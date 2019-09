Pixel 4:n värivaihtoehdot ja eurohinta vuoti Irlannista

Nyt kun Applen iPhone-julkistukset ovat takana, niin odotus on alkanut Googlen tulevien Pixel-laitteiden suhteen. Tässä vaiheessa toki tiedämmekin paljon tulevista Pixel 4 -puhelimista, mutta jotain on vielä arvailujen varassa.Näihin kuuluu esimerkiksi hinta ja uudet värivaihtoehdot. Apple julkaisi laitteistaan uusia värejä, ja niin sopii odottaa myös Googlelta. Valitettavasti Pixeliä ei kuitenkaan nähdä yhtä värikkäänä kuin iPhone 11:ta.Tulevat värit ovat uuden vuodon mukaan musta (Just Black), valkoinen (Clearly White) ja oranssi (Oh So Orange). Irlantilaissivuston vuoto saattaa kuitenkin paljastaa myös eurohinnat, ainakin suuntaa-antavasti. 64 gigatavun Pixel 4 -mallille verkkokauppa tarjoaa 820 euron hintaa ja 128 gigatavuinen versio on 940 euroa.Suurempi XL-malli on puolestaan 128 gigatavun versiona liki pari sataa euroa kalliimpi, eli peräti 1126 euroa.Luonnollisesti tiedot voivat hyvinkin olla väärässä, sillä kyse on vain yhdestä jälleenmyyjästä, jonka hinnat voivat olla joko tahallaan tai tahattomasti vinksallaan.Nähtäväksi jää, tuoko Google vihdoin Pixel-puhelimet virallisesti Suomeen, ja jos tuo niin ovatko hinnat jokseenkin linjassa vuodon kanssa.Google esittelee uutuudet 15. lokakuuta.