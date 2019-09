Markkinatutkimusyhtiö mukaan lähes 96 prosenttia heinä-syyskuun 2018 jälkeen myydyistä-merkkisistä puhelimista on päivittynyt jo Android Pie -käyttöjärjestelmään tai ainakin päivitys on saatavilla niille.Counterpoint Researchin näkemyksen mukaan uusien ohjelmistoversioiden tarjonta lähes koko valikoimalle on merkki siitä, että Nokia-brändättyjä puhelimia markkinoiva ja kehittävä HMD Global on ottanut tietoturvan tosissaan. Kuluttajille se on vuorostaan merkki siitä, että heitä ei unohdeta sen jälkeen kun kaupan kassa sanooSeuraavana tilastoissa tulevat Samsung, Xiaomi ja Huawei. Jokaisella Android Pie -päivitys on saatavilla yli 80 prosenttiin vuoden aikana myytyihin laitteisiin.Counterpoint Researchin tilastoinnin mukaan Nokia on myös selvästi nopein Android-brändi, joka tuo uusimman käyttöjärjestelmäversion saataville. Useimmat valmistajat päivittävät ensin kalleimmat mallit ja edullisemmat mallit tulevat perässä – jos koskaan edes saavat päivitystä.