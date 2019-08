Motorola One Action julkaistu - 117 asteen ultralaajakulmainen linssi videokuvaukseen

Motorola julkaisipuhelimen, jonka erikoisuus on videokuvaus. One Action puhelin kuuluu Android One -perheeseen eli se sisältää puhtaan version Android-käyttöjärjestelmästä. Puhelimen hinta on 259 euroa.Puhelimen takana sijaitsevat kolme kappaletta kameroita. 12 megapikselin pääkamera f/1,8-aukolla, jonka viereltä löytyy 5 megapikselin kamera syvyystunnistukseen.Laitteen mielenkiintoisin ominaisuus on 16 megapikselin kamera, joka on varustettu 117 asteen näkymällä. Kameralla voi kuvata videota pystyasennossa, mutta tallentaa videon vaakasuuntaisesti. Tällä kameralla voi kuvata vain videota maksimissaan Full HD resoluutiolla.Pääkameralla onnistuu videokuvaus 4K-resoluutiolla ja sama onnistuu myös 12 megapikselin etukameralla.Muuten puhelimesta löytyy 6.3 tuuman Full HD+ IPS -näyttö 21:9 -kuvasuhteella. Näytön yläkulmassa on reikä etukameraa varten. Akun koko on 3500 mAh, jonka luvataan kestävän koko päivän. Lataus onnistuu 10 W-laturilla USB-C -liitännän kautta. Käyttöjärjestelmänä on Android 9 Pie, suorituskyvystä vastaa Samsung Exynos 9609 -piiri, keskusmuistia on 4 gigatavua ja sisäistä tallennustilaa on 128 gigatavua. Laitteessa on myös muistikorttipaikka, 3.5 mm kuulokeliitin, Bluetooth 5.0 sekä sormenjälkilukija.Motorola One Action hinta on 259 euroa ja se on saatavilla Lenovon sivulta Lue myös: