Arvostelu: OnePlus 6T - Loistava puhelin, joka kompastuu innovaatioonsa

Arvostelu: OnePlus 6T

Älä missaa uutisia – seuraa meitä:

OnePlus on pysytellyt nyt jo parin vuoden ajan sisukkaasti Suomen myydyimpien puhelinvalmistajien listalla. Saimme testiin lokakuun lopussa 2018 julkistetun OnePlus 6T:n ja tutkimme, jatkaako uutukainen OnePlussan menestystarinaa Suomessa. OnePlus on brändännyt itsensä varsin onnistuneesti ns. superpuhelimeksi, joka sisältää lähes kaikki huippupuhelimen herkut, mutta useamman satasen halvemmalla kilpailijoihinsa nähden. OnePlussan hinta on malli kerrallaan kivunnut ylöspäin. Tällä kertaa OnePlus tipautti valikoimasta pois aiemmin tarjolla olleen 64GB tallennustilalla varustetun “hinnat alkaen" -mallin. Myös muiden mallien hintoihin tuli noin 10 euron korotus, joten hinta halvimmillaan OnePlus 6T sai julkistushetkellä 549 euron hintaan. (hintavertailustamme voit tarkistaa tämän päivän hinnan OnePlus 6T:lle) Tekniset tiedot Mitat:

157,5 x 74,8 x 8,2 mm

Paino:

185 g

Näyttö:

6,41" Full HD+ (1080 x 2340) Gorilla Glass 6, 19,5:9-kuvasuhde

Suoritin:

Järjestelmäpiirinä 8-ytimen Snapdragon 845, grafiikkapiirinä Adreno 630

Muisti:

6 / 8 gigatavua RAM-muistia; 128 / 256 gigatavua sisäistä tallennustilaa

Kamerat:

Sony IMX 519 16 megapikselin (f/1.7 / 1.22µm / EIS / OIS / + Sony IMX 376K 20 megapikseliä (f/1.7 / 1.0 µm / PDAF) / & Sony IMX 371 16 megapikselin etukamera (f/2.0 / 1.0 µm / EIS)

Akku:

3700 mAh (ei irrotettava)

Käyttöjärjestelmä:

Android 9.0 Pie (OxygenOS)

Muuta:

Dual-SIM / OnePlus Fast Charge -pikalataus

Liitännät:

USB-C / USB 2.0 (ei 3,5 mm kuulokeliitäntää)

Hinta:

128 GB / 6 GB: 549 €

128 GB / 8 GB: 579 €

256 GB / 8 GB: 629 € Ulkonäkö ja rakenne OnePlussan uutukaisessa aivan ensimmäisenä katse kiinnittyy valtavaan, koko laitteen etupuolen peittävään näyttöön. Sekä tietysti paljon parjattuun, nykypuhelimista tuttuun loveen. Näyttölovi on kutistunut OnePlus 6T:ssä kuitenkin pisaran malliseksi, pienentyen merkittävästi edeltäjästään. OnePlus 6T säilyttää pitkälti samat mittasuhteet kuin edeltäjänsä, OnePlus 6. Puhelin on itse asiassa aavistuksen verran kapeampi, mutta samalla myös pidempi kuin edeltäjänsä. Paksuutta on tullut hieman lisää, samoin painoa. Paksuuntumisen taustalla on uusittu sormenjälkilukija ja paino selittynee pitkälti kasvaneella akulla. Seuraavaksi huomio kiinnittyykin lasiseen rakenteeseen. Jo OnePlus 6:ssa OnePlus hylkäsi aiemman metallisen takakuoren ja siirtyi käyttämään lasia myös takakuoren materiaalina. Nyt sama trendi jatkuu OnePlus 6T:ssä ja sekä etu- että takaosa ovat kokonaan lasia. Käytössä on Gorilla Glass 6, jonka pitäisi olla käytössä - ainakin yhtiön mukaan - yhtä kestävää kuin metalli. Lasinen takaosa on myös sormenjälkimagneetti - etenkin kiiltävän musta Mirror Black-väritys imee kaikki sormenjäljet ja pölyn itseensä. Lisäksi pinta on erittäin liukas, joten ainakin omassa käytössä silikoninen suojakuori oli ensimmäisiä asioita, jonka puhelimelle otin käyttöön.

Oudointa lasisessa takakuoressa on se, että tyypillisesti päätös metallin vaihtamisesta muuhun materiaaliin takakannen suhteen tehdään langattoman latauksen vuoksi. OnePlus 6T ei kuitenkaan mahdollista langatonta latausta, joten lasinen takakuori on valittu vain ja ainoastaan ulkonäköseikkojen vuoksi.

Tarkkasilmäiset huomaavat myös puhelimen alareunasta kadonneen 3,5 mm kuulokeliitännän. Päätös, joka jakaa varmasti mielipiteitä vahvasti. Merkittävin ero ulkonäössä lähes kaikkiin muihin huippupuhelimiin verrattuna on kuitenkin se, että sormenjälkilukijaa ei ole näkyvissä missään. Ei etupuolella, eikä takapuolella. Näyttö Näytön koko on 6,41" ja kuvasuhde on venähtänyt jo huikeaan 19,5:9:ään, joka tekee laitteelle erittäin “pitkän" vaikutelman. Pystysuunnassa kasvanut näyttö mahdollistaa luonnollisesti entistä pidempien sisältöjen näyttämisen ruudulla yhtä aikaa, mutta nettivideoiden katseluun siitä ei valtavasti apua ole - yleisin kuvasuhde verkosta löytyvillä videoilla kun on edelleenkin 16:9. Elokuvien ja muiden 16:9-kuvasuhdetta laajemmalla kuvasuhteella kuvattujen videoiden katseluun kasvaneesta näytöstä on luonnollisesti iloa. Myös verkkoselailuun kasvaneesta pystytilasta on erittäin paljon hyötyä. OnePlus 6T käyttää ns. Optic AMOLED -näyttöä, joka vastaa käytännössä Samsungin huippumalleissaan käyttämää Super AMOLED-näyttötekniikkaa. AMOLED-näytön ansiosta musta näyttää oikeastikin mustalta, koska kyseiset pikselit eivät tuota AMOLED-näytössä lainkaan valoa. Eron huomaa parhaiten tummia kohtia sisältävien videoiden ja kuvien katselussa. Tämä parantaa myös akkukestoa, etenkin jos suosii sovelluksia, joissa on mahdollista valita tumma teema - mikäli näyttö on pääosin tummana, kuluttaa näyttö vähemmän akkua, koska mustat pikselit eivät ole lainkaan käytössä. Näyttö on kirkas ja selkeästi luettava myös kirkkaalla säällä. OnePlussan katselukulmat ovat loistavat ja tummat sävyt erottuvat erittäin hyvin. Myöskään minkäänlaista valovuotoa ei testiyksilössämme havaittu.

Näyttölovi on tietysti oma tekijänsä, josta kaikki eivät todellakaan pidä. Mutta OnePlus 6T:ssä näyttölovi on puristettu jo erittäin pieneksi pisaraksi, joten sen esteettinenkin haitta alkaa olemaan minimaalisen pieni. Ja niille käyttäjille, jotka eivät lovea voi sietää lainkaan, löytyy asetuksista helpotus, joka poista näyttöloven alueen kokonaan pois käytöstä. Käytännössä kyse on siitä, haluaako pikkuisen lisää näyttöpinta-alaa käyttöön yläreunassa olevan “kauneusvirheen" kustannuksella vai tyytyykö pienempään pinta-alaan ja kytkee loven pois käytöstä. Kamera OnePlus luottaa kameroiden osalta pitkälti samaan sapluunaan kuin aiemminkin: kamera on todella, todella hyvä, muttei kuitenkaan aivan markkinoiden parasta.

Takana kameroita on kaksi: pääkamerana 16 megapikselin Sony IMX 519 ja toisena kamerana 20 megapikselin Sony IMX 376K. Pääkamerassa on 1,22 um pikselikoko sekä f/1.7 aukko, toisessa kamerassa 1,0 um pikselikoko ja f/1.7 aukko. Molemmat kamerat ovat värikameroita, joten erillistä mustavalkokameraa Huawein tyyliin ei ole tarjolla. Kakkoskameran avulla parannetaan kuvien tarkkuutta ja mahdollistetaan ns. bokeh-kuvat. Kamerasta löytyy optisen kuvanvakautus, joka puuttui hetken aikaa OnePlussan malleista. Optisen kuvanvakautuksen (OIS) tuoma etu näkyy etenkin hämärässä otetuissa kuvissa, tavalla jota digitaalinen kuvanvakain ei pysty tarjoamaan. Etukamera on 16 megapikselin Sony IMX 376K -sensorilla varustettu, jossa on 1,0 um pikselikoko ja f/1.7 aukko. Etukamera on yksi parhaista testaamistamme etukameroista, jolla saa varmuudella hyvät selfiet, jos sellaisia kaipaa. Kamerapuolella ei kuitenkaan ole tapahtunut suurempia: kuvanlaatu on erittäin hyvää, mutta ei yllä kuitenkaan kilpailijoiden huippumallien tasolle. Jokaisella valmistajalla tuntuu olevan se oma “juttunsa", jolla puhelinta markkinoidaan, on se juttu OnePlus 6T:n erinomaisesti toimiva 720p 480fps -hidastusvideointi. Erinomaiseksi hidastuksen tekee se, että videota voi kuvata pidemmänkin pätkän ja hidastettava kohta valitaan vasta valmiista videoklipistä. Näin ollen juuri oikealla ajoituksella hidastuksen suhteen ei ole väliä. Se, onko hieno videon hidastus valintakriteeri kellekään, joka puhelinta on ostamassa, onkin sitten täysin eri juttu. Videokuvaus muilta osin onnistuu puhelimen takakameralla jopa 4K 60fps -laadulla. Etukameralla kuvattaessa pystytään tallentamaan 1080P 30fps -videota. Kamerasovellus on pitkälti sama kuin aiemmissakin OnePlussan malleissa. Ja tämä on siis hyvä asia. OnePlussan oma kamerasovellus sisältää oikeastaan kaiken oleellisen, mutta ei mitään turhaa. Pro-tilassa kameran säätöjä, kuten ISO-arvoja pääsee säätämään vapaasti ja myös RAW-muotoisten kuvien ottaminen onnistuu. RAW-kuvat ovat siis raakamateriaalia joka saapuu kameran kennolle, jotka pitäisi käsitellä myöhemmin erillisellä kuvankäsittelyohjelmistolla. Ainoa erikoisuus on isosti esille tuotu “2x" -nappi, joka zoomaa kuvan tai videon kaksinkertaiseksi normaaliin näkymään verrattuna. Zoomaus on toki digitaalista, joten mitään varsinaista hyötyä siitä ei ole verrattuna jälkikäteen tehtyyn rajaukseen. OnePlus 6T:n isoin uudistus kamerapuolella on ns. Night vision -tila, jonka pitäisi pystyä ohjelmallisesti luomaan parempia kuvia hämärässä. Ominaisuuden ansiosta valotusaika on saatu lyhyemmäksi kuin aiemmin - ja se toimii myös täysin automaattisesti, ilman kameran asetusten säätöä. Night vision -ominaisuus tuntuukin toimivan kohtuullisen hyvin, etenkin hämärässä. Pimeässä toiminto ei tuonut niinkään selkeää muutosta aiempaan. Kameroiden laatuun ei pitäisi OnePlussan ostopäätös kenenkään kohdalla kariutua. Esimerkkikuvia

Suorituskyky Kuten OnePlussan malleissa yleensäkin, suorituskyvystä ei ole tingitty pätkääkään. Järjestelmäpiirinä hyrrää vuoden 2018 huippupiiri, kahdeksalla ytimellä varustettu Snapdragon 845. Grafiikkasuorittimena toimii Adreno 630. Testiyksilömme oli 128 gigatavun tallennustilalla varustettu malli, jossa käyttömuistia on hulppeat 8 gigatavua. OnePlus 6T myydään kolmena eri varianttina: 8 gigatavun RAM-muistilla varustetut 128 GB ja 256 GB mallit sekä 6 gigatavun RAM-muistilla varustettu 128 GB malli. Huippuprosessori yhdistettynä anteliaaseen käyttömuistiin tekee OnePlussan käytöstä äärimmäisen sujuvaa. Kaikki mitä puhelimella tekee, tapahtuu silmänräpäyksessä - oli sitten kyse sovellusten avaamisesta tai kuvien muokkauksesta.

Myös erilaiset suorituskykyä mittaavat testisovellukset todistavat samaa: tehoja löytyy. Koska OnePlus 6 ja OnePlus 6T ovat raudaltaan käytännössä samoja laitteita, ylläoleva AnTuTu -testilistaus listaa ne samana laitteena. Tämän hetken kaikista myynnissä olevista Android-laitteista OnePlus 6/6T on kolmanneksi nopein em. mittauksen mukaan. Myös tämän vuoden mobiilipeli-ilmiö Fortnite listaa OnePlus 6T yhdeksi tuetuista malleistaan - kyseinen pelihän on oikeastaan ensimmäinen mobiilipeli, joka vaatii toimiakseen tarpeeksi tehokkaan puhelimen. Käytännön elämässä lisää potkua puhelimeen ei jää kaipaamaan missään kohti, vaan puhelin toimii kuin rasvattu salama. Akkukesto OnePlussan sisään on tungettu aiempaa mallia isompi, 3700 mAh akku, joka on nykystandardeilla hyvää ylempää keskitasoa. Mitään valtavaa loikkaa akunkestossa ei kannata OnePlussan suhteen odottaa vieläkään, mutta akkukesto on samaa, parempaa keskitasoa kuin yleensä huippuluureissa. Käytännön elämässä OnePlus 6T:n akku kestää “suhteellisen aktiivisessa" käytössä helposti aamuheräämisestä nukkumaanmenoon asti, vaikka nukkumaan meneminen vähän venähtäisikin. “Superaktiivisessa" käytössä, jossa puhelin on käden jatkeena, näyttö päällä useita tunteja vuorokaudessa, akku kestää omissa testeissämme noin 12 - 14 tunnin ajan. OnePlussan valttikortti akkukeston suhteen ei olekaan tavallista merkittävästi isompi akku, vaan jo lähes legendaarista mainetta niittävä pikalataus, joka tunnettiin aiemmin Dash Charge-nimellä. Sittemmin lataustekniikka on nimetty uudelleen ja kulkee nykyisin nimellä OnePlus Fast Charge.

OnePlussan laturi on fyysisesti iso. Siis todella, todella iso. Mutta vastapainona laturi on nopea. Todella, todella nopea. Täysin tyhjä akku latautuu 60 prosenttiin puolessa tunnissa ja aivan täyteenkin 75 minuutissa. OnePlussan ollessa alhaisella virralla, varttitunninkin lataus lisää tyypillisesti akun varausta parillakymmenellä prosentilla, joten puhelimen lataaminen vaikkapa kahvitauon aikana lisää käyttöaikaa merkittävästi. Sormenjälkilukija ja kasvojentunnistus OnePlus 6T:n suuri uudistus on sormenjälkilukijan siirtäminen näyttölasin alle, eli näytön “sisään". Sormenjälkilukija on sijoitettu fyysisesti näytön alaosaan ja se aktivoituu ja tulee näkyviin, kun puhelinta liikauttaa vähääkään. Sormenjälkilukijan sisällyttäminen näyttöön on tietysti huikea tekninen saavutus, jota olisi voinut odottaa lähinnä suuremmilta valmistajilta, kuten Applelta tai Samsungilta. Mutta OnePlus onnistui siinä ja tekikin sen hienosti. Mutta mutta.. Vaikka sormenjälkilukijan siirtäminen osaksi näyttöä onkin huikea tekninen saavutus, on se myös samalla OnePlus 6T:n selkein kompastuskivi. Aiemmassa mallissa, OnePlus 6:ssa, sormenjälkilukija oli kenties parasta mitä markkinoilla oli tarjota - hämmästyttävän nopea ja äärimmäisen tarkka. OnePlus 6:ssa sormenjälkilukija vain yksinkertaisesti toimi kuin ajatus. Näin ei todellakaan ole OnePlus 6T:n suhteen. OnePlus 6T:n sormenjälkilukija on edelleen nopea, mutta selkeästi ja havaittavasti hitaampi kuin aiemmassa mallissa - ja myös hitaampi kuin muissa huippupuhelimissa. Myös se, että sormenjälkilukija täytyy aktivoida liikauttamalla puhelinta tai painamalla lukitusnäppäintä, hidastaa sen käyttöä arkikäytössä merkittävästi aiempaan verrattuna. Lisäksi uusi sormenjälkilukija on selkeästi epätarkempi kuin aiemmin. Pari vuotta vanha OnePlus 3T:kin hakkaa tässä suhteessa uutukaisen, jonka kanssa virhepainalluksia ja “sormenjälkeä ei voitu tunnistaa" -ilmoituksia tulee todella merkittävä määrä aiempaan verrattuna. Onkin pakko sanoa, että OnePlus 6T:n huikein ja merkittävin uusi ominaisuus - sormenjälkilukijan integroiminen osaksi näyttöä - tekee puhelimesta selkeästi kömpelömmän käyttää kuin edeltäjänsä. Eli tässä tapauksessa on pakko sanoa, että nyt on menty tekniikka edellä ja tehty jotain vain siksi, että niin voidaan tehdä, ajattelematta käyttökokemusta sen kummemmin. Onneksi OnePlussan kasvojentunnistukseen ei ole koskettu lainkaan ja se toimii edelleen kuten aiemmassakin mallissa: luotettavasti ja ajatustakin nopeammin. Tämän vuoksi sormenjälkilukijan ongelmat eivät ole arkikäytössä niin iso ongelma, koska puhelimen lukitus tapahtuu lähes aina kasvojentunnistuksen kautta. Oikeastaan ainoa negatiivinen asia, mikä kasvojentunnistuksesta tuli huomattua, oli näytön lukituksen aukeaminen aina. Eli kun haluaisit vain nopeasti vilkaista lukitusnäytöllä näkyvää isompaa kelloa, puhelin tunnistaa silti kasvosi ja heittää samantien kotinäytölle (jossa kello onkin pienempänä ilmoituspalkin kulmassa). Luonnollisesti kasvojentunnistuksen saa kytkettyä myös pois päältä, jos ominaisuus häiritsee tai kokee sen epämiellyttäväksi. Mutta tässä tapauksessa tärkeimmäksi avaamismekanismiksi jää suhteellisen heikosti toimiva sormenjälkilukija. Pieniä ongelmia Aiemmin mainittujen ongelmien - sormenjälkilukijan kehnous edeltäjään verrattuna sekä kuulokeliitännän poistaminen - lisäksi OnePlussassa on myös pienempiä ongelmia. Pieni, jo OnePlus 6:ssa esitelty softabugi liittyy taskussa kuljettamiseen ja näytön herkkyyteen. Mikäli OnePlussan eleohjaukset ovat päällä, kytkee V -kuvion sormella piirtäminen näytölle puhelimen “taskulampun" päälle. Ongelmaksi tämä muodostuu siksi, että OnePlus tunnistaa V-kuvion noin kerran viikossa myös taskussa ollessaan. Onkin yllätys kaivaa puhelin farkkujen taskusta ja huomata, että takakameran salamavalo on ollut päällä tunnin ajan, kuluttaen turhaan akkua. Toinen ongelma liittyy uusittuun sormenjälkilukijaan. Sormenjälkilukijahan on integroitu näyttöön ja toimii ainoastaan, kun näyttö napsahtaa päälle, paljastaen lukitusnäytön. Jotta sormenjälkilukija olisi aina mahdollisimman helposti käytettävissä, kytkeytyy lukitusnäyttö näkyviin oletusasetuksilla aina kun puhelin hiemankin liikahtaa. Ja paino sanalla hiemankin. Tämä aiheuttaa sen, että esimerkiksi autossa, puhelimen levätessä keskikonsolissa, on lukitusnäyttö käytännössä jatkuvasti näkyvissä, koska jo auton maantieajossakin aiheuttama pieni tärinä aktivoi liikesensorit tuomaan lukitusnäytön esiin. Yhteenveto Onko OnePlus 6T hyvä puhelin? Ehdottomasti on. Onko se hintaluokkansa paras? Todennäköisesti, ainakin yksi parhaista - reilulla 500 eurolla saa puhelimen, josta löytyy lähes kaikki ominaisuudet mitä monta sataa kalliimmista huippumalleista löytyy. Puhelimessa on hyvä akkukesto, loistava suorituskyky, erittäin hyvä kamera ja miellyttävän kevyt Android. Tarkista OnePlus 6T päivän hinta hintavertailustamme! Miinuspuolia ei montaa ole, mutta laskettakoon niihin lasinen takakuori ilman langatonta latausta sekä kuulokeliitännän poisto. Lisäksi vahvasti mielipiteitä jakava sormenjälkilukijan integroiminen on joko miinus- tai plussapuoli, riippuen mielipiteestä. Plussana sen näkevät he, jotka pitävät uusista, innovatiivisista ratkaisuista. Negatiivisena sen kokevat he, jotka kaipaavat sormenjälkilukijalta ennenkaikkea nopeutta ja toimintavarmuutta. Jos uutta puhelinta on hankkimassa ja budjetti on OnePlussan hintaluokassa, suosittelemme OnePlus 6T:n hankintaa lämpimästi, mainituista ongelmista huolimatta. Jos taas taskusta löytyy OnePlussan edellinen malli, OnePlus 6, on uutta kuitenkin lopulta vain kovin vähän - ja niistäkin osa, kuten uusittu sormenjälkilukija sekä kuulokeliitännän poisto, ovat kovin mielipiteitä jakavia - joten päivitystä kannattanee lykätä ja pitäytyä nykyisessä mallissa. Kannattaakin lukea tämän osalta vertailumme OnePlus 6 vs OnePlus 6T. OnePlus 6T









Twiittaa





Keskustelut

Lisää keskusteluja