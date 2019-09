Motorola One Zoom tarjoaa neljä takakameraa 429 euron hinnalla

Motorola One Zoom

Motorola Moto E6 Plus

Motorolan puhelinvalikoima sai kaksi uutta lisäystä:ja One Zoomin tiedot vuotivat jo hieman aikaisemmin, mutta nyt se on julkistettu virallisesti IFA-messujen aikana. One Zoom hinta on noin 400 euroa ja tällä hintaa saa neljä kameraa. Moto E6 Plus taas on edullinen puhelin, jonka hinta alkaa 139 eurosta. Motorola julkaisi myös hieman aikaisemmin Motorola One Action -puhelimen , jonka hinta on 269 euroa Motorola One Zoom on varustettu neljällä takakameralla: 48 megapikselin pääkamera (F1.7, OIS), 3x optisella zoomilla ja 10x hybrid-zoomilla varustettu 8 megapikselin kamera (OIS), 16 megapikselin ultralaajakulmakamera (117º) sekä 5 megapikselin kamera syvyystietojen tallentamiseen. Pääkamerassa on pikseleitä yhdistävä Quad Pixel -teknologia, joka yhdistää neljän pikselin tiedot yhdeksi pikseliksi eli tuloksena on 12 megapikselin kuva. Samankaltainen kamerateknologia löytyy myös juuri julkistetusta Nokia 7.2 puhelimesta . Kameroiden alapuolelta löytyy Motorola-logo, joka on valaistu.Sekä pääkamera että 3x optisella zoomilla varustettu 8 megapikselin kamera käyttävät optista kuvanvakautusta. Pääkameran luvataan tuottavan hyvää kuvaa hämärällä kuvatessa. Edestä löytyy 25 megapikselin kamera, jossa käytetään myös Quad Pixel -teknologiaa. Etukameralla voi kuvata 4K 30 fps -videota.Näytön osalta puhelin on varustettu 6,4 tuuman Full HD+ OLED -näytön. Näytössä on pieni lovi etukameraa varten ja näyttöön on myös upotettu sormenjälkilukija. Ajan myötä sormenjälkilukijan luvataan olevan nopeampi ja tarkempi käytössä.Laitteen sisälle on laitettu 4000 mAh akku, jonka luvataan riittävän kahden päivän käyttöön. Sisäistä tallennustilaa on 128 gigatavua, keskusmuistia 4 gigatavua ja suorituskyvystä on vastaamassa Snapdragon 675 -piiri. Laitteessa on myös kolme mikrofonia, 3.5 mm kuulokeliitin, Bluetooth 5.0, NFC ja USB-C. Käyttöjärjestelmänä on Android 9 Pie, josta löytyy Motorolan omia lisäyksiä.Motorola One Zoom tulee saataville Euroopassa syyskuussa 429 euron hinnalla.Moto E6 Plus on taas edullinen puhelin, joka tulee kilpailemaan muun muassa Samsung Galaxy A10s:n kanssa . E6 Plussan hinta alkaa 139 eurosta ja tulee saataville syyskuun aikana Euroopassa.Puhelimessa on 6,1 tuuman HD+ -näyttö (720 x 1560). Näytössä on myös lovi 8 megapikselin etukameraa varten.Sormenjälkilukija on sijoitettu puhelimen taakse, josta löytyy myös kaksi kameraa. 13 megapikselin pääkamera, jonka viereltä löytyy 2 megapikselin kamera syvyystietojen tallentamiseen.Puhelimessa on 3000 mAh akku, muistikorttipaikka, 3.5 mm kuulokeliitäntä ja mikro-USB-liitäntä.