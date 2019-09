Kumpi kannattaa ostaa: OnePlus 7 Pro vai OnePlus 7T

Vertailussa

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7T Mitat

162,6 x 75,9 x 8,8 mm

160,94 x 74,44 x 8,13 mm Paino

206 g

190 g Rakenne

Paneelit lasia, runko alumiinia

Paneelit lasia, runko alumiinia Käyttöjärjestelmä

Android 9 (päivitettävissä Android 10), OxygenOS

Android 10, OxygenOS Näyttö

6,67", 19,5:9, 1440 x 3120, Fluid AMOLED, 90hz, HDR10+

6,55", 20:9, 1080 x 2400, Fluid AMOLED, 90 hz, HDR10+ RAM

6/8/12 Gt

8 Gt Tallennustila

128/256 Gt

128/256 Gt Takakamera

48 MP (f/1,6) + 8 MP (f/2.4, telefoto) + 16 MP (f/2,2, laajakulma), OIS

48 MP (f/1,6) + 12 MP (f/2,2, telefoto) + 16 MP (f/2,2, laajakulma), OIS Etukamera

16 MP, f/2.0

16 MP, f/2.0 Biometrinen tunnistus

Kasvojentunnistus, näytön sisäinen sormenjälkilukija

Kasvojentunnistus, näytön sisäinen sormenjälkilukija Suoritin

Snapdragon 855

Snapdragon 855+ Akku

4000 mAh, 30 W lataus

3800 mAh, 30 W lataus Hinta

709 €

?

OnePlus paljasti eilen uusimman älypuhelinmallinsa, joka kantaa nimeä OnePlus 7T. Kyseessä on siten tyypillisesti syystalvella hienoisesti parannettu versio kesän T:ttömästä OnePlus-puhelimesta.Tällä kertaa malli kuitenkin sai melkoisen paljon uudistuksia edeltäjäänsä verrattuna, joka selviää hyvin tästä vertailusta . Niinpä onkin varmasti asiallista verrata uutuutta jopa kesällä esiteltyyn todelliseen OnePlus-huippupuhelimeen, joka esiteltiin kesällä OnePlus 7 -perusmallin ohessa.Niinpä tässä jutussa vertailemmekin uutta OnePlus 7T:tä ja kesän OnePlus 7 Pro -huippumallia.Huomattavaa on, että OnePlus julkaisee vielä todennäköisesti ensi kuussa uuden 7T Pro -mallin, joka on suora seuraaja kesän huippumalli OnePlus 7 Pro:lle. Sitä odotellessa...Koon suhteen laitteet ovat melkoisen läheistä sukua. OnePlus 7 Pro on joka suunnassa hieman suurempi, joka johtuu pääasiassa marginaalisesti suuremmasta näytöstä ja isommasta akusta.Näytön koon lisäksi OnePlus 7 Pro tarjoaa tarkemman resoluution ja pikselitiheyden. Molemmissa on 90 hertsin Fluid AMOLED -tekniikka.Jos näyttö menee OnePlus 7 Pro:lle niin suorittimien osalta uudempi OnePlus 7 on voittaja. Uutuudesta löytyy hienoisesti nopeampi Snapdragon 855+. RAM-muistia OnePlus 7:ssä on aina kahdeksan gigatavua, kun 7 Pro -mallin saa kuudella, kahdeksalla tai jopa kahdellatoista gigatavulla.Kamerat ovat todella samankaltaiset, sillä molemmista löy8tyy 48 megapikselin pääkamera sekä zoom- ja laajakulmakamerat. Pro-mallissa zoomia on enemmän mutta zoom-kameran megapikseleitä vähemmän. Todellisuudessa kameran kyvykkyys on aika samoissa.Etukamerassa ero ei ole spekseissä vaan sijoittamisessa. OnePlus 7 Pro tarjoaa esiinponnahtavan kameran kun taas 7T:ssä on aiemmista vuosista tuttu lovi.Akkua kesän Pro-malli tarjoaa enemmän, mutta lataus tapahtuu molemmilla yhtä nopeasti. Akkukestosta on tässä vaiheessa vaikea sanoa juuta tai jaata, sillä periaatetasolla OnePlus 7 Pro myös saattaa kuluttaa enemmän.Hintaa uudelle OnePlus 7:lle ei ole vielä julkistettu, joten se jää hieman arvailujen varaan. OnePlus 7 Pro:n hinnat alkavat kirjoitushetkellä 709 eurosta (tarkasta täältä hinta), johon OnePlus 7T tuskin ylettää. Todennäköisesti se tulee olemaan ainakin satasen halvempi, joten sen ostaminen on hyvin perusteltua ellei välttämättä halua tarkempaa näyttöä ja esiinponnahtavaa etukameraa.