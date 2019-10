Arvostelu: OnePlus 7T Pro - Loistava puhelin, turha päivitys?

Puhelin on lasisen rakenteensa, varsin muhkean painonsa ja erittäin hyvän viimeistelyn ansiosta erittäin laadukkaan oloinen puhelin kädessä pidettäväksi. Puhelinta käteen ottaessa tulee heti olo, että tässä on laadukas tuote, joka ei nitise eikä natise mistään kohti.

OnePlus 7T Pro -mallisto on värivalikoimaltaan Henry Fordin filosofiaa mukaileva: sitä on saatavilla ainoastaan yhdessä värissä, Hze Blue -sinisenä.

Vuosien mittaan ero on kuitenkin kutistunut, kun OnePlus on pikkuhiljaa hinannut omaa hintatasoaan aavistuksen kalliimmaksi - ja samalla kilpailijat ovat alkaneet nekin panostamaan eri tavalla "ylemmän keskiluokan" puhelimiin.

OnePlus 7T Prossa etukamera on sijoitettu laitteen sisälle, josta se ponnahtaa esiin ainoastaan tarvittaessa. Mekanismi on täsmälleen sama kuin jo mallin edeltäjässä OnePlus 7 Prossa, jossa mekanismi toimi pitkässä testissämme erittäin hienosti.

Alareunastakaan on turha enää vuonna 2019 etsiskellä 3,5mm kuulokeliitäntää - sitä ei ole ja sitä tuskin enää on tulossakaan. Alareunasta sen sijaan löytyvät sekä USB-C -liitäntä latausta ja tiedonsiirtoa varten että SIM-kortin paikka.

OnePlus 7T Pron merkittävin ero "perusmallin" OnePlus 7T:hen (lue OnePlus 7T arvostelumme täältä ) on sen näyttö. Sen lisäksi, että näyttö peittää Pro-mallissa koko puhelimen etualan, on näyttö Pro-mallissa myös selkeästi tarkempi. OnePlus 7T Pron näyttö heittääkin kehiin huikean 3120x1440 -resoluution 6,67 tuuman näytölle. Näyttö on 19,5:9 -kuvasuhteella varustettu, eli erittäin "pitkultainen" muodoltaan.

Takaosaa hallitsee pystysuuntainen alue, johon on sijoitettu laitteen kolme kameraa sekä salama. Lisäksi pieni lovi kameroiden toisella puolella on lasersensori, jonka avulla kameroiden automaattinen tarkennus toimii. Sensorin paikka on siirtynyt hieman edeltäjäänsä verrattuna, jonka vuoksi OnePlus 7 Pron suojakuoret eivät sovi OnePlus 7T Prohon.

Toinen osa-alue, johon OnePlus on vuonna 2019 erityisesti panostanut, on kameroiden kehitys. Tämä näkyy, etenkin kun puhelimen kameroita vertaa aiempien vuosien OnePlus-malleihin.

OnePlussan kamerasovellus itsessään ei ole kokenut suuria muutoksia sitten edellisten mallien: se on hyvä ja helppo. Ja heille, ketkä haluavat repiä enemmän irti kamerasta, on tarjolla Pro-tila, jossa päästään säätämään ISO-arvoja ja muita kuvaukseen vaikuttavia tekijöitä. Kuvat voi myös tallettaa raakamuotoisina RAW-kuvina, jolloin kuvien jälkikäsittelyn voi tehdä vaikkapa tietokoneella.

Käytännössä heille, joita kameroiden tekniikka ei niinkään kiinnosta, on kameroiden valinnasta tehty äärimmäisen helppoa. OnePlussan omassa kamerasovelluksessa on jatkuvasti näkyvissä pienet symbolit, joilla kuvaa voi "zoomata ulos" ja "zoomata sisään". Symboleita klikkaamalla vaihdetaan siis lennosta laajakulma-, pää- ja telekameran välillä. Luonnollisesti myös sormilla tehtävä ns. pinch-zoom onnistuu sekin, mutta pikavalinnoilla taataan se, että mukaan ei tule lainkaan digitaalista zoomausta, vaan optiikka huolehtii oikeasta polttovälistä.

Lisäksi toisena kuvakokoelmana on kuvapari, jossa maisemakuva on otettu normaalilla pääkameralla ja samasta kohdasta ultrawide-kameralla.

Esiin nouseva etukamera - fiksu ratkaisu vai ei?

Vaikka esiinnousevia etukameroita on jo jonkin verran markkinoilla, on ominaisuus silti erikoisuus puhelinten joukossa ja aiheuttaa joka kerta pientä hämmästelyä vierestä seuraajien keskuudessa. Ominaisuus esiteltiin OnePlussan mallisarjaan jo OnePlus 7 Pron yhteydessä ja konsepti on pidetty täsmälleen samana myös 7T Pron kanssa.

Käytännössä aina, kun kamerasovelluksessa vaihdetaan käytettäväksi kameraksi puhelimen etukamera, kuuluu pieni surina ja esiin ponnahtaa puhelimen yläreunasta neliönmuotoinen pieni uloke, jossa etukamera pitää majaansa.

Jos käytössä on puhelimen kasvojentunnistus, etukamera surahtaa esiin myös aina puhelinta avattaessa sivusta löytyvän virtapainikkeen avulla, joka aktivoi kasvojentunnistuksen.

Kameran esiin nouseminen kuulostaa hitaalta prosessilta, mutta sitä se ei itse asiassa ole, vaan kamera surahtaa kokonaisuudessaan esiin todella nopeasti, valmistajan mukaan reilussa puolessa sekunnissa.

Mekaaninen kameran rakenne on hieman arveluttava kestävyyden kannalta, mutta mekanismia testasimme jo OnePlus 7 Pron kanssa ja totesimme huolen olevan turha. Kameran mekanismi toimii ja fiksut ratkaisut ohjelmistossa estävät osaltaan sen vaurioitumisen.

OnePlus lupasi jo OnePlus 7 Pron yhteydessä, että kameramekanismin pitäisi kestää vähintään 300 000 nostokertaa eli vaikkapa 100 kertaa päivässä kasvojentunnistuksella avattaessa noin 3 000 vuorokauden verran eli siis reilut 8 vuotta.

Etukamera ei myöskään nouse esiin, jos puhelin tunnistaa olevansa taskussa - tai se havaitsee jonkin estävän kameran esiin nousua. Eli taskussa vahingossa tapahtuvat virtanäppäimen painallukset eivät avaa kameraa esiin - riski olisi tuolloin, että suhteellisen ohut kameraelementti voisi napsahtaa vääntyessään rikki.

Etukamera itsessään tarjoaa 16 megapikselin tarkkuutta ja f/2.0 aukkoa sekä digitaalista kuvanvakautusta. Laatu on selfie-kameraksi selkeästi keskivertoa parempaa, muttei yllä lähellekään parhaiden, nimenomaan selfie-kameroiksi markkinoitujen laitteiden tasolle. Some-jakoihin laatu riittää kuitenkin mainiosti ja kohinaa esiintyy vasta valaistuksen muuttuessa selkeästi hämärämmäksi.

Etukameralla voidaan kuvata myös 1080p -tasoista videota 30fps nopeudella, mutta hämärässä kuvaamisen ongelmat tulevat tässäkin hieman vastaan.

Suorituskyky

Kuten aina, OnePlus on panostanut puhelimessaan etenkin sen suorituskykyyn. Tämä näkyy nytkin, oikeastaan kaikessa. Puhelimen järjestelmäpiirinä raksuttaa Snapdragon 855+, joka on Android-markkinoiden tehokkain järjestelmäpiiri tätä kirjoittaessa. Piiri tikittää 2,96 GHz kellotaajudella ja kaverikseen se on saanut Adreno 640 -grafiikkasuorittimen.

Käyttömuistin suhteen on myös annettu hyvää ja isolla kauhalla: testimallissa käyttömuistia on muhkeat 8 gigatavua. Aiemmasta OnePlussan perinteestä poiketen muistivaihtoehtoja on tarjolla vain tämä yksi, mutta 8 gigatavua on omasta mielestämme erittäin hyvä kompromissi tehokkuuden ja hinnan väliltä.

Kun nopean suorituskyvyn yhdistää näytön 90 Hz virkistystaajuuteen, on käsissä puhelin, jota on todella mukava käyttää, niissä raskaimmissakin sovelluksissa ja peleissä.

Käytännön elämässä puhelimen suorituskyvyn suhteen ei jää mitään toivottavaa, vaan se sopii niin pelaajalle kuin tehokäyttäjällekin.

Akkukesto ja lataus

Akun koko kasvaa OnePlussan malleissa aina varsin hissukseen. Niin tälläkin kertaa. OnePlus 7 Prosta löytyi 4000 mAh akku ja nyt OnePlus 7T Prosta löytyy pykälän isompi, 4085 mAh kokoinen akku.