HTC:lta uusi lohkoketjupuhelin: Tässä on HTC Exodus 1s

HTC esitteli viime vuonna uudenlaisen älypuhelinkonseptin, joka nojasi lohkoketjuteknologiaan. Muun muassa Bitcoinin toteutuksessa käytettyä teknologiaa käyttävä laite sai nimekseen HTC Exodus Kesän talouskatsauksen yhteydessä HTC paljasti , että sen jatkopanostuksiin kuuluu yhtenä osana Exoduksen seuraajan julkaisu.Nyt taiwanilaisyhtiö on julkistanut seuraajan lohkoketjupuhelimelleen, kertoo TechCrunch Kyseessä ei kuitenkaan ole tässä vaiheessa Exodus 2, vaan Exodus 1s, joka on halvempi versio lohkokejuun nojaavasta älypuhelimesta. Sen hinta on noin pari sataa euroa, joka kertoo, ettei tekniikassa ole todennäköisesti liiemmin kehuttavaa.Näin onkin, sillä sisuksista löytyy mm. vuosia vanha Snapdragon 435, 5,7 tuuman HD+-näyttö, 4 gigatavua RAM-muistia ja 64 gigatavua tallennustilaa. Latausliitäntä on mallia microUSB, mutta sentään mukana on kuulokeliitin. Sekä edessä että takana on 13 megapikselin kamera ja akulla on kokoa 3000 milliampeerituntia.Androidin versio on 8.1 eli sekin on parin vuoden takaa.Tälläkin kertaa laitteen voi ostaa kryptovaluutalla, eli ainakin Bitcoin ja Ethereum ovat todennäköisesti edeltäjän tavoin vaihtoehtoja perinteisten maksutapojen lisäksi.Myyntimenetelmät riippuvat tosin alueesta ja esimerkiksi HTC:n sivuston EU-versiossa näkyy ainoastaan kryptovaihtoehto. Sekin tosin suuntaa alkuperäisen Exodus-laitteen ostoon. Hintaa uudella Exynos 1s -mallilla on 219 euroa.Laitteen erikoisuus on sen mahdollistama laitteistoon pohjautuva Zion-virtuaalilompakko Bitcoinille ja muille kryptovaluutoille. Tämän lisäksi uusi laite mahdollistaa oman Bitcoin-solmun luomisen, jonka avulla voi vahvistaa lohkoketjutapahtumat nopeammin.HTC:n Phil Chenin mukaan tämä on kuin käyttäjien taskussa olisi oma sveitsiläinen pankki. Yhtiö pitää huipputurvallista maksuteknologiaa ja muuhunkin taipuvaa lohkoketjua älypuhelinten tulevaisuutena.