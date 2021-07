Pieni älypuhelin - parhaat vaihtoehdot vuonna 2021

Parhaat pienet älypuhelimet

Ennen pienet älypuhelimet olivat yleisiä. Näistä paras esimerkki on varmasti 4 tuuman näytöllä varustettu alkuperäinen iPhone SE.Tällaisia puhelimia ei oikeastaan voi enää ostaa, sillä nykyään useat puhelinmallit sisältävät lähes 7 tuuman näytön.Puhelimet ovat kasvaneet vastaamaan paremmin kuluttajien tarpeeseen. Isomman puhelimen sisälle saa mahtumaan enemmän, kuten suuren akun ja useita kameroita. Tehojen kasvaessa jäähdytyksen täytyy olla myös kohdillaan. Tämäkin on helpompi toteuttaa ison puhelimen sisälle.Kooltaan iso puhelin tarjoaa tietenkin ison näytön, jolta on mukavampi nykypäivänä katsella YouTubea ja Netflixiä.Osa kuluttajista kuitenkin mielii edelleen pienempää luuria. Mutta onko tällaisia vielä saatavilla?Tässä jutussa valitsimme pieneksi puhelimeksi sellaiset, joissa on joko alle 6 tuuman näyttö tai puhelin on leveydeltään alle 7 cm. esitteli huhtikuussa 2020, joka on nimestään huolimatta enemmän jatkaja iPhone 8 -mallille kuin vuonna 2016 julkistetulle iPhone SE -mallille. Uuden edullisen iPhone SE:n myyntiintulon myötä Apple ilmoittikin lopettaneensa iPhone 8 -mallin valmistuksen. Edullisin iPhone SE 2020 -malli maksaa 399 euroa 64 gigatavun tallennustilan osalta. Puhelinta saa myös 128 gigatavun versiona ( hinta 499 euroa ) sekä 256 gigatavun versiona ( hinta 549 euroa ).

iPhone SE 2020

iPhone 12 mini

Asus ZenFone 8

Sony Xperia 10 III

Sony Xperia 5 II

Tämän puhelin on leveydeltään 67,3 mm ja puhelin sisältää vain 4,7 tuuman näytön. Näytön ympärillä kiertää kohtuullisen suuren reunukset, joiden myötä puhelimessa on edelleen Touch ID -sormenjälkilukija. Puhelimessa on myös tehokas A13 Bionic -suoritin, jota käytetään myös kalleimmissa iPhone 11 -malleissa.Apple julkisti vuonna 2020 iPhone 12 -sarjaan peräti neljä mallia. Näistä pienin,, on todella pieni puhelin, mutta samalla varustettu laadukkailla ominaisuuksilla.12 mini käyttää 5,4-tuumaista Full HD OLED -näyttöä, joka on pakattu 131,5 x 64,2 x 7,4 mm mitat omaavaan runkoon. Painoa on puolestaan vain 133 grammaa. Puhelimesta löytyy myös huippuluokan suorituskyky 5G-yhteyksillä, kaksi takakameraa ja muuta. Akunkesto saattaa kuitenkin olla pienestä koosta johtuen heikompi. iPhone 12 minin hinnat ovat 649 euroa (64GB), 699 euroa (128GB) ja 849 euroa (256GB).Lue: Apple iPhone 12 mini arvostelu vastasi pienempien puhelimien kysyntään vuoden 2021 toukokuussa julkaisemalla ZenFone 8 :n. Pienestä koosta huolimatta puhelimeen on pakattu laadukkaita komponetteja.Laitteen mitat ovat 148 x 68.6 x 8.9 millimetriä, eikä painoakaan ole liikaa 169 gramman muodossa. Nopea AMOLED-näyttö on puolestaan kooltaan 5,9-tuumainen. Sisällä on Qualcommin Snapdragon 888 -tehopiiri. Tämän pariksi saa Suomessa 8 tai peräti 16 gigatavua LPDDR5 RAM-muistia. Sisäistä UFS 3.1 tallennustilaa on 128 tai 256 gigatavua.ZenFone 8:n hinnat ovat 649 euroa (8+128GB), 699 euroa (8+256GB) ja 819 euroa (16+256GB).on panostanut jo muutaman vuoden ajan 21:9 -kuvasuhteen näyttöihin, jonka myötä näyttö on korkeampi mutta kapeampi.Uusin näistä on keskihintainen-puhelin, joka on siis nimensä mukaisesti Sony Xperia 10 -sarjan kolmas versio. Tämän puhelimen suositushinta on 449 euroa Leveyttä on tasan 68 mm ja painoakin ainoastaan 169 grammaa. Näytön koko on 6 tuumaa. Puhelimen erikoisuuksina voidaan mainita myös 3.5 mm:n kuulokeliitäntä sekä IP65/IP68-luokituksen mukainen veden- ja pölynkestävyys.Lisätietoa Xperia 10 III -mallista saa Puhelinvertailun arvostelusta Sonylta löytyy myös vuoden 2020-huippupuhelin, joka on käynyt myös Puhelinvertailun testattavana Puhelimessa käytetään Sonyn muista puhelimista tuttua 21:9 -kuvasuhteen näyttöä, joka on kooltaan 6,1 tuumaa ja toimii myös korkealla 120 hertsin virkistystaajuudella. Edestä ja takaa lasilla päällystetty Xperia 5 II on leveydeltään 68 millimetriä ja painaa 163 grammaa. Lisäksi puhelimessa on huippukamerat, huippuluokan suorituskyky sekä muita mielenkiintoisia ominaisuuksia kuten perinteinen kuulokeliitäntä. Hintaa tällä puhelimella on 599 euroa , mutta saatavuus alkaa olla heikkoa.Syy heikkoon saatavuuteen on uuden-mallin saapuminen pian myyntiin.Katso myös: