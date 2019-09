Tässä ovat uudet Nokia 7.2 ja Nokia 6.2 -älypuhelimet

HMD Global on tänään Berliinin IFA-messuilla esitellyt kaksi uutta Nokia-älypuhelinta. Nokia 7.2 ja Nokia 6.2 ovat keskihintaluokan laitteita hintatietoiselle kuluttajalle.Nokia 7.2 on kaksikosta paremmin varusteltu ja tarjoaa mm. 48 megapikselin kolmoiskameran, josta löytyy pikseleitä yhdistävä Quad Pixel -teknologia sekä tietysti Zeissin optiikka.Näyttö on nk. PureDisplay, joka tarjoaa Full HD+ -resoluution (1080 x 2280) ja HDR-tuen 6,3 tuuman kokoluokassa. Suorituskyvystä vastaa keskiluokan Snapdragon 660 -piiri. Tallennustilaa on 64 tai 128 gigatavua ja RAM-muisti 4 tai 6 gigatavua.Laitteelle luvataan peräti kahden päivän akkukesto, vaikka akulla on kokoa vain 3500 milliampeerituntia.Nokia 6.2 eroaa isoveljestään mm. hieman heikomman Snapdragon 636 -piirin sekä erityisesti kameran osalta. Kameroita löytyy edellee kolme, mutta niiden laatu ei ole samalla tasolla. Nokia 6.2:ssa näyttö on kuitenkin sama, ja ulkoseisti laitteet muistuttavatkin toisiaan. Akkukin on sama 3500 milliampeeritunnin yksikkö.Pikkuveljen tallennustilavaihtoehdot ovat 32/64 ja RAM-muistia on joko 3 (32GB) tai 4 gigatavua (64GB), joista myyntiin Suomessa tulee ainoastaan 64/4GB-versio.Nokia 7.2:n suositeltu vähittäismyyntihinta Suomessa on 299 euroa (4GB/64GB-versio) ja 349 euroa (6GB/128GB-versio) ja Nokia 6.2:n 4GB/64GB-version vähittäismyyntihinta on puolestaan 249 euroa.

Nokia 7.2

6,3" FHD+ IPS PureDisplay -näyttö, HDR

Corning Gorilla Glass 3

Pääkamera 48 MP, f/1,79

Laajakuvakamera 8MP, 118°, f/2,2

Syvyyskamera 5MP

Etukamera 20MP f/2,0

Qualcomm Snapdragon 660 -järjestelmäpiiri

4/6 Gt RAM

64/128 Gt sisäistä tallennusmuistia

MicroSD-muistikorttipaikka

Kakois-SIM-korttipaikka

USB Type-C, 3,5 mm kuulokeliitin

3 500 mAh akku



Nokia 6.2

6,3" FHD+ IPS PureDisplay -näyttö, HDR

Corning Gorilla Glass 3

Pääkamera 16 MP, f/1,8

Laajakuvakamera 8MP, 118°, f/2,2

Syvyyskamera 5MP

Etukamera 8MP f/2,0

Qualcomm Snapdragon 636 -järjestelmäpiiri

4 Gt RAM

64 Gt sisäistä tallennusmuistia

MicroSD-muistikorttipaikka

Kakois-SIM-korttipaikka

USB Type-C, 3,5 mm kuulokeliitin

3 500 mAh akku

