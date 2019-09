OnePlus 7T on raudan luja – Tässä ovat puhelimen speksit

OnePlus 7T Mitat

160,94 x 74,44 x 8,13 mm Paino

190 g Rakenne

Paneelit lasia, runko alumiinia Käyttöjärjestelmä

Android 10, OxygenOS Näyttö

6,55", 20:9, 1080 x 2400, Fluid AMOLED, 90 Hz, HDR10+ RAM

8 Gt Tallennustila

128/256 Gt Takakamera

48 MP (f/1,6) + 12 MP (f/2,2, telefoto) + 16 MP (f/2,2, laajakulma), OIS Etukamera

16 MP, f/2.0 Biometrinen tunnistus

Kasvojentunnistus, näytön sisäinen sormenjälkilukija Suoritin

Snapdragon 855+ Akku

3800 mAh, 30 W lataus

Tänään on koittanut taas se aika vuodesta kun OnePlus päivittää puhelinmallistoaan. Kevään korvilla markkinoille saapunut OnePlus 7 on alkaneen syksyn kunniaksi päivitetty OnePlus 7T:hen, joka on taas piirun verran kovempi kilpailija kalliimmille puhelinmalleille. Mikäli vanhat merkit pitävät paikkansa, niin tälläkin kertaa OnePlus 7T ampaiseen suoraan operaattoreiden myyntilistojen kärkeen.Suorituskyvyllisesti OnePlus 7T on täyttä rautaa Qualcommin Snapdragon 855+ -järjestelmäpiirin ansiosta ja menoa vauhdittaa entisestään peräti kahdeksan gigatavun kokoinen järjestelmämuisti, jonka luulisi riittävän laskennallisesti haastavien tehtävien tekemiseen myös pitkälle tulevaisuudessa. Etupuolella on kookas 6,55 tuuman näyttö, jonka resoluutio on 1080x2400 pikseliä. OLED-paneeli tukee 90 hertsin virkistystaajuutta sekä HDR10+-teknologiaa. Näyttöön on myös upotettu aiempien mallien tyyliin sormenjälkilukija.Etupuolella näyttöön loven tekee 16 megpikselin kamera. Takapuolelta taas löytyy peräti 48 megpikselin kamera, jonka f/1,6-tasoisella optiikalla onnistuu kuvat hämärässäkin. Tämän kennon lisäksi takaa löytyy 12 megpikselin tele-kamera sekä 16 megapikselin laajakulmainen kamera. Isoa 3800 milliampeeritunnin akkua on mahdollista ladata 30 watin pikalataustilassa. Puhelinvertailu.comin OnePlus 7T -arvostelun löydät täältä . Lisää kuvia puhelimesta löydät vuorostaan täältä