mukavan kokoinen luku. Akun keston voi lyhyesti sanoa olevan päivän verran. Tunnin mittaisen YouTube-videon (1440p) kulutti akkua 8 prosenttia, kun näytön kirkkaus ja äänenvoimakkuus olivat asetettuna noin 50 prosentin tasolle. Päällä olivat Wifi, Bluetooth, NFC ja GPS. Näytön päälläoloajan lukemaksi sain 5 - 6 tuntia, kun täydestä akusta päädyttiin muutaman prosentin lukemaan. Käytin koko arvostelun ajan päällä Always On Displaytä, joka kulutti 20 tunnissa 11 prosenttia akkua. Tietenkin isossa puhelimessa on iso näyttö, joka kuluttaa akkua myös tehokkaasti. Pidin koko kolmen viikon mittaisen testijakson aikana näyttötarkkuutta WQHD+ (3040 x 1440) -resoluutiossa. Oletuksena näytön tarkkuus on Full HD+ -tasolla. Tarkkuuden voi myös halutessaan pudottaa HD+ -tasolle, jos tarkoituksena on maksimoida akun kesto. Akun täyteen lataaminen onnistuu mukana tulleella 25 watin pikalaturilla, kun sellaiselle on tarvetta. Galaxy Note10+ tukee myös 45 watin latausta, mutta sellainen täytyy ostaa erikseen. Ilmeisesti latauksessa käytetään hieman eri tekniikkaa, joten ihan kaikki 45 watin laturit eivät kelpaa. Kannettavan 45 watin laturi ei ladannut puhelinta nopeammin. Paketin mukana toimitetulla laturilla puhelin latautuu noin tunnissa. S Pen Koska kyseessä on Note-laite, se sisältää S-Pen -kynän. S-Pen on isossa roolissa ostamisen kannalta.

Omat kokemukset kynän ominaisuuksiin ja käyttöön olivat sellaiset, että niitä ei ollut. Toki ajattelin, että kynää voisi käyttää enemmän käyttöjärjestelmän ja sovelluksien ohjaamiseen, mutta tältä osin jouduin jonkin verran pettymään. Galaxy Note10 -puhelimien S-Pen -kynään lisättiin uutena ominaisuutena S-Pen Air -eleet. Näiden eleiden avulla voi hallita kameraa. Liikuttamalla S Pen -kynää myötä- tai vastapäivään voi muuttaa kuvauskulmaa kauemmaksi tai lähemmäksi. Omalla kohdalla tällaiselle ominaisuudelle ei ollut käyttöä. Muutaman kerran Air -eleistä oli hyötyä kappaleen vaihtamisessa. Tietyissä tilanteissa S-Pen on myös hyödyllinen. Kynää voi käyttää kätevästi tekstin valitsemiseen ja kopioimiseen. Varsinkin Instagramin kuvatekstien kopioimisessa kynä toimi mallikkaasti. Myös kynällä käytettävä Käännä-ominaisuus oli muutamissa tilanteissa kätevä. Kynän käyttäminen sormen sijasta esimerkiksi selaimessa on myös yllättävän mukavaa, koska kynän kärki liikkuu näytöllä paremmin kuin sormi. Kynä sijaitsee puhelimen sisällä omassa siilossa. Kynä tuntuu kädessä, mutta omassa käytössä kynän yhden painikkeen tunnistaminen peukalolla on hieman hankalaa. Yhteenveto Samsung Galaxy Note10+ on iso, tyylikäs, laadukas ja tehokas puhelin. Valitettavasti tällaista luuria ei saa halvalla. Galaxy Note10+ maksaa 256 gigatavun tallennustilan osalta 1149 euroa ja 512 gigatavun tallennustilalla varustettu malli maksaa 1249 euroa.

Galaxy Note10+ erottuu muista puhelimista S-Pen -kynän avulla, jota ei muista puhelimista löydy. Kynää voi käyttää piirtämiseen, kirjoittamiseen ja joidenkin sovellusten ohjaamiseen Air -eleiden avulla. Jos uskot, että tarvitset S-Pen -kynää, kannattaa Galaxy Note10+ ostamista pohtia. Kaikille muille löytyy halvempia vaihtoehtoja. Alkuvuodesta esitelty, Puhelinvertailun arvostelussa käynyt, Samsung Galaxy S10+ -puhelinta saa tarjouksessa noin 849 euron hinnalla. Puhelimesta löytyy myös iso, tarkka näyttö ja kamerat ovat pitkälti samat Note10+:n kanssa. Omaan arviointiin vaikuttaa vahvasti hinta, joka on tämän huippupuhelimen kohdalla huippukorkealla. Oikeastaan vain hinnan osalta tämä puhelin saa miinusta. Mutta jos rahalla ei ole niin väliä, on Samsung Galaxy Note10+ tällöin paras puhelin, jonka rahalla saa. Samsung Galaxy Note10+









