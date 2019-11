Vertailu: Samsung Galaxy Note10+ vs Honor 20 Pro - kamerat, suorituskyky, ominaisuudet

Kameroiden tiedot

Pääkamera: 12 megapikseliä, F1.5/F2.4 Dual Aperture -ominaisuus, OIS

Tele: 12 megapikseliä, 2x optinen zoom, 10x digitaalinen zoom, F2.1, OIS

Ultralaaja: 16 megapikseliä, 123 astetta, F2.2

ToF-kamera

Pääkamera: 48 megapikseliä, F1.4, OIS, AI Ultra Clarity -kuvaus

Tele: 8 megapikseliä, 3x optinen zoom, 5x hybridi-zoom, OIS

Ultralaaja: 16 megapikseliä, 117 astetta, F2.2

Makrokamera: 2 megapikseliä, F2.4, 4 cm makrovalokuvaus

Pääkamera

Telekamera

Ultralaajakulma

Vertailussa

Galaxy Note10+

Honor 20 Pro Rakenne

Alumiini ja lasi

Alumiini ja lasi Mitat

162,3 x 77,2 x 7,9 mm

154,60 x 73,97 x 8,44 mm Paino

196 g

182 g Käyttöjärjestelmä

Android 9 + One UI

Android 9 + Magic UI 2.1 Näyttö

6,8", 19:9, 1440 x 3040, AMOLED, 60hz

6,26", 19:5,9, 1080 x 2340, IPS LCD, 60hz RAM

12 Gt

8 Gt Tallennustila

256/512 Gt + muistikorttipaikka

256 Gt (ei muistikorttipaikkaa) Pääkamera

12 MP, F1.5/F2.4 (Dual Aperture), OIS

48 MP, F1.4, OIS, AI Ultra Clarity -kuvaus Telekamera

12 MP, 2x optinen zoom, 10x digitaalinen zoom, F2.1, OIS

8 MP, 3x optinen zoom, 5x hybridi-zoom, OIS Ultralaajakulmakamera

16 MP, 123 astetta, F2.2

16 MP, 117 astetta, F2.2 Neljäs kamera

ToF-kamera

Makrokamera, 2 MP, F2.4 aukko, 4cm makrovalokuvaus Etukamera

10 MP, F2.2

32 MP, F2.0 Biometrinen tunnistus

Sormenjälkilukija näytössä

Sormenjälkilukija kyljessä Suoritin

Exynos 9825

Kirin 980 Akku

4300 mAh, 45 W pikalataus (pakkauksessa 25 W laturi), langaton lataus, käänteinen langaton lataus

4000 mAh, 22.5 W Vedenkestävyys

IP68

Ei virallista IP-luokitusta Muuta

S Pen, DeX, USB-C, Bluetooth 5.0

USB-C, Bluetooth 5.0 Hinta

1149 euroa (256 Gt) / 1249 euroa (512 Gt)

499 euroa

Lopun mietteet

jaovat erilaisia laitteita ja ne ovat suunnattu erilaisille käyttäjille, joten ihan suoraan näitä ei voi vertailla keskenään.Molemmissa laitteissa on kuitenkin yksi mielenkiintoinen yhteinen ominaisuus: laadukas kamerajärjestelmä. Molemmissa laitteissa on takana useampi kamera, jotka mahdollistavat monipuolisen valokuvauksen.Joten tässäpä hieman vertailua Samsungin ja Honorin huippupuhelimien kameroiden kuvien ja muiden ominaisuuksien välillä.Molemmat puhelimet ovat käyneet Puhelinvertailun arvostelussa:Molempien laitteiden takaa paljastuu yhteensä neljä kameraa. Ne eroavat kuitenkin jonkin verran toisistaan.Samsung Galaxy Note10+:n kamerat:Honor 20 Pro kamerat:Samsung ei vielä lähtenyt Note10+:n kohdalla kilpailemaan pääkameran megapikselien määrällä, kun taas Honor 20 Pro:n pääkameran tarkkuus on 48 megapikseliä. Honor 20 Pro kuitenkin ottaa oletuksena myös 12 megapikselin kuvia, mutta tarkkuuden voi nostaa myös täyteen tarkkuuteen.Samsungin ultralaajakulmakamera kuvaa hieman laajemman alueen, kuin Honorin vastaava. Honorissa on kuitenkin 3x optisella zoomilla varustettu telekamera ja Samsungissa on 2x optisella zoomilla varustettu telekamera.Neljännen kameran kohdalla puhelimet eroavat toisistaan. Note10+:ssa on ToF (Time of Flight) -kamera, jota käytetään etäisyyden mittaamiseen ja tämä parantaa hieman reunantunnistusta muotokuvissa. Honor 20 Pro:ssa on erillinen makrokamera, jolla voi kuvata 4 cm etäisyydeltä.Samsung Galaxy Note10+ kuvaus pimeällä ():Honor 20 Pro kuvaus pimeällä ():Honor 20 Pro:n telekamerassa on myös 5x hybridi-zoom:Samsung Galaxy Note10+ kuvaus pimeällä ():Honor 20 Pro kuvaus pimeällä (vasemmalla normaali ja oikealla yö-tila päällä):Samsung Galaxy Note10+ kuvaus pimeällä ():Honor 20 Pro kuvaus pimeällä ():Molemmissa puhelimessa on myös neljäs kamera, joka Note10+:ssa on ToF-kamera ja Honor 20 Pro:ssa on makrokamera.Note10+:n neljällä kameralla voidaan esimerkiksi saada mittaustuloksia erillisen Quick Measure -sovelluksen avulla.Honor 20 Pro:n makrokameralla taas saa kuvattu kohteita hieman lähempää. Honor 20 Pro:lla voi kuvata myös esimerkiksi tähtiväyliä.Molemmissa puhelimissa on myös mahdollisuus käyttää AI-valokuvausta. Honorissa sen käyttö näkyy vahvemmin.Itse kamerasovelluksen kohdalla voiton vie Note10+:n sovellus, sillä se on hieman selkeämpi kuin Honorin vastaava. Tämä kuitenkin saattaa muuttua tulevan Android 10 -päivityksen myötä.Molemmista laitteista kuitenkin löytyy riittävästi tehoa, joten valokuvaus sujuu ongelmitta ja ilman viivästelyjä.Molemmat piirit pärjäävät varsin hyvin. Jokapäiväisessä käytössä ei ole minkäänlaisia ongelmia ja pelitkin pyörivät mukavasti molemmilla laitteilla.12 gigatavun käyttömuistin osalta Note10+:n vie homman nimiinsä, sillä Honor 20 Pro:ssa on "vain" 8 gigatavua käyttömuistia. Omasta mielestä tässä ei ole niin suurta eroa kuin pelkät numerot saattavat näyttää.AnTuTu:n suorituskykytesti kuitenkin antaa isomman lukeman Note10+:lle. Sama sovellus kuitenkin kertoo yhden mielenkiintoisen asian: Kirin 980 pysyy paljon viileämpänä kuin Exynos 9825. Kiri 980 lämpötila pysyy normaalikäytön aikana noin 15 astetta viileämpänä ja rasituksessa lämpötilan erot ovat myös hyvin samanlaiset (65°C vs 50°C). Pienempi lämpötila on todennäköisesti vähän parempi pitkällä aikavälillä katsottuna. Toisaalta Note10+:n akku taas pysyy hieman alempana lämpötilan osalta.Tässä AnTuTu:n antamat tulokset (versio 8.0.2).AnTuTu:n mukaan Kirin 980 on hieman nopeampi kuin Exynos 9825, mutta Note10+ saa kokonaispisteissä korkeamman lukeman nopeamman grafiikan sekä muistin osalta. Tämän testin aikana Honor 20 Pro:ssa oli käytössä Suorituskyky-tila, joka avulla laite saa hieman korkeamman tuloksen.Kirjoitushetkellä molemmissa pyörii Android 9 Pie -käyttöjärjestelmäversio, eikä-päivityksen aikataulusta ole vielä varmuutta. Molempiin päivitys on kuitenkin tulossa.Tässä kohtaa siis on hieman turhaa vertailla näiden kahden versioita syvällisesti, sillä Android 10 tulee muuttamaan kokemusta jonkin verran.Molempien valmistajien näkemykset eroavat toisistaan ja molemmista löytyy omat hyvät puolensa sekä heikkoutensa.Samsung on lähtenyt tavoittelemaan omalla Android-versiollaan parempaa käytettävyyttä yhdellä kädellä ja se tuntuu olevan viimeistellympi kuin Honorin Android-versio. Vielä on kuitenkin hiomista, sillä One UI tuntuu käytössä hitaammalta Samsungin animaatioiden takia ja siinä on vähemmän mahdollisuuksia kustomoida käyttökokemusta.Honor panostaa enemmän nopeuteen ja se tuntuukin käytössä sulavammalta. Siitä löytyy myös hieman enemmän mahdollisuuksia kustomointiin. Navigointiin käytettävät eleet ovat myös paremmat Honorilla kuin Samsungilla. Nämä eleet toki paranevat Android 10 -päivityksen myötä.Galaxy Note10+ on kooltaan isompi. Sen mitat ovat 162,3 x 77,2 x 7,9 mm, painoa on 196 grammaa ja näytön koko on 6,8 tuumaa. Honor 20 Pro:n mitat ovat 154,60 x 73,97 x 8,44 mm, sen paino on 182 grammaa ja näytön koko on 6,26 tuumaa.Galaxy Note10+ tuntuu kädessä paremmalta, mutta sen käyttö vaatii pitkälti kahta kättä ison näytön takia. Näyttö on myös laadukkaampi, sillä puhelimesta löytyy Samsungin dynaaminen AMOLED -näyttö (vs. IPS LCD) ja sen resoluutio on korkeampi (1440 x 3040 vs 1080 x 2340).Honor 20 Pro:n näyttö ei ole missään tapauksessa mikään huono, mutta jos haluat parhaan mahdollisen näytön niin sellainen löytyy Note10 Plussasta.Molemmat laitteet ovat varsin tyylikkäitä ja niiden lasiset takakannet heijastavat valoa näyttävästi. Molemmat takakannet keräävät myös valtavasti sormenjälkiä, joten niitä joutuu puhdistamaan tasaisin väliajoin.Note10+ on Note-laite, joten sen sisältä löytyy myös S Pen -kynä. Tätä kynää voidaan käyttää piirtämiseen, kirjoittamiseen sekä tietyllä tapaa laitteen hallintaan. Note10+ tukee myös Samsungin DeX -työpöytä-tilaa eli Note10+:n voi yhdistää kannettavaan tietokoneeseen tai ulkoiseen näyttöön. Nämä ja muut ratkaisut laitteen käyttöjärjestelmässä tekevät Note10+:sta laitteen, joka soveltuu paremmin tehokäyttöön.Myös Honor 20 Pro sisältää eräänlaisen työpöytä-tilan, sillä puhelimen voi yhdistää "Langaton projisointi" -ominaisuuden avulla älytelevisioon.Sormenjälkilukijan osalta annan pisteet Honor 20 Pro:lle, sillä tässä puhelimessa sormenjälkilukija on sijoitettu laitteen kylkeen. Sijoitus on omasta mielestä parempi kuin Note10+:n näytön alla oleva sormenjälkilukija. Honorin sormenjälkitunnistin myös on nopeampi ja luotettavampi.Akkukeston osalta voiton vie Honor 20 Pro, jonka 4000 milliampeeritunnin akku kestää kohtuullisen helposti kahdenkin päivän ajan, kun taas Note10+:n 4300 mAh akku riittää noin yhden vuorokauden käyttöön.Tämä on mielenkiintoinen. Samsung Galaxy Note10+ maksaa 1149 euroa. Tällä rahalla saa kaksi kappaletta Honor 20 Pro -puhelimia ja siitäkin vielä jää lompakon pohjalle karkkirahaa.Jos olet etsimässä laadukkaalla kameralla varustettua puhelinta ja sinulla on jonkinlainen rajallinen budjetti, niin katseet kannattaa tässä kohtaa kääntää 499 euron Honor 20 Pro:n suuntaan.Note10+ on suunnattu enemmän tehokäyttäjälle ja todennäköisesti tällainen käyttäjä hyötyy Note10+:n S Pen -kynän tuomista eduista ja muista ominaisuuksista.Molemmat laitteet ovat omalta osaltaan erittäin hyviä, eikä niistä löydy suurempia valituksen kohteita. Samsungin puhelin kuitenkin tarjoaa paremman sekä isomman näytön, enemmän keskusmuistia, muistikorttipaikan ja tietyllä tapaa paremman rakenteen sekä tuntuman kädessä.Mutta kuten alussa todettua, laitteet ovat hyvin erilaisia ja siten niiden vertailu keskenään on jopa hieman turhaa. Tämän vertailun tarkoitus olikin lähinnä katsastaa kameroiden sekä valmistajien suorittimien välinen ero.