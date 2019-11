Xiaomi Mi Note 10 sisältää 108 megapikselin pääkameran

Kiinalainen elektroniikkavalmistajaon julkaissut Euroopan markkinoille-älypuhelimen, jossa 108 megapikselin pääkamera sekä neljä muuta kameraa takana.108 megapikselin pääkamera on Samsungin ISOCELL Bright HMX -sensori, jonka koko on 1/1.33 tuumaa ja aukko on F1.69. Kameralla voi ottaa täyden 108 megapikselin kuvia, mutta ohjelmisto osaa myös yhdistää neljä pikseliä yhdeksi, joka tuottaa parempia kuvia heikommassa valaistuksessa. Kamerassa on käytössä myös optinen kuvanvakautus (OIS).Muita kameroita ovat 5 megapikselin telekamera, 12 megapikselin telekamera, 20 megapikselin ultralaajakulmakamera ja 2 megapikselin makrokamera.12 megapikselin telekamera on varustettu 2x optisella zoomilla (F2.0), joka Xiaomin mukaan sopii erinomaisesti muotokuvien ottamiseen. Kuvauksen pitäisi onnistua myös hyvin heikommassa valaistuksessa. 2 megapikselin telekamera (F2.0, OIS) on kykenee 5x optisen zoomauksen lisäksi 10x hybrid-zoomaukseen sekä 50x digitaaliseen zoomaukseen.Ultralaajakulmakamerassa on megapikseleitä 20 (F2.2) ja sillä saa kuvattua 117 asteen näkymällä. 2 megapikselin makrokameralla saa kuvattua kohteita 2 cm - 10 cm etäisyydeltä.Videon osalta voi kuvata muun muassa 4K-videota ultralaajakulmakameralla.Edestä löytyy myös varsin vakuuttava 32 megapikselin kamera.Kameroiden testaukseen keskittyvä dxomark.com -sivusto on julkaissut oman arvionsa Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition -puhelimen kameroista. Arvostelun voi lukea tästä Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition on sama puhelin kuin Mi Note 10 Pro, mutta se on tarkoitettu Kiinan markkinoille. Note 10 Pro -versio eroaa Note 10 -puhelimesta vain hieman. Pro-version pääkamerassa on kahdeksan linssiä, kun perusversiossa niitä on seitsemän ja Pro-versiossa keskusmuistia on 8 gigatavua ja sisäistä tallennustilaa on 256 gigatavua (vs 6 / 128 gigatavua).Kameroiden lisäksi laitteesta löytyy 6.47 tuuman AMOLED -näyttö, joka on varustettu Full HD+ -resoluutiolla ja näytön alle on myös laitettu sormenjälkilukija. Suorituskyvystä vastaa Qualcomm Snapdragon 730G -järjestelmäpiiri ja siihen virtaa antaa 5260 milliampeeritunnin akku, joka tukee 30 watin latausta.Xiaomi Mi Note 10 hinta Euroopassa on 549 euroa ja Pro-versio maksaa 100 euroa enemmän. Xiaomi perusti Tampereelle tutkimus- ja kehitysyksikön , jonka lisäksi Xiaomi suunnittelee myymälän perustamista Tukholmaan . Näiden panostusten ansiosta voidaan olettaa, että puhelinta nähdään myös Pohjoismaissa.Lisätietoa Mi Note 10 -puhelimesta saa tästä Lue myös: