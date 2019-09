Samsung julkaisi Galaxy A90 5G -puhelimen: 4500 mAh akku, Snapdragon 855

Samsung esitteli jälleen uuden A-sarjan puhelimen. Tällä kertaa vuorossa on Samsung Galaxy A90 5G. Aikaisemmin Samsung julkaisi Galaxy A30s ja Galaxy 50s -puhelimet sekä edullisen Galaxy A10s puhelimen Kuten nimestä voi päätellä,tukee 5G-yhteyksiä, joista vastaa Snapdragon X50 -modeemipiiri. Piiri mahdollistaa 5G Non Standalone (NSA) -yhteydet.Suorituskyvystä on vastaamassa tehokas Snapdragon 855 -piiri, keskusmuistia on tarjolla 6 tai 8 gigatavua ja sisäistä tallennustilaa on 128 gigatavua. Muistikorttipaikka löytyy vain 6 gigatavun keskusmuistilla varustetusta mallista. Virtaa antaa 4500 mAh akku, joka tukee 25 watin pikalatausta.Puhelimen etupuolelta löytyy 6.7" Full HD+ Super AMOLED Infinity-U -näyttö eli näytöstä löytyy pieni lovi etukameraa varten. Sormenjälkilukija on myös upotettu näyttöön.Galaxy A90 5G käyttää Android 9 Pie käyttöjärjestelmää, jonka päällä toimii Samsungin oma One UI -käyttöliittymä. Galaxy A90 5G tukee myös Samsung DeXiä ja Oma Puhelin -sovellusta.Kameroita löytyy takaa kolme kappaletta: pääkamera, syvyyskamera ja ultralaajakulmakamera. Pääkamerassa on 48 megapikseliä ja F2.0 -aukko. Syvyyskamera on tarkkuudeltaan 5 megapikseliä (F2.2) ja 8 megapikselin ultralaajakulmakamera on varustettu 123 asteen näkymällä (F2.2). Etukamera on 32 megapikseliä.Takakansi on varustettu geometrisellä kuvioinnilla ja puhelin on saatavilla kahdella eri värivaihtoehdolla: musta ja valkoinen. Puhelimen mitat ovat 164.8 x 76.4 x 8.4 mm ja paino on 206 grammaa. Puhelimen myynti alkaa 4. syyskuuta Koreassa ja myöhemmin muilla markkinoilla. Hintaa ei paljastettu, mutta hinnan oletetaan jäävän alle 1000 euroon.Samsung Galaxy A90 5G tekniset tiedot:Lue myös: