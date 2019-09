Xiaomi esitteli alle 500 euroa maksavan Mi 9 Pro 5G:n sekä edulliset Redmi Note 8 Pro ja Redmi 8A puhelimet

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Xiaomi on esitellyt uusia puhelimia, joista eniten kiinnostusta herätti kovilla spekseillä ja puhelimen ympärille kiedotulla näyttöpaneelilla varustettu Mi Mix Alpha . Muita puhelimia ovatja. Mi 9 Pro 5G tarjoaa 5G-yhteydet ja tehokasta suorituskykyä alle 500 euron hintalapulla. Redmi Note 8 Pro sisältää peräti 64 megapikselin kameran 249 euron hinnalla, kun taas Redmi 8A sisältää 5000 mAh akun alle 100 euron hintalapulla.Kuten nimestä voi päätellä, Xiaomi Mi 9 Pro 5G sisältää 5G-yhteydet. Puhelimessa on yhteensä 7 antennia vastaamassa 5G-yhteyksien laadusta. Halvimmillaan puhelin maksaa RMB 3,699 eli noin 470 euroa, joten kohtuullisen edullisesta 5G-puhelimesta on siis kyse.Mi 9 Pro 5G sisältää tehokkaan Snapdragon 855+ -piirin, parhaimmillaan 12 gigatavua keskusmuistia ja 512 gigatavua tallennustilaa. Puhelimen jäähdytysjärjestelmä auttaa pitämään lämmöt kurissa raskaan käytön aikana. Tämän jäähdytysjärjestelmän ansiosta Xiaomi lupailee erittäin hyvää suorituskykyä.Puhelimessa on 6.39 tuuman AMOLED Full HD+ -näyttö, joka on Xiaomin mukaan Pro-tasoa. Näytössä on pieni lovi etukameralle.Kameroiden osalta luurista löytyy Sonyn IMX586 48 megapikselin pääkamera, 16 megapikselin ultralaajakulmakamera sekä 12 megapikselin tele-kamera.4000 mAh akku tukee langallisesti 40 watin latausta ja langattomasti 30 watin latausta. Watin latauksella akku latautuu täyteen 48 minuutissa. Mi 9 Pro 5G sisältää myös 10 watin käänteisen langattoman latauksen. Redmi Note 8 Pro on hinnaltaan 249 euroa, mutta puhelimen varustukseen kuuluu siitä huolimatta 64 megapikselin pääkamera.Yhteensä takaa löytyy kameroita neljä kappaletta. 64 megapikselin pääkamera lisäksi puhelimessa on 8 megapikselin ultralaajakulmakamera (120°), 2 megapikselin makrokamera ja 2 megapikselin kamera syvyystunnistukseen. Eteen on pakattu 20 megapikselin kamera, joka on varustettu tekoälyllä.Näytöllä on kokoa 6.53" ja sen resoluutio on Full HD+ -tasoa. Tehoista vastaa MediaTek Helio G90T -järjestelmäpiiri, keskusmuistia on 6 gigatavua, tallennustilaa on 64/128 gigatavua ja puhelimeen on saatu mahtumaan 4500 mAh akku, joka tukee 18 watin pikalatausta USB-C -liitännän kautta.Redmi 8A laittaa vielä hieman paremmaksi akun osalta. Redmi 8A sisältää peräti 5000 mAh akun, joka tukee myös 18 watin pikalatausta USB-C -liitännän kautta. Pakkauksen mukana toimitetaan kuitenkin 10 watin laturi.Puhelimen hinta jää alle 100 euroon.Tällä hinnalla saa 6.22 tuuman HD+ -näytön, 2 / 3 gigatavua keskusmuistia, 32 gigatavua tallennustilaa, Snapdragon 439 -järjestelmäpiiren, 12 megapikselin Sony IMX363 kameran ja 8 megapikselin etukameran näyttölovessa.