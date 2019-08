Jos et sattunut olemaan eilen puolilta öin hereillä tietokoneen ääressä katsomassa Galaxy Note10:n julkaisua etkä ehdi nyt paneutua pitkiin julkaisuartikkeleihin , niin Samsungin julkaisemilla videoilla pääset hyvin kärryille millaisesta puhelimesta on oikein kyse.Alla on kolme Galaxy Note10 -aiheista videota. Ensimmäinen on varsinainen esittelyvideo, josta selviää Galaxy Note10 -puhelimien tärkeimmät tekniset yksityiskohdat ja ohjelmisto-ominaisuudet. Seuraavana on Note10:n virallinen televisiomainos, jota tullaan ehkä Suomessakin luukuttamaan mainoskanavilla kyllästymiseen saakka tulevana syksynä. Viimeisenä on tyylitelty paljastusvideo, jossa on hienoa kuvaa, mutta ei niin paljoa faktaa.