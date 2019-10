Applen jäljitinlaitteen nimi saattoi paljastua

Eilen uutisoimmesisällä heränneestä ajatuksesta laajentaa tuoteportfoliota älykotituotteisiin . Yksi osa malliston laajentamista saattaa olla AirTag-niminen jäljitinlaite Nettispekulaatioissa on tämän vuoden aikana pariin otteeseen noussut pinnalle Applen pyrkimys julkaista Bluetoothiin perustuva jäljitinlaite, joka esimerkiksi varottaisi omistajaansa jos hänen avainnippu tai muu tärkeä esine etääntyy liian kauas iPhonesta. Puhelinta voi edelleen käyttää hukkuneiden esineiden etsimiseen. Näin esimerkiksi sohvan sisään hukkuneet avaimet löytyvät vähemmällä vaivalla.Uusin tieto laitteesta on se, että jäljittimen kaupallinen nimi tulee olemaan todennäköisesti AirTag. Ainakin AirTag-niminen kansio löytyy uuden iOS:n hakemistorakenteesta. Nimi sopii ainakin Applen nimeämisstrategiaan, jossa langattomien laitteiden etuliitteenä on termi Air. Samanlaisia laitteita on jo markkinoilla melko paljon, mutta Applen AirTagin erikoisuus on ehkä sen tuki UWB-tekniikalle, jonka ansiosta hukkuneet esineet löytyvät tarkemmin.