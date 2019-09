Onko tässä suomalaisten uusi suosikkipuhelin? Katso häikäisevät kuvat

OnePlus 7T on täällä ja tietysti Suomen kansaa kiinnostaa miltä tämä potentiaalisesti myyntilistojen kärkeen nouseva puhelin oikein näyttää. No sen näkee jutun lopun kuvagalleriasta.Värivaihtoehtoja OnePlus 7T:stä on vain kaksi kappaletta, mutta liukuvärjätyksen ansiosta yhdessä mallissa on useampia värejä. Kauppoihin saapuvat värivaihtoehdot ovat Frosted Silver, joka suomennettuna näyttäisi tarkoittavan mustaa ja tummanharmaata. Lisäksi saataville tulee Glacier Blue, jossa väri muuntuu mustasta turkoosiksi. Myöhemmin markkinoille saattaa tulla lisääkin erikoisversioita ja uusia värivaihtoehtoja, mutta nämä kaksi tulevat nyt ensivaiheessa myyntiin. Puhelinvertailu.comin OnePlus 7T -arvostelun löydät täältä . Tarkemmat tekniset tiedot löydät vuorostaan täältä