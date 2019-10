Xiaomin suunnitelmissa on julkaista yli 10 5G-puhelinta ensi vuonna

5G-puhelimia on tulossa ensi vuonna iso määrä markkinoille. Näin ainakin on Xiaomin kohdalla, sillä Xiaomin toimitusjohtaja on kertonut yhtiön julkaisevansa yli 10 5G-puhelinta.Xiaomi on päättänyt panostaa 5G-puhelimiin Mi 9 Pro 5G -puhelimen saadun positiivisen palautteen perusteella. Xiaomilta on tulossa 5G-yhteyksillä varustettuja puhelimia jokaiseen hintaluokkaan eli myös niin sanottuun alimpaan hintaluokkaan pitäisi ilmestyä Xiaomin puhelin.Xiaomi Mi 9 Pro 5G kiinnostaa kansaa Kiinassa paljon. Kysynnän takia Xiaomilla on ollut myös toimitusongelmia. Xiaomi toivookin, että 5G-puhelimet auttavat yhtiötä saamaan lisää markkinaosuutta Kiinassa. Xiaomilla menee myös Euroopassa varsin hyvin, joten toivottavasti näitä tulevia puhelimia saadaan myös tänne suuntaan.Todennäköisesti myös muut valmistajat julkaisevat edullisemman hintatason puhelimia 5G-yhteyksillä. Tähän valmistuu myös piirivalmistaja Qualcomm, jolta on luvassa keskitason puhelimiin tarkoitettuja 5G-modeemilla varustettuja järjestelmäpiirejä Lue myös: