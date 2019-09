Sony Xperia 5 on Sonyn uusi lippulaivamalliston puhelin - Sony julkaisi myös uudet kuulokkeet

Sony Xperia 5

Sony WI-1000XM2

Sony esitteli IFA-messuilla uuden-puhelimen sekä-kuulokkeet. Uusi puhelin on hieman pienempi kuin Xperia 1, mutta tarjoaa tehokasta suorituskykyä Snapdragon 855 -piirin myötä. Sony Xperia 5 on Sonyn uusin puhelin. Xperia 5 asettuu kätevästi Xperia 1 ja Xperia 10 puhelimien väliin.Uudessa luurissa käytetään edelleen 21:9 -kuvasuhteen näyttöä, joka löytyy myös Xperia 1 puhelimesta sekä halvemmista Sony Xperia 10 ja Xperia 10 Plus puhelimista.Kooltaan Xperia 5:n näyttö on 6,1 tuumaa Full HD+ resoluutiolla ja OLED-teknologialla varustettuna. Kuvanlaatua ja tarkkuutta on parantamassa X1-ominaisuus sekä HDR-teknologia. Puhelimessa ei ole näyttölovea, mutta kohtuullisen kokoiset reunat siitä löytyy.Suorituskyvystä on vastaamassa Snapdragon 855 -piiri, keskusmuistia on 6 gigatavua ja sisäistä tallennustilaa on 128 gigatavua. Puhelimessa on myös muistikorttipaikka. Käyttöjärjestelmänä toimii Android 9 Pie, johon Sony on lisännyt hieman ominaisuuksia. Akun kapasiteetti on 3140 mAh ja se tukee pikalatausta.Laitteen kyljestä löytyy sormenjälkilukija sekä erillinen virtapainike. Kuulokeliitäntää puhelimessa ei ole. Puhelin on kuitenkin vedenkestävä IP65/68 -luokituksen mukaisesti ja siitä löytyy Bluetooth 5.0, NFC ja USB-C-liitäntä.Sony Xperia 5 mitat ovat 158 x 68 x 8,2 mm, joten se on hieman pienempi kuin Xperia 1 ja käytännössä samankokoinen Xperia 10 puhelimen kanssa. Xperia 5 voidaan laskea pieneksi älypuhelimeksi , koska sen leveys on alle 7 cm ja siten sen pitäisi sopia käytettäväksi yhdellä kädellä.Kameroita puhelimen takana on kolme kappaletta ja ne ovat pitkälti samat, jotka nähtiin Xperia 1 puhelimessa . Pääkamera on 12 megapikseliä, jonka kaverina ovat 12 megapikselin laajakulmakamera ja 12 megapikselin kamera 2x optisella zoomilla varustettuna. Etukamera on 8 megapikseliä.Xperia 5 on saatavilla neljässä eri värissä: musta, sininen, harmaa ja punainen. Puhelimen suositushinta on 799 euroa ja tulee saataville lokakuussa. Laitteen ennakkotilaus alkaa ensi viikolla ja mukaan saa Sonyn WF-1000XM3 -vastamelukuulokkeet ( arvo 249 euroa ).Puhelimen lisäksi Sony esitteli uudet niskasangalliset WI-1000XM2 -nappikuulokkeet , joissa käytetään tehokasta vastameluteknologiaa.Sonyn mukaan äänenlaatuun on panostettu. Kuulokkeissa käytetään HD-hybridikuuloke-elementtijärjestelmää, joka sisältää 9 mm dynaamisen kuuloke-elementin sekä balansoidun magneettiytimisen elementin. Taustamelun valmentamisesta on vastaamassa QX1-vastameluprosessori. Kuulokkeissa käytetään Bluetooth 5.0-yhteyttä.Akun kestoksi luvataan 10 tuntia ja kymmenen minuutin latauksella saa 80 minuuttia kuunteluaikaa. Täyteen lataaminen kestää noin 3,5 tuntia.Hintaa näillä uutuuksilla on 330 euroa ja ne tulevat myyntiin tammikuussa 2020.