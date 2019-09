Huaweilta uusittu Huawei P30 Pro Android 10:llä ja uusilla väreillä

Huawei on tänään esitellyt IFA-messuilla Berliinissä uuden älypuhelimen. Tai jos ollaan tarkkoja, niin kyseessä on vanha puhelin, jota on hieman uusittu.Kyseessä on nimittäin edelleen Huawei P30 Pro, joka esiteltiin jo alkuvuodesta, mutta tällä kertaa se on uusittu erityisesti ulkoisesti. Erikoinen ratkaisu juontuu todennäköisesti siitä, että Yhdysvaltain hallinnon estot (erityisesti Googlen osalta) olisivat koskettaneet uutta laitetta, muttei uusittua laitetta.Oli miten oli, niin kyseessä on vanha kunnon P30 Pro, ulkoisesti uusittuna. Se tarjoaa erityisesti uuden kaksisävyisen ulkoasun. Värivaihtoehdot ovat sininen Mystic Blue ja pinkki Misty Lavender.Sisuskaluista löytyy edelleen Kirin 980 -piiri, ei siis tänään esitelty uusi Kirin 990 , ja muutenkin tekniikka on tuttua. Niinpä kyseessä on käytännössä vain uuden väriset P30 Pro -mallit.Yksi asia värin ja ulkoasun lisäksi kuitenkin muuttuu. Uusittu Huawei P30 Pro saa suoraan pakasta Android 10 -käyttöjärjestelmän, joka julkaistiin hiljattain Pixel-laitteille