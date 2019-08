Huawein taittuva Mate X myöhästyy jälleen

Taittuvat puhelimet ovat tehneet tuloaan huhujen mukaan jo vuosikausia. Vihdoin viime vuoden lopulla huhuista alkoi tulla totta, kun sekä Samsung että Huawei vahvistivat taittuvan puhelimen olemassaolon.Sittemmin olemme oppineet kyseisistä laitteista ja taittuvista puhelimista paljon. Kenties tärkeimpänä oppina on ollut, että taittuvalla näytöllä varustetun laitteen kehittäminen on erittäin hankalaa, ja julkaisuaikataulu kannattaa ottaa varauksella.Samsungin laitteen julkaisu epäonnistui melkoisen näyttävästi, ja tästä syystä myös Huawei päätyi venyttämään julkaisua. Huawein oli määrä saada taittuva Mate X jo alkukesästä markinnoille, mutta nyt eletään ja elokuun puoliväliä ja laite ei ole vieläkään valmis parrasvaloihin.Tämän lisäksi Huawei on joutunut juuri viivästyttämään julkaisua peräti marraskuuhun asti, kertoo TechRadar Tietojen mukaan laatua on parannettu ja erityisesti saranamekanismiin on tuotu lisäkestävyyttä uusilla ratkaisuilla.Vaikka Huawei Mate X:n julkaisu näillä näkymin viivästyy aivan loppuvuoteen, niin huhut kertovat, että jo ensi vuonna on tulossa uusi versio taittuvasta älypuhelimesta. Huhuissa on kerrottu mm. lasisesta takakuoresta Mate X:n metallisen sijaan, joka vaikuttaa entistä haastavammalta ratkaisulta.Lasipinta tosin mahdollistaa näytöt ja kosketuspinnat, joita saattaa siis olla myös takapuolella.Tässä vaiheessa kyse on toki vain huhupuheista, joten liian tosissaan niitä ei kannata vielä ottaa. Erityisesti sen takia, että edes marraskuun julkaisu ensimmäisen sukupolven laitteelta ei ole mikään läpihuutojuttu.