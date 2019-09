Uusi Nokia 800 Tough on tehty kovaan käyttöön

HMD Global julkisti tänään IFA-messuilla Berliinissä uudet Nokia 6.2 ja Nokia 7.2 Android-älypuhelimet . Tämän lisäksi yhtiö esitteli myös hieman erikoisempia laitteita, joista yksi on rankempaa käyttöä kestävä peruspuhelin.Nokia 800 Tough on nimensä mukaisesti tarkoitettu sellaisille, joilla lasiset älypuhelimet eivät kestä kauaa. Se on rakennettu paitsi kestämään putoamista niin myös äärimmäisiä lämpötiloja. Näiden lisäksi puhelin on tietysti myös veden- ja pölynkestävä.Teknisesti laite muistuttaa jopa älypuhelinta, sillä se tukee Google Assistantia, sekä WhatsApp- Facebook-sovelluksia 4G-yhteyksillä. Sen käyttöjärjestelmä on KaiOS ja suorittimena toimii Snapdragon 205.Laitteen pääominaisuus on kuitenkin kestävyys ja se on suunniteltu täyttämään sotilasstandardit. Nokia 800 Tough onkin läpäissyt Yhdysvaltain armeijan kehittämän MIL-STD-810G-kestävyysluokituksen.Laite kestää lämpötilavaihtelut (-22 C°– 55 C°), putoamiset betonille jopa 1,8 metrin korkeudesta ja on vedenkestävä 1,5 metriin asti 30 minuuttia.Laitteen ominaisuuksiin kuuluu mm. 2100 milliampeeritunnin akku, 2 megapikselin kamera, 4 gigatavua muistikortilla laajennettavaa tallennustilaa sekä puoli gigaa RAM-muistia.