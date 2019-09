Apple paljastaa uudet iPhonet – Seuraa tapahtumaa suorana täältä

Tänään on taas se päivä. Yksi vuoden tärkeimmistä päivitä älypuhelinkansalle. Apple nimittäin paljastaa tänään illalla kello 20.00 Suomen aikaa alkavassa lehdistötilaisuudessa uuden sukupolven iPhonet sekä läjän muita uusia tuotteita.iPhoneja on tulossa viime vuoden malliin kolme kappaletta. On edullisemmaksi vaihtoehdoksi tarkoitettua iPhonea, tavanomaista iPhonen malliston jatkajaa sekä tästä vielä astetta kookkaampi ja kehittyneempi Pro-malli. Lisäksi Applen odotetaan esittelevän tänään illalla uudet Watch-älykellot sekä langattomiin yhteyksiin perustuvan jäljitinlaitteen.Tuttuun tyyliin tilaisuutta voi seurata Applen verkkosivuilla esitettävän s uoran verkkolähetyksen kautta tai vaihtoehtiisesti YouTuben välityksellä