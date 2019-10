Mitä ihmettä? Nyt vuoti jo ensi kesän OnePlus 8 Pro

Aivan hiljattain kauppoihin saapuivat uudet OnePlus 7T ja OnePlus 7T Pro -mallit, ja Puhelinvertailun arvosteluissa laitteet ( OnePlus 7T Pro OnePlus 7T ) ovat olleet myös vastikään, mutta jo nyt vuotajat ovat kertomassa tulevasta OnePlus-laitteesta.Matkaa julkaisuun on todennäköisesti edelleen noin puolisen vuotta, mutta OnLeaksin julkaisemat kuvat ja videot esittelevät väitetysti jo ensi kesän OnePlus-huippupuhelinta.Yhteistyössä 91mobilesin kanssa tehty vuoto esittelee ulkonäköä renderin avulla joka kuvakulmasta. Lisäksi tekniikasta on jo jonkin verran tietoa.Esimerkiksi näytön kooksi mainitaan 6,65 tuumaa ja se tukee jälleen 90 hertsin virkistystaajuutta. Takaa löytyy tutunnäköinen kamerakolmikko sekä neljäntenä kamerana etäisyyssensori. Time-of-flight-etäisyyskameran allan on todennäköisesti lasertarkennin ja kolmoiskameran alla puolestaan salama.Äänenvoimakkuuden säädin on vasemmalla puolella ja virtanäppäin sekä hälytyskytkin oikealla puolella. Alaosasta löytyy ainoastaan USB-C-liitin.Kenties suurin uudistus edeltäjästä on siirtyminen esiin pomppaavasta selfie-kamerasta Samsungin kaltaiseen kolokameraan. Muilta osin tuleva laite muistuttaa erittäin paljon edeltäjäänsä.Laitteen 3D-mallinnosta esitellään oheisella videolla.