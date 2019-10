Moto 360 -älykello tekee paluuta uuden valmistajan avulla

on taas täällä, mutta se ei ole Motorolan valmistama. Motorola julkaisi aikoinaan kaksi kappaletta Moto 360 -älykelloja ( 1. sukupolven Moto 360 2. sukupolven Moto 360 ), jonka jälkeen yrityksellä ei ollut tarpeeksi kiinnostusta jatkaa älykellojen kehitystä. Nyt yritys nimeltäon ilmeisesti saanut Motorolalta tarvittavat lisenssit Moto 360 -älykellon valmistukseen 3. sukupolven Moto 360 -älykellon hinta 349,99 dollaria ja sen ennakkotilaukset alkavat Yhdysvalloissa, Kanadassa ja UK:ssa marraskuun aikana. Muiden maiden saatavuudesta ei ole tietoa. Myyntiin kello saapuu joulukuun aikana.Kellossa on 1,2 tuuman AMOLED -näyttö, joka on varustettu 390 x 390 pikselin resoluutiolla ja Gorilla Glass 3 -lasipinnalla. Kellon näyttö tukee myös Always On Display -ominaisuutta.Laitteen sisältä löytyy samanlaiset ominaisuudet kuin Fossil Gen 5 Smartwatch -älykellosta eli Snapdragon Wear 3100 -järjestelmäpiiri, yksi gigatavu keskusmuistia ja 8 gigatavua sisäistä tallennustilaa. Näiden avulla Wear OS -käyttöjärjestelmän pitäisi toimia sulavasti. Lisäksi kellossa on Bluetooth 4.2, NFC, GPS, 3ATM -vedenkestävyys ja 355 mAh akku, joka latautuu täyteen tunnissa.Moto 360:n ominaisuuksia voi ihmetellä osoitteesta moto360.com