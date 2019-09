Nokian simpukkapuhelin teki paluun: Tässä Nokia 2720 Flip

HMD Global on esitellyt tänään Berliinissä paitsi Android-älypuhelimia niin myös erikoisempia peruspuhelimia . Olipa yhtiöllä esitellä myös paluun tekevä simpukkapuhelin.Nokia 2720 Flip on tutunoloinen laite, eikä syyttä. Kyseessä on uudelleenpainettu versio 2009 julkaistusta Nokia 2720 fold -peruspuhelimesta. Sama design (vaihtoehtoina musta tai harmaa) on pitkälti säilynyt, mutta uutta ovat tietysti erityisesti sisuskalut.Laitteessa on kestävän Nokia 800 Tough -perusluurin tavoin Snapdragon 205 -suoritin, 4 gigatavua muistikortilla laajennettavaa tallennustilaa, puoli gigatavua RAM-muistia ja KaiOS-käyttöjärjestelmä. Sen erikoisuus on kuitenkin kaksi näyttöä, joista sisäpuolella on 2,8 tuuman QVGA-näyttö ja ulkopuolella 1,3 tuuman 240x240-resoluution näyttö.HMD Global lupaa laitteelle jopa liki kuukauden valmiustilan riippuen käytettävästä mobiiliverkosta.Mobiiliverkkotuki löytyykin aina 4G-yhteyksille asti, jolla voi käyttää laitteesta löytyviä sovelluksia, kuten WhatsAppia, Facebookia ja YouTubea. Lisäksi Nokia 2720 Flip tukee Google Assistant -avustajaa.Yksi laitteen erikoisimmista ominaisuuksista on kuitenkin erillinen hätäpainike. Sen avulla voidaan lähettää sijantitiedot viidelle henkilölle ja laite lisäksi soittaa yhdelle valitulle henkilölle, kunnes vastataan. Nk. ICE-valikko (In Case of Emergency) tarjoaa kaikki tarpeelliset tiedot laitteen omistajasta (syntymäaika, ICE-kontaktit, sairaustiedot, veriryhmä ja allergiatiedot) esimerkiksi ensihoitajien tarpeeseen.Nokia 2720 Flip saapuu myyntiin syyskuussa ja sen suositeltu vähittäishinta on Suomessa 99 euroa.