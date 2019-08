LG julkaisi edulliset K50S ja K40S puhelimet

LG K50S

LG K40S

LG julkaisi kaksi uutta puhelinta, joiden tavoitteena on tarjota laadukkaita ominaisuuksia ilman korkeaa hintalappua. Uudet puhelimet ovat nimeltäänja. LG esittelee näitä puhelimia IFA 2019 -messuilla Berliinissä. LG:n odotetaan julkaisevan myös V60 ThinQ -puhelimen IFA -messuilla LG kertoo, että puhelimet tulevat myyntiin Euroopassa lokakuun aikana, mutta Suomeen tulosta ei ole varmuutta. LG K50 hinta on noin 200 euroa ja LG K40 hinta on noin 150 euroa, joten uusien puhelimien hinnat tulevat olemaan suunnilleen samalla tasolla.Puhelimien värivaihtoehdot ovat musta ja sininen.K50S sisältää kolme kameraa takana. Pääkamerassa tarkkuutta on 13 megapikselin verran. Mukana on myös 5 megapikselin laajakulmakamera sekä 2 megapikselin kamera syvyystunnistukseen. Kameroiden alapuolelta löytyy sormenjälkitunnistin.FullVision näytöllä on kokoa 6.5", mutta siinä käytetään HD+ resoluutiota. Näytöstä löytyy myös pieni lovi 13 megapikselin etukameraa varten.Tehoista vastaa 2.0 GHz kahdeksanytiminen järjestelmäpiiri, jonka parina on 3 gigatavua keskusmuistia. Sisäistä tallennustilaa on 32 gigatavua ja sitä voi laajentaa muistikortilla. Sisältä löytyy myös 4000 mAh akku. Käyttöjärjestelmä on Android 9 Pie.Puhelimen mitat ovat: 165.8 x 77.5 x 8.2 mm.LG K40S taas sisältää 6.1" FullVision -näytön, jossa käytetään myös HD+ -resoluutiota. Näytössä on myös lovi 13 megapikselin etukameraa varten.K40S löytyy kaksi takakameraa. 13 megapikselin kamera ja 5 megapikselin laajakulmakamera. Kameroiden alapuolella on sormenjälkilukija.Tehoista vastaa 2.0 GHz kahdeksanytiminen järjestelmäpiiri, jonka parina on 2 tai 3 gigatavua keskusmuistia. Sisäistä tallennustilaa löytyy 32 gigatavua ja puhelimessa on myös muistikorttipaikka. Virtaa antaa hieman pienempi 3500 mAh akku. Käyttöjärjestelmä on Android 9 Pie.Puhelimet mitat ovat: 156.3 x 73.9 x 8.6 mm.Molemmat puhelimet sisältävät painikkeen Google Assistantille, DTS:X-tilaäänen ja MIL-STD 810G -luokituksen.Lue: