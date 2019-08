Samsung julkaisi Galaxy A30s ja Galaxy A50s puhelimet: 4000 mAh akku, 6.4" näyttö, sormenjälkilukija näytön alla

Samsung Galaxy A50s

Samsung Galaxy A30s

Hiljattain Samsung julkaisi Galaxy A10s -puhelimen , joka on jatkoa Galaxy A10 -mallille. Nyt yritys julkaisija-puhelimet, jotka molemmat sisältävät 6.4" Super AMOLED -näytön, ison 4000 mAh akun (myös Galaxy A10s sisältää 4000 mAh akun) ja näytön alla olevan sormenjälkitunnistimen.Puhelimien hintoja tai saatavuutta ei vielä paljastettu. Samsung Galaxy A50 hinta on tällä hetkellä 299€ - 379€ , joten Galaxy A50s hinta jäänee alle 400 euroon. A30s hinta on todennäköisesti 200 - 250 euron tasolla.Värivaihtoehtoina ovat Prism Crush Black, Prism Crush White, Prism Crush Green ja Prism Crush Violet.Galaxy A50s:n pääkamera on sisältää 48 megapikseliä. Sen vieressä ovat myös 8 megapikselin ultralaajakulmakamera (123°) sekä 5 megapikselin kamera. Etukamera on 32 megapikseliä, joka on sijoitettu näyttöloveen.Super AMOLED -näytön koko on 6.4 tuumaa, jonka resoluutio on Full HD+ -tasoa (1080 x 2340). Näytössä on lovi kameraa varten, jonka takia näyttöä kutsutaan Infinity-U -näytöksi. Näytön alta löytyy myös sormenjälkilukija.Suorituskyvystä vastaa kahdeksanytiminen järjestelmäpiiri, jonka apuna 4/6 gigatavua käyttömuistia. Sisäistä tallennustilaa on 64 tai 128 gigatavua ja muistikorttipaikka löytyy. Virtaa antaa 4000 mAh akku, joka ladataan täyteen USB-C-liitännän kautta 15W pikalaturilla. Käyttöjärjestelmä on Android 9.Puhelimen mitat ovat: 158.5 x 74.5 x 7.7 mm ja painoa on 169 grammaa.Galaxy A30s Super AMOLED -näytön koko on myös 6.4", mutta sen resoluutio on tiputettu HD+ -tasolle (720 x 1560). Näytössä on myös lovi etukameralle (Infinity-V -näyttö). Näytön alta löytyy myös sormenjälkitunnistin.Etukamerassa on 16 megapikseliä. Takaa löytyy myös kolme kameraa: 25 megapikselin pääkamera, 8 megapikselin ultralaajakulmakamera ja 5 megapikselin kamera syvyystunnistukseen.Suorituskyvystä vastaa kahdeksanytiminen järjestelmäpiiri ja käyttömuistia on 3 tai 4 gigatavua. Sisäistä tallennustilaa on 32, 64 tai 128 gigatavua ja puhelimessa on myös muistikorttipaikka. Virtaa antaa 4000 mAh akku, joka ladataan täyteen 15W pikalaturilla. Käyttöjärjestelmä on Android 9.Puhelimen mitat ovat: 158.5 x 74.7 x 7.8 mm ja painoa on 166 grammaa.Samsungin tiedotteessa Samsung mainostaa, että molemmat puhelimet sopivat hyvin pelaamiseen Game Boost -ominaisuuden ansiosta, jossa hyödynnetään tekoälyä. Esille nostetaan myös puhelimien ulkonäköä.Samsung Galaxy A50s tekniset tiedot:Samsung Galaxy A30s tekniset tiedot: